Bé trai 3 tuổi cận 14 độ: Bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất thường ở mắt
GĐXH - Dù được phát hiện cận thị từ khi mới 1 tuổi và đeo kính thường xuyên, thị lực của bé gái ở Cần Thơ vẫn giảm nhanh bất thường.
Cận thị tăng nhanh dù đeo kính đúng độ
Gia đình cho biết bé An (Cần Thơ) được phát hiện cận thị từ khi mới 1 tuổi. Dù đeo kính theo hướng dẫn của bác sĩ tại địa phương, bé vẫn thường xuyên dụi mắt, nheo mắt, cúi sát khi tìm đồ chơi và gặp khó khăn trong việc nhận biết, phân biệt các đồ vật xung quanh.
Lo lắng khi thị lực của con không cải thiện mà ngày càng giảm sút, gia đình đưa bé đến Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để thăm khám chuyên sâu.
ThS.BS Dương Minh Phúc cho biết kết quả kiểm tra cho thấy mắt trái của bé cận 13 độ, mắt phải 14 độ - mức độ cận rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ.
Qua thăm khám bằng đèn soi đồng tử và soi đáy mắt, bác sĩ phát hiện thủy tinh thể ở cả hai mắt bị lệch khỏi vị trí giải phẫu bình thường, di chuyển xuống dưới và lệch về phía thái dương. Bé được chẩn đoán lệch hoàn toàn thủy tinh thể bẩm sinh.
Dị tật hiếm gặp có thể gây mất thị lực
Theo bác sĩ Phúc, lệch thủy tinh thể là tình trạng thể thủy tinh không nằm đúng vị trí do hệ thống dây treo thủy tinh thể (dây chằng Zinn) bị suy yếu, tổn thương hoặc đứt.
Khi đó, thủy tinh thể có thể di lệch theo nhiều hướng khác nhau, làm suy giảm khả năng hội tụ ánh sáng lên võng mạc. Người bệnh xuất hiện các rối loạn thị giác như nhìn mờ, hình ảnh biến dạng hoặc song thị.
Nguyên nhân có thể do chấn thương mắt hoặc bẩm sinh. Một số trường hợp liên quan đến các bệnh lý di truyền như hội chứng Marfan, Homocystin niệu, hội chứng Weill hoặc các bất thường mống mắt.
Chính tình trạng lệch thủy tinh thể bẩm sinh là nguyên nhân khiến độ cận của bé An liên tục tăng dù đeo kính đúng độ.
Bác sĩ cho biết ở những trường hợp lệch hoàn toàn thủy tinh thể, trẻ thường mắc tật khúc xạ nặng và kết quả đo khúc xạ không ổn định giữa các lần khám. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể gây nhược thị, tăng nhãn áp, viêm nhiễm trong mắt, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn.
Dấu hiệu cha mẹ không nên bỏ qua
Để điều trị triệt để, bác sĩ dự kiến thực hiện phẫu thuật lấy thủy tinh thể bị lệch, thay bằng thủy tinh thể nhân tạo phù hợp và cố định lại hệ thống nâng đỡ nhằm đưa thủy tinh thể về đúng vị trí.
Sau phẫu thuật, trẻ vẫn cần được theo dõi sát và điều trị nhược thị nếu có để tối ưu khả năng phục hồi thị lực.
Theo các chuyên gia, lệch thủy tinh thể bẩm sinh là bệnh lý hiếm gặp, ước tính khoảng 6/1.000 người mắc. Tuy nhiên, bệnh có thể nhận biết sớm thông qua một số dấu hiệu như nhìn mờ, cận thị hoặc loạn thị nặng bất thường, độ kính thay đổi liên tục, trẻ thường xuyên nheo mắt, cúi sát khi nhìn đồ vật, dễ mỏi mắt hoặc đau đầu.
Đặc biệt, tật khúc xạ nặng kéo dài có thể dẫn đến nhược thị (mắt lười), làm suy giảm khả năng nhìn rõ, nhận biết hình dạng và cảm nhận không gian. Nếu bỏ lỡ giai đoạn vàng phát triển thị lực từ 0-6 tuổi, trẻ có nguy cơ giảm thị lực vĩnh viễn.
Bác sĩ Dương Minh Phúc khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi khám mắt ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường về thị lực, đồng thời duy trì khám mắt định kỳ mỗi 6-12 tháng để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, bảo vệ thị lực cho trẻ.
