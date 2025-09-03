Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốt

Đốt vỏ tỏi - thu hút dương khí về nhà mình

Trong văn hóa dân gian, đặc biệt là mùa tháng 7 âm lịch, đốt vỏ tỏi được xem như một nghi thức đơn sơ giúp xua uế khí, làm sạch không gian sống. Bên cạnh đó, vỏ tỏi còn có thể kết hợp với nhiều loại thảo dược khác để tăng hiệu quả thanh lọc rất khoa học.

Theo khoa học, vỏ tỏi chứa hợp chất lưu huỳnh và tinh dầu kháng khuẩn tự nhiên. Khi đốt, chúng phát tán trong không khí, giúp khử mùi ẩm mốc, vi khuẩn, tạo cảm giác sạch sẽ, sáng sủa, tỉnh táo.

Theo dân gian, vỏ tỏi là phần áo mỏng của củ tỏi, chứa nhiều tinh dầu, có khả năng bảo vệ và gia tăng dương khí cho môi trường xung quanh. Người xưa tin rằng nó có thể xua đi khí lạnh, trấn an người vía yếu, giữ cho khí trường trong nhà ổn định.

Trong bếp, mùi hương cay nồng của tỏi vốn thân thuộc với mỗi gia đình. Đặc biệt, những ngày tháng bảy âm lịch, trời mưa gió ẩm thấp, chỉ cần một nhúm vỏ tỏi đốt lên đã đủ tạo cảm giác ấm áp, làm sạch và lan tỏa hơi ấm.

Những thảo dược có thể đốt cùng vỏ tỏi để gia tăng hiệu quả thanh lọc

Ngoài ra, Chuyên gia phong thủy Hà Thanh chia sẻ rằng, các cụ xưa thường đốt vỏ tỏi kết hợp với một số thảo dược dễ kiếm tìm như vỏ bưởi, gừng khô, lá ngải cứu... Mỗi loại thảo dược kết hợp với vỏ tỏi vừa mang tính khoa học, vừa chứa đựng tri thức dân gian và nhờ tinh dầu, hợp chất khác giúp gia tăng dương khí, thanh lọc không gian sống. Cụ thể:

Thành phần đốt cùng Tác dụng bổ sung Vỏ bưởi Tạo hương nhẹ, thư giãn thần kinh Gừng khô Tăng tính ấm, chống cảm lạnh Lá ngải cứu Dân gian tin dùng để xua trược khí Trầm hương vụn Làm không gian sang hơn, dễ chịu hơn

