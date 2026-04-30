Quan hệ tình dục sớm và nguy cơ ung thư cổ tử cung
Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Mặc dù có nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh này nhưng một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua là quan hệ tình dục sớm.
Hiểu được mối liên hệ giữa hoạt động tình dục sớm và nguy cơ ung thư cổ tử cung có thể giúp phụ nữ chủ động bảo vệ sức khỏe của mình.
1. Tiền sử tình dục và nguy cơ ung thư cổ tử cung
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) , độ tuổi phụ nữ bắt đầu quan hệ tình dục cũng được coi là một yếu tố nguy cơ của ung thư cổ tử cung vì tổn thương có thể gây ra cho cổ tử cung vào thời điểm nó vẫn đang phát triển.
Về nguy cơ ung thư cổ tử cung liên quan đến tiền sử tình dục, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ , một số yếu tố liên quan đến tiền sử tình dục có thể làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung. Nguy cơ này có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi việc tăng khả năng tiếp xúc với virus HPV bao gồm:
- Quan hệ tình dục ở độ tuổi còn trẻ (đặc biệt là dưới 18 tuổi);
- Có nhiều bạn tình;
- Có một bạn tình được coi là có nguy cơ cao (người bị nhiễm HPV hoặc có nhiều bạn tình)...
2. Vì sao quan hệ tình dục sớm làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung?
Ung thư cổ tử cung thường phát triển do nhiễm trùng dai dẳng với virus HPV. Nhiễm HPV nguy cơ cao kéo dài trong nhiều năm có thể dẫn đến những thay đổi trong tế bào cổ tử cung là nguyên nhân tổn thương tiền ung thư hay ung thư.
Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, nhiễm HPV khá phổ biến nhưng ở hầu hết mọi người cơ thể có thể tự loại bỏ nhiễm trùng. Tuy nhiên, đôi khi nhiễm trùng không tự khỏi và trở thành mạn tính. Nhiễm trùng mạn tính, đặc biệt là do một số loại HPV nguy cơ cao, cuối cùng có thể gây ra một số loại ung thư như ung thư cổ tử cung.
Khi một người bắt đầu quan hệ tình dục sớm họ có nhiều khả năng tiếp xúc với HPV trong thời gian dài hơn. Thêm vào đó, các tế bào ở cổ tử cung của người trẻ tuổi dễ bị tổn thương hơn do các bệnh nhiễm trùng gây ra. Sự dễ bị tổn thương này có thể dẫn đến sự phát triển của các tế bào bất thường và nếu không được điều trị chúng có thể trở thành ung thư.
3. Vai trò của việc có nhiều bạn tình và phơi nhiễm HPV
Quan hệ tình dục sớm thường kéo theo việc có nhiều bạn tình hơn trong suốt cuộc đời hoặc có bạn tình thuộc nhóm "nguy cơ cao" (người đã nhiễm HPV hoặc có nhiều bạn tình khác). Mỗi đối tác mới là một cơ hội để cơ thể tiếp xúc với các chủng HPV mới.
Ngoài ra, sự thiếu hụt kiến thức và kỹ năng bảo vệ ở độ tuổi trẻ khiến tỷ lệ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục tăng cao, điều này làm suy yếu môi trường âm đạo và tạo điều kiện cho HPV tồn tại.
Điều quan trọng là nhiễm HPV không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng. Phần lớn mọi người bị nhiễm đều không có bất kỳ dấu hiệu nào. Vì vậy một người có thể lây truyền virus mà không hề hay biết. Do đó, nếu có thể, nên trì hoãn việc bắt đầu hoạt động tình dục để giảm nguy cơ phơi nhiễm HPV sớm. Sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn khi quan hệ tình dục như bao cao su để giảm nguy cơ nhiễm HPV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.
Theo các chuyên gia y tế, một trong những cách hiệu quả nhất phòng ung thư cổ tử cung là tiêm phòng HPV. Vaccine HPV hiệu quả khi được tiêm trước khi một người bắt đầu hoạt động tình dục vì nó bảo vệ chống lại các chủng HPV nguy cơ cao gây ra hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử cung.
Ngoài ra, việc sàng lọc định kỳ vẫn rất quan trọng bằng xét nghiệm HPV và xét nghiệm Pap . Các xét nghiệm này nhằm phát hiện nhiễm HPV nguy cơ cao, các thay đổi tế bào bất thường và tiền ung thư để được điều trị trước khi chúng có thể chuyển thành ung thư.
