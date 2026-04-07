Tưởng chắc phần thừa kế, con trai phẫn nộ khi biết cha sang tên hết tài sản cho con gái

Cuộc sống tuổi già và dự định thừa kế ban đầu

Tôi họ Châu, năm nay 78 tuổi. Cả đời vợ chồng tôi làm công nhân trong công xưởng. Sau khi nghỉ hưu, chúng tôi tích lũy được khoảng 30 vạn NDT (tương đương 1,1 tỷ đồng).

Gia đình có hai người con, một trai, một gái. Từ nhỏ, con gái hiền lành, hiểu chuyện, còn con trai nghịch ngợm nhưng được chiều chuộng nhiều hơn.

Khi khu nhà cũ nằm trong diện tháo dỡ, gia đình được đền bù hai căn nhà. Lúc đó, tôi đã tính toán rõ ràng: sau này sẽ cho con trai một căn, còn một căn vợ chồng tôi ở dưỡng già.

Trong suy nghĩ của tôi, con trai vẫn là người sẽ nhận phần thừa kế chính của gia đình.

Khi cháu nội ra đời, vợ chồng tôi chăm sóc từ nhỏ, đưa đón đi học. Con trai than vất vả, vợ tôi liền bảo hai vợ chồng con sang ăn cơm.

Từ đó, hầu hết việc nhà đều do chúng tôi lo. Những năm tháng ấy, gia đình rất ấm áp, cuối tuần con gái và con rể cũng về ăn cơm, tiếng cười luôn rộn ràng.

Biến cố mất vợ

Hai năm trước, vợ tôi đột ngột qua đời. Từ đó, tôi sống một mình. Con trai và con dâu dần ít ghé thăm, còn con gái và con rể vẫn đều đặn tới chăm sóc.

Tôi bắt đầu cảm nhận rõ sự khác biệt trong cách các con đối xử.

Có lần nhớ cháu, tôi gọi điện cho con trai, nhưng con trả lời qua loa, giọng thiếu kiên nhẫn. Tôi dần nhận ra mình không còn là ưu tiên trong cuộc sống của con.

Những cuộc gọi thưa dần, những lần nhờ vả cũng chỉ nhận lại sự khó chịu.

Từ lúc đó, tôi bắt đầu nghĩ lại về việc thừa kế tài sản. Nhưng quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra sau khi tôi nhập viện.

Tôi hiểu rằng tài sản không nên trao theo quan niệm cũ, mà nên dành cho người thực sự quan tâm. Vì vậy, tôi quyết định thay đổi toàn bộ kế hoạch thừa kế.

Nằm viện mới hiểu ai là người xứng đáng thừa kế

Năm ngoái, sức khỏe tôi yếu, phải nhập viện. Tôi định nhờ con trai đưa đi nhưng con nói bận, tôi đành tự đi.

Bác sĩ yêu cầu con trai đến trao đổi tình hình bệnh nhưng con không xuất hiện. Cuối cùng, tôi phải gọi con gái, hai vợ chồng con lập tức chạy đến.

Bác sĩ cho biết tôi có khối u cần phẫu thuật. Con gái đồng ý ngay, còn con trai lại khuyên không nên mổ, nói bệnh viện chỉ muốn lấy tiền.

Sau đó, con trai nói thẳng: nếu tôi phẫu thuật thì không ai chăm sóc vì con bận đi làm.

Nghe những lời ấy, tôi thực sự thất vọng. Con gái ký giấy phẫu thuật và túc trực bên tôi suốt thời gian nằm viện.

Con rể cũng tận tình giúp đỡ, sợ con gái quá sức nên luôn thay phiên chăm sóc.

Chính trong những ngày ấy, tôi hiểu rõ ai mới là người thật lòng. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc thay đổi quyết định thừa kế.

Quyết định thay đổi thừa kế sau khi xuất viện

Sau khi xuất viện, tôi nhớ lại những năm tháng sống một mình. Khi bóng đèn hỏng, tôi gọi con trai nhưng con khó chịu.

Khi tôi mua điện thoại mới nhờ hướng dẫn, con cũng nói tôi phiền phức. Những điều nhỏ nhặt ấy tích tụ khiến tôi nhận ra mình không thể trông chờ vào con trai khi tuổi già.

Tôi hiểu rằng tài sản không nên trao theo quan niệm cũ, mà nên dành cho người thực sự quan tâm. Vì vậy, tôi quyết định thay đổi toàn bộ kế hoạch thừa kế.

Tôi cùng con gái đi công chứng giấy tờ, xác nhận sau khi tôi qua đời, toàn bộ nhà cửa và tài sản sẽ thuộc về con.

Phản ứng của con trai khi biết chuyện thừa kế

Khi biết tôi thay đổi việc thừa kế, con trai lập tức đến chất vấn. Con cho rằng mình là con trai duy nhất nên đương nhiên được hưởng tài sản.

Tôi bình tĩnh nói rằng chưa bao giờ tôi tỉnh táo như lúc này. Người xứng đáng nhận thừa kế không phải vì giới tính, mà vì sự hiếu thảo.

Tôi nói rõ: trong hai năm qua, con gái và con rể là người chăm sóc tôi, còn con trai gần như thờ ơ. Tôi không thể giao tài sản cho người chỉ biết nhận mà không biết cho đi.

Bài học về thừa kế và tình thân tuổi già

Sau tất cả, tôi cảm thấy nhẹ lòng. Người già như tôi không cần quá nhiều tiền bạc, mà cần sự quan tâm chân thành.

Việc thừa kế tài sản không nên bị ràng buộc bởi quan niệm "con trai nối dõi", mà nên trao cho người thực sự yêu thương và chăm sóc cha mẹ.

Ở tuổi này, tôi hiểu rằng tài sản chỉ là vật ngoài thân, nhưng sự hiếu thảo mới là điều quý giá nhất.

Và người xứng đáng nhận thừa kế không phải vì họ là con trai hay con gái, mà vì họ đã ở bên cha mẹ khi cần nhất.