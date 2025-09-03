Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốt
GĐXH - Từ này tới Rằm tháng 7 hãy đốt vỏ tỏi để bảo vệ bạn và gia đình, giúp thanh lọc nhà cửa theo khoa học. Những người đi chơi sớm, về muộn thời điểm này nên mang theo củ tỏi để kịp thời xử lý các chứng cảm nhiễm. Và nếu đốt vỏ tỏi cùng một trong những thảo dược này tốt càng thêm tốt.
Đốt vỏ tỏi - thu hút dương khí về nhà mình
Trong văn hóa dân gian, đặc biệt là mùa tháng 7 âm lịch, đốt vỏ tỏi được xem như một nghi thức đơn sơ giúp xua uế khí, làm sạch không gian sống. Bên cạnh đó, vỏ tỏi còn có thể kết hợp với nhiều loại thảo dược khác để tăng hiệu quả thanh lọc rất khoa học.
Theo khoa học, vỏ tỏi chứa hợp chất lưu huỳnh và tinh dầu kháng khuẩn tự nhiên. Khi đốt, chúng phát tán trong không khí, giúp khử mùi ẩm mốc, vi khuẩn, tạo cảm giác sạch sẽ, sáng sủa, tỉnh táo.
Theo dân gian, vỏ tỏi là phần áo mỏng của củ tỏi, chứa nhiều tinh dầu, có khả năng bảo vệ và gia tăng dương khí cho môi trường xung quanh. Người xưa tin rằng nó có thể xua đi khí lạnh, trấn an người vía yếu, giữ cho khí trường trong nhà ổn định.
Trong bếp, mùi hương cay nồng của tỏi vốn thân thuộc với mỗi gia đình. Đặc biệt, những ngày tháng bảy âm lịch, trời mưa gió ẩm thấp, chỉ cần một nhúm vỏ tỏi đốt lên đã đủ tạo cảm giác ấm áp, làm sạch và lan tỏa hơi ấm.
Những thảo dược có thể đốt cùng vỏ tỏi để gia tăng hiệu quả thanh lọc
Ngoài ra, Chuyên gia phong thủy Hà Thanh chia sẻ rằng, các cụ xưa thường đốt vỏ tỏi kết hợp với một số thảo dược dễ kiếm tìm như vỏ bưởi, gừng khô, lá ngải cứu... Mỗi loại thảo dược kết hợp với vỏ tỏi vừa mang tính khoa học, vừa chứa đựng tri thức dân gian và nhờ tinh dầu, hợp chất khác giúp gia tăng dương khí, thanh lọc không gian sống. Cụ thể:
|
Thành phần đốt cùng
|
Tác dụng bổ sung
|
Vỏ bưởi
|
Tạo hương nhẹ, thư giãn thần kinh
|
Gừng khô
|
Tăng tính ấm, chống cảm lạnh
|
Lá ngải cứu
|
Dân gian tin dùng để xua trược khí
|
Trầm hương vụn
|
Làm không gian sang hơn, dễ chịu hơn
Vỏ bưởi – làm dịu khí trường
Vỏ bưởi chứa tinh dầu limonene với hương thơm nhẹ, tươi mát, có tác dụng thư giãn thần kinh. Khi đốt cùng vỏ tỏi, hỗn hợp này không chỉ khử mùi ẩm thấp mà còn giúp trấn an, mang lại sự nhẹ nhõm sau một ngày mệt mỏi.
Vỏ tỏi đốt cùng ngải cứu
Ngải cứu vốn nổi tiếng trong y học cổ truyền và phong thủy. Khi đốt cùng vỏ tỏi, khói ngải có mùi dễ chịu, giúp thanh lọc khí trường, hỗ trợ người mất ngủ, mệt mỏi. Đây cũng là cách dân gian thường dùng trong rằm tháng 7, lễ nhẹ đầu năm, hay khi dọn vào nhà mới.
Vỏ tỏi đốt cùng gừng khô
Gừng khô vẫn giữ nguyên tính ấm, khi đốt tạo hương cay nồng dễ chịu. Đốt gừng khô kết hợp vỏ tỏi sẽ tạo hiệu ứng “bốc dương” mạnh mẽ, phù hợp với người mới ốm dậy, trẻ nhỏ hay cảm lạnh, hoặc sau khi đi từ nơi âm khí nặng trở về.
Vỏ tỏi đốt cùng trầm hương vụn
Kết hợp đốt vỏ tỏi với trầm hương vụn sẽ mang lại mùi hương ấm áp, sang trọng. Hỗn hợp này làm sạch không gian, đồng thời tăng cảm giác linh thiêng, an yên, rất phù hợp trong thiền định, cúng lễ hay cầu nguyện.
Đốt vỏ tỏi đúng cách
Bạn hãy dùng đồ đất, sành, sứ... (là đĩa hay lư nhỏ đều được). Sau đó, hãy chọn nơi thoáng khí như sân, ban công, bếp hoặc lối ra vào để đặt chỗ đốt vỏ tỏi - dược liệu.
Nên dùng diêm để đốt vỏ tỏi - dược liệu để dễ cháy. Trong dân gian, quá trình đốt một số người cẩn thận còn có thể khấn thầm: “Xin thanh uế khí trược, mời dương khí lành, giữ nhà yên ổn, lòng người sáng trong.”
Sau khi vỏ tỏi và dược liệu đã được đốt rồi thì mở cửa sổ để khí mới lưu thông vào. Tiếp đó, nếu muốn có thể lau dọn nhẹ nhàng trong nhà.
Đốt vỏ tỏi không phải là mê tín, mà là sự kết hợp giữa khoa học và tri thức dân gian. Với tinh dầu và hợp chất tự nhiên, vỏ tỏi giúp thanh lọc không khí, xua đi khí lạnh, giữ cho không gian ấm áp, an lành, tinh thần thư thái hơn. Khi kết hợp vỏ tỏi với thảo dược khác hiệu quả càng rõ rệt.
Ngoài ra, vỏ tỏi có thể đốt cùng lá sả, vỏ cam, vỏ quýt, hương nhu... phơi khô.
Hương thơm và làn khói dịu còn giúp khử mùi ẩm mốc, đuổi côn trùng - cũng là cách thanh lọc năng lượng khéo léo mà người xưa dùng vào ngày rằm, mồng một, hoặc sau những ngày mưa dài, giá lạnh. Nhưng bà con chú ý là đốt vỏ tỏi với thảo dược theo dân gian chỉ là một cách hỗ trợ tinh thần, làm sạch không khí chứ không thể thay thế thuốc chữa bệnh.
Khi nào nên đốt vỏ tỏi?
- Buổi chiều muộn sau 17h, nhất là những ngày tháng bảy âm lịch.
- Sau khi đi từ nơi âm khí nặng như nghĩa trang, bệnh viện, đám tang trở về.
- Khi dọn nhà, chuyển sang không gian mới hoặc muốn tạo khí tươi mới cho gia đình.
Lưu ý nhỏ
Chỉ nên đốt lượng vừa phải, đủ để khói lan toả khắp phòng.
Nhớ mở cửa sổ để khí lưu thông, tránh khói quá dày đặc.
Nhà có người bị bệnh hô hấp cần cẩn trọng, có thể giảm lượng đốt, hoặc đem ra đốt ngoài hiên, ban công.
