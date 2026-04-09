10 năm làm giúp việc cho bà cụ giàu có, tôi nhận được món quà ấm lòng sau ngày bà ra đi

Thế nhưng, một lá thư được gửi lại sau khi bà qua đời đã khiến tôi nghẹn ngào, cảm nhận rõ ràng rằng sự tử tế luôn có cách quay trở lại, kể cả khi bạn chỉ là người giúp việc.

Bén duyên với nghề giúp việc khi tuổi đã ngoài 40

Năm 45 tuổi, sau quãng thời gian dài gắn bó với công việc đồng áng, tôi quyết định lên thành phố tìm việc. Nhờ người quen giới thiệu, tôi nhận công việc giúp việc kiêm chăm sóc cho bà Hồ.

Khi ấy, bà đã 70 tuổi, đầu gối đau nhức, đi lại khó khăn nên cần người hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày.

Sau một thời gian làm giúp việc, tôi mới hiểu cuộc sống của bà khá cô đơn. Dù sống trong căn nhà rộng hơn 500m2 nhưng bà chỉ có một mình.

Chồng mất sớm, bà một tay nuôi con trai khôn lớn. Sau khi du học nước ngoài, anh ở lại làm việc và hiếm khi trở về thăm mẹ.

Hiểu hoàn cảnh ấy, tôi càng thương bà hơn. Tôi coi công việc giúp việc không chỉ là mưu sinh mà còn là sự chăm sóc dành cho một người già cô độc.

Bà Hồ cũng đối xử với tôi rất chân thành. Nếu có điều gì chưa hài lòng, bà góp ý nhẹ nhàng, chưa bao giờ làm khó.

Ảnh minh họa

10 năm làm giúp việc và tình cảm như người thân

Thời gian trôi nhanh, tôi gắn bó với công việc giúp việc tại nhà bà Hồ tròn 10 năm. Trong suốt thời gian ấy, chúng tôi dần trở nên thân thiết như người nhà.

Tôi chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, còn bà luôn quan tâm sức khỏe và hoàn cảnh gia đình tôi.

Ba tháng trước, trong lúc lau sàn nhà, tôi trượt chân ngã. Ban đầu tưởng chỉ xây xát nhẹ, nhưng một tuần sau đi khám, bác sĩ yêu cầu nhập viện.

Tôi gọi điện báo tình hình. Nghe tin, bà lo lắng như mẹ với con gái, thậm chí chuyển khoản cho tôi 10.000 NDT để lo viện phí. Tôi cảm ơn rồi chuyển lại vì không muốn bà tốn kém.

Trong gần một tháng nằm viện, tuần nào bà cũng ngồi xe lăn đến thăm. Nhìn tôi trong bộ đồ bệnh nhân, bà bật khóc, nói rằng vì bà mà tôi bị như vậy.

Tôi phải trấn an rằng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Khoản tiền bất ngờ trước khi ra viện

Ngày cuối trước khi xuất viện, bà đưa cho tôi 10.000 NDT. Vợ chồng tôi từ chối nhưng bà tỏ ra giận dữ.

Không còn cách nào khác, chúng tôi đành nhận và hứa sẽ trả lại sau. Với tôi, làm giúp việc nhận lương đầy đủ đã là điều may mắn, nên việc nhận thêm tiền khiến tôi rất áy náy.

Sau khi ra viện, tôi về quê nghỉ ngơi, dự định hai tháng sau quay lại tiếp tục công việc giúp việc. Nhưng mới nghỉ được một tháng, tôi bất ngờ nhận cuộc gọi từ con trai bà.

Anh báo tin bà đã qua đời trong giấc ngủ, có thể do cơn nhồi máu cơ tim đột ngột.

Lá thư cuối cùng khiến tôi bật khóc

Nhận tin dữ, vợ chồng tôi lập tức lên thành phố để tiễn bà đoạn đường cuối. Sau tang lễ, con trai bà giữ tôi ở lại trò chuyện.

Anh gửi lời cảm ơn vì tôi đã làm giúp việc chăm sóc mẹ anh suốt 10 năm, rồi trao cho tôi một lá thư bà để lại.

Về đến nhà, tôi mở thư ra xem. Đó là những dòng chữ do chính tay bà viết. Bà cảm ơn tôi đã đồng hành và chăm sóc trong những năm cuối đời, nhờ vậy bà không còn cảm thấy cô đơn.

Bà dặn tôi làm việc nhưng phải giữ gìn sức khỏe. Cuối thư, bà nói đã để lại cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100.000 NDT, tương đương khoảng 352 triệu đồng.

Đọc đến đây, tôi bật khóc. Trong suốt 10 năm làm giúp việc, tôi chưa từng mong được thừa hưởng tài sản.

Tôi nhận lương đều đặn, nhờ đó các con có tiền học hành, mẹ già ở quê bớt vất vả. Tôi luôn nghĩ mình chỉ làm tròn trách nhiệm của một người giúp việc.

Sự tử tế luôn được đáp lại

Nhưng lá thư ấy khiến tôi xúc động sâu sắc. Giữa rất nhiều người thân quen, bà vẫn dành cho tôi một sự ưu ái đặc biệt.

Không chỉ là số tiền, điều khiến tôi cảm động nhất chính là tình cảm bà dành cho tôi sau 10 năm gắn bó.

Khoảnh khắc ấy, tôi càng tin rằng dù làm công việc giúp việc hay bất cứ nghề nào, chỉ cần sống tử tế và chân thành, sớm muộn chúng ta cũng sẽ nhận lại sự ấm áp từ cuộc đời.

Đôi khi, phần thưởng lớn nhất không nằm ở vật chất, mà là cảm giác được trân trọng sau những tháng ngày âm thầm cho đi.

* Câu chuyện là tâm sự của cô Mã (Trung Quốc) thu hút sự quan tâm của nhiều người trên nền tảng Toutiao.