Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Rằm tháng 7 mâm cỗ to hay nhỏ là đủ?

Năm ngoái, trước Rằm tháng 7 khoảng 2 tuần chị Thùy Anh là nhân viên văn phòng đã tâm sự với nhóm bạn zalo rằng: "Rằm tháng 7 sắp tới mà lòng mình rối quá. Là dâu trưởng, mọi việc phải lo tất. Cúng to thì tốn kém, mệt người. Cúng đơn giản thì sợ mang tiếng… Năm nào cứ nghĩ tới mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 là mệt cái đầu.

Nỗi niềm của chị Thùy Anh không ngờ làm nhiều chị em lên tiếng. Thế là, người than phải cúng to vì mẹ chồng bảo thế, có người "chạy sô" ba mâm: nhà nội – nhà ngoại – nhà riêng... mệt không kịp thở.

Chị Minh Hòa, hàng xóm nhà tôi cũng kể chuyện năm ngoái mẹ chồng bảo làm cỗ cúng Rằm tháng 7 to để mời họ hàng. Chị đôn đáo lo trước cả tuần, nào ra chợ Đồng Xuân mua đồ khô trước. Tới 14 âm lịch thì xin nghỉ việc 2 ngày chỉ để đi chợ mua thịt gà, thịt heo, tôm, cá… tính ra tới mấy chục thứ để phục vụ mâm cỗ cúng to và đãi đằng họ hàng.

Về nhà, mẹ chồng và chồng xem, thấy cá có con chết thì la ầm lên. Trong khi con thì quấy khóc đòi mẹ, chị phải vừa bế con dỗ, vừa quày quả sơ chế các loại thịt cho vào tủ lạnh sớm kẻo ôi… Chị oải quá, bật khóc vì một mình phải lo cỗ cúng to làm chi! Cỗ cho cả nhà, cả họ chứ chị có ăn uống gì đâu mà mệt vậy trời?

Nỗi mệt mỏi, lo lắng rất quen với nhiều chị em từng ngược xuôi lo mâm cỗ Rằm tháng 7, nào mua hoa quả, rửa sạch, sắp đặt lên ban thờ. Nào tay năm tay mười làm cỗ cúng, bưng lên cho trưởng nam khấn vái… mà lòng thì rối bời vì phải sắp đặt người ăn, rồi phục vụ, dọn dẹp...

Nỗi niềm của chị em trong nhóm Thùy Anh bỗng có chị lớn tuổi chia sẻ, bảo cúng kiếng là việc linh thiêng, chứ không phải làm cỗ để khoe. Tổ tiên đâu cần cỗ lớn, mà cần con cháu sống tốt. Có điều kiện thì đặt nhà hàng, chưa có điều kiện thì tự nấu, miễn tâm không tính toán.

Thế là, từ năm ngoái chị Thùy Anh nấu một nồi canh chay, mua đĩa xôi, và vài món ăn ngon bày lên bàn cúng Rằm tháng 7. Chị thắp hương lên ban thờ rồi khấn nhỏ: "Thưa gia tiên tiền tổ, tụi con cúng các cụ bằng tấm lòng trân trọng, biết ơn. Mời các cụ linh thiêng dùng cơm ạ".

Qua Rằm tháng 7, chị vui vẻ chia sẻ với nhóm chị em là lần đầu tiên sau bao năm làm dâu cúng Rằm tháng 7 mới thấy tâm mình nhẹ nhõm.

Cúng Rằm tháng 7 là để thương, để buông bỏ gánh nặng. Ảnh internet

Rằm tháng Bảy không phải thi cúng to, cỗ đầy

Rằm tháng 7 là ngày lễ linh thiêng

Theo Chuyên gia Phong thủy Hà Thanh, Rằm tháng 7 là ngày lễ linh thiêng. Là dịp để mình tưởng nhớ ông bà tổ tiên, tri ân cha mẹ, và cũng là ngày xá tội vong nhân, cầu siêu cho những linh hồn lang thang được an yên. Nhưng ngày này, "phú quý sinh lễ nghĩa" nên hình như nhiều người lại thấy áp lực thay vì an lành. Nhiều gia đình lo "không cúng thì mang tội", hoặc "cúng ít sợ không đủ", rồi lại so đo "nhà người ta cúng thế kia, mình làm sao cho bằng".

Nhưng, ông bà mình ngày xưa có cần cỗ bàn linh đình đâu. Một chén nước sạch, một nén nhang thơm, một nụ cười an lành… là đủ để gửi lời tri ân. Tổ tiên không về để ăn mâm cao cỗ đầy, mà để cảm được tấm lòng thành, tâm thiện của con cháu.

Mâm cúng Rằm tháng 7 lớn nhất chính là tấm lòng mình. Ảnh internet

Cúng Rằm tháng 7 để buông bỏ gánh nặng

Theo nhiều chuyên gia, cúng Rằm tháng 7 là để tưởng nhớ gia tiên tiền tổ, để buông bỏ gánh nặng, chứ không phải gồng gánh thêm. Nếu tâm còn bận rộn hơn thua, còn lo lắng, thì dù mâm cỗ có mười món cũng khó an yên.

Ngược lại, chỉ cần bạn thực sự muốn dâng lên người đã khuất một phút tĩnh lặng, thì một chén nước, một nụ hoa, một ngọn nến, một bài kinh, một tiếng chuông ngân… đã có thể chạm đến thế giới bên tâm linh hơn cả mâm cỗ nặng nề.

Một người bạn của tôi cũng chia sẻ. Năm ngoái, ông về quê đúng Rằm tháng 7. Mẹ ông, một phụ nữ ngoài 70 tuổi dâng cúng nải chuối, 3 chén cơm nhỏ, một bình trà.

Tôi hỏi, sao bà không nấu nhiều cỗ như mọi năm. Bà cười, đáp nhẹ tênh: "Mấy thứ đó là cho người sống. Mẹ giờ chỉ muốn lòng nhẹ, con cháu hoà thuận, vậy là được rồi".

Mâm cỗ cúng lớn nhất, chính là tấm lòng mình

Thật ra, nhiều người cho rằng mâm cỗ cúng lớn nhất, chính là tấm lòng mình. Vì vậy, nếu bạn đang chuẩn bị sắm lễ cúng Rằm tháng Bảy thì nên tham khảo những điều sau:

– Một bông hoa dâng bằng sự kính trọng.

– Một chén nước đặt lên ban thờ với lòng thương yêu, trân quý.

– Một lời khấn giản dị mà chân thành.

Sự linh thiêng không đến từ món ăn, mà từ năng lượng bạn truyền vào đó. Vậy nên, đừng tự làm khổ mình vì mâm cao, cỗ đầy. Đừng gồng mình để "mâm cỗ nhà mình sao cho bằng người". Mình cúng cho người đã khuất, nhưng cũng là để nuôi dưỡng tâm mình. Tâm có bình an, người đã khuất mới nhận được sự an lành.

Nếu bạn vẫn bối rối khi nghĩ đến lễ cúng Rằm tháng 7 thì hãy chậm lại một chút. Thay vì hỏi: "cúng gì cho đủ?" - thì bạn hãy tính xem "làm thế nào để tâm mình nhẹ hơn?"

Có thể là một tiếng chuông buổi sớm. Một giờ ngồi thiền tĩnh lặng. Một tấm lòng nhớ ơn và tha thứ. Một lời cầu nguyện cho người sống và người đã khuất - đều là cúng bằng tâm. Nếu bạn thấy mình đã đủ lòng thành thì mâm cúng ấy đã trọn vẹn rồi. Vậy thì, Rằm tháng 7 năm nay bạn chọn dâng tâm sáng hơn, hay chọn mâm cỗ nặng nề. Bạn muốn nuôi dưỡng lòng bình an, hay chọn lo toan lễ nghĩa?

