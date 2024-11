12 nhóm xe không phải trả phí qua trạm BOT

Bộ GTVT vừa ban hành thông tư quy định về quản lý giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh, do trung ương quản lý.

Theo đó, ô tô đi qua các trạm BOT phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Tuy nhiên, 12 nhóm xe sau đây sẽ được miễn phí khi qua trạm gồm:

Xe cứu thương.

Xe chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xe chữa cháy của lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy có tín hiệu ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp gồm: Máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa.

Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng bao gồm các xe mang biển số: nền màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng, xe đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp sử dụng một trong các tín hiệu ưu tiên theo quy định của pháp luật trong trường hợp làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Trạm thu phí qua Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Hân

Xe chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng công an nhân dân bao gồm: Xe cảnh sát giao thông, xe cảnh sát 113; xe cảnh sát cơ động; xe chở phạm nhân; xe cứu hộ cứu nạn và các xe chuyên dùng khác của lực lượng công an nhân dân; xe đặc chủng (xe thông tin vệ tinh, xe chống đạn, xe phòng chống khủng bố, chống bạo loạn và các xe đặc chủng khác của lực lượng công an nhân dân); xe của lực lượng công an đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp sử dụng tín hiệu ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, gồm: Xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác; xe chở khách đi cùng xe tang, xe chở hoa, xe rước ảnh…

Đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường.

Xe của lực lượng quốc phòng tham gia diễn tập, hành quân cơ động lực lượng, vận chuyển vũ khí, trang bị có xe chuyên dụng quân sự dẫn đường.

Ô tô của lực lượng công an, quốc phòng sử dụng vé đường bộ toàn quốc theo quy định.

Xe hộ đê; xe đang làm nhiệm vụ khẩn cấp phòng, chống lụt bão theo điều động của cấp có thẩm quyền.

Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm.

Xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ.