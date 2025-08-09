12 món sáng nóng hổi giúp giữ ấm cơ thể mùa thu: Đủ chất, ngon miệng, cả tuần không trùng lặp
Khi gió thu bắt đầu về, một bữa sáng ấm bụng, đủ chất sẽ là món quà nhỏ tuyệt vời bạn dành cho cả nhà. 12 công thức đơn giản, dễ làm dưới đây không chỉ ngon miệng mà còn đảm bảo dinh dưỡng, cho mỗi ngày khởi đầu thật trọn vẹn.
Mùa thu về, thời tiết thay đổi cũng là lúc cơ thể cần được “nạp” năng lượng ấm áp, dễ tiêu, đủ chất. Bữa sáng - bữa ăn quan trọng nhất trong ngày không chỉ cần ngon mà còn phải cân bằng dinh dưỡng để giúp cả gia đình duy trì sức khỏe và tinh thần sảng khoái. Nếu bạn đang bí ý tưởng mỗi sáng ăn gì, hãy tham khảo ngay 12 món ăn sáng nóng hổi dưới đây. Từ súp bí đỏ, cháo ngô, bánh pancake rau củ cho đến mì trứng cà chua, đều rất dễ làm và phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Thay vì ăn vội vàng hay bỏ bữa, hãy để mỗi sáng là một dịp yêu thương bằng món ăn bạn nấu.
1. Sữa ngô nóng uống thơm bùi, dễ uống cho cả nhà
Nguyên liệu: 2 bắp ngô tươi, 300ml sữa tươi, 60g đường trắng
Cách làm: Hấp chín hạt ngô đã tách hạt. Cho ngô vào máy xay cùng sữa và đường, xay mịn. Lọc qua rây cho mịn rồi thưởng thức khi còn nóng.
Vị ngọt bùi của ngô, béo nhẹ từ sữa sẽ giúp bạn thấy ấm bụng và tỉnh táo hơn.
2. Bánh kếp cà rốt màu sắc bắt mắt, dinh dưỡng dồi dào
Nguyên liệu: 1 củ cà rốt bào sợi, 2 trứng, hành lá, nước lọc, bột mì, chút muối
Cách làm: Trộn trứng, cà rốt, bột mì, hành và nước thành hỗn hợp sệt. Đổ từng vá bột lên chảo, dàn mỏng và chiên chín vàng hai mặt.
Cà rốt giàu beta-carotene tốt cho mắt, món này lại dễ ăn, trẻ nhỏ cũng mê.
3. Trứng hấp rau chân vịt mềm mịn, thanh nhẹ
Nguyên liệu: Rau chân vịt (cải bó xôi), trứng, muối, dầu mè, chút thịt nguội cắt hạt lựu
Cách làm: Xay rau với nước, lọc lấy nước cốt. Đánh trứng rồi trộn cùng nước rau, lọc lại. Hấp cách thủy 10 phút, rưới chút dầu mè, rắc thịt nguội lên.
Đây là “món ngọc bích” vừa đẹp mắt vừa tốt cho tiêu hóa, cực hợp cho bữa sáng.
4. Bánh bao cà rốt mini xinh xắn, dễ ăn, dễ no
Nguyên liệu: Cà rốt, bột mì, men nở, đường
Cách làm: Xay cà rốt với nước thành nước ép, trộn với men nở. Nhào cùng bột và đường thành khối mịn, ủ nở. Chia nhỏ, nặn viên tròn rồi hấp chín.
Không cần nhân nhưng vẫn ngon nhờ màu cam tươi và vị ngọt tự nhiên.
5. Bánh chiên nhân miến - món ăn vặt kiêm luôn bữa sáng chuẩn vị
Nguyên liệu: Bột mì, cà rốt, miến, trứng, hành, tôm khô, gia vị…
Cách làm: Trộn nhân gồm cà rốt, miến, trứng, hành, tôm khô đã xào sơ. Bọc nhân trong lớp bột đã cán, ép thành hình bánh dẹt. Chiên áp chảo đến khi vàng giòn hai mặt.
Vỏ giòn – nhân mềm – hương thơm ngào ngạt, ăn một là nhớ cả ngày.
6. Mì nước đơn giản mà ai cũng thích
Nguyên liệu: Mì tươi hoặc khô, mỡ heo, nước tương, hành hoa, muối, bột nêm
Cách làm: Luộc mì chín, nêm gia vị, chan nước sôi vào tô. Thêm chút mỡ nước và hành hoa là xong.
Dễ nấu, dễ ăn, phù hợp cả ngày vội vàng hoặc ngày cần “ăn lót dạ”.
7. Súp bí đỏ sữa tươi ngọt nhẹ, mịn mượt
Nguyên liệu: Bí đỏ, sữa tươi, đường, kỷ tử (tuỳ chọn)
Cách làm: Hấp hoặc luộc bí đỏ rồi xay nhuyễn. Nấu bí cùng sữa và đường đến khi sôi nhẹ. Thêm vài hạt kỷ tử để tăng vị thuốc dưỡng sinh.
Một bát súp vàng óng, nóng hổi giúp cả người như ấm lên từ trong ra ngoài.
8. Bánh hoa cuộn hành mềm xốp thơm lừng
Nguyên liệu: Bột mì, sữa tươi, men nở, đường, hành lá, dầu ăn, mè rang
Cách làm: Nhào bột với sữa, ủ nở. Cán mỏng, phết hành phi và mè lên, cuộn xoắn thành hình bông hoa. Hấp chín rồi thưởng thức khi còn nóng.
Vị ngọt mặn hài hòa, bánh mềm thơm – quá xứng đáng để thử!
9. Canh rong biển cà chua trứng tuyết nhẹ bụng, ấm người
Nguyên liệu: Rong biển, trứng, cà chua, bột năng, mỡ heo, hành
Cách làm: Nấu nước dùng với cà chua, rong biển, nêm nếm. Cho bột năng vào tạo độ sánh, cuối cùng rưới lòng trắng trứng lên tạo vân “tuyết”.
Món canh vừa mát vừa ấm, dễ tiêu, hợp cho sáng se lạnh.
10. Bánh kếp trứng rau chân vịt xanh mướt mắt, thơm lừng miệng
Nguyên liệu: Rau chân vịt, bột mì, trứng, mè đen
Cách làm: Xay rau lấy nước, trộn với trứng, bột và mè. Chiên từng lớp bánh mỏng, cuộn lại rồi cắt đôi.
Rau chân vịt giàu sắt và chất xơ, món này tốt cho cả người ăn chay.
11. Chè đậu Hà Lan mè dẻo mịn, thanh mát
Nguyên liệu: Đậu Hà Lan, mè rang, đường, bột ngô
Cách làm: Luộc đậu, xay nhuyễn cùng nước, lọc mịn. Nấu cùng đường và bột ngô cho đến khi sánh lại. Rắc mè lên trên, ăn nóng hay nguội đều ngon.
Thích hợp cho người ăn nhẹ, đang cần bổ sung đạm thực vật.
12. Mì trứng cà chua - món sáng “quốc dân” chưa bao giờ lỗi thời
Nguyên liệu: Mì khô, trứng, cà chua, rau xanh
Cách làm: Xào cà chua cho ra màu đỏ đẹp, thêm nước và nấu mì. Trứng chiên sơ, thả vào cuối nồi. Thêm rau xanh là đủ chất – đủ vị.
Cứu tinh cho buổi sáng bận rộn nhưng vẫn muốn ăn ngon.
Chỉ cần chuẩn bị vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể biến mỗi sáng thu trở thành một bữa tiệc nhỏ ấm áp cho cả gia đình. Hãy thử thay đổi từng món mỗi ngày, vừa bổ dưỡng lại không ngán, để mỗi bữa sáng không chỉ là chuyện ăn mà còn là hành động yêu thương.
Chúc bạn thực hiện thành công!
