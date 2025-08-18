Mới nhất
Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắt

Thứ hai, 20:02 18/08/2025
Cả đội bóng trước khi vào sân đã chuẩn bị 6 con dao để sẵn sàng xông vào chém cầu thủ đội bạn. Trận đấu bóng phút chốc đã thành hiện trường vụ án khi cầu thủ đội bạn bị tấn công bằng dao...

Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo là thành viên đội bóng “FC 3T” ra xét xử theo trình tự phúc thẩm về tội Cố ý gây thương tích.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng đầu tháng 2/2024, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (SN 2009) nói chuyện với các thành viên trong đội bóng “FC 3T” gồm các bị cáo Dương Minh Khuê (SN 2003), Nguyễn Đại Sơn (SN 2004), Đào Vũ Nam (SN 2002), Đoàn Minh Quân (SN 2001), Phan Chấn Nam (SN 2004) về việc Hùng có mâu thuẫn với đội bóng “FC Duy M và AE” do anh M. (SN 2002) làm đội trưởng.

Khoảng cuối tháng 2/2024, Hùng nhắn tin vào nhóm Messenger “FC 3T” là đã thống nhất sẽ đá bóng với đội “FC Duy M. và AE” tại sân bóng Thúy Lĩnh, quận Hoàng Mai (cũ).

Các thành viên đội bóng “FC 3T” vào đọc tin nhắn và hiểu là quá trình gặp nhau cùng đá bóng, khi đá bóng sẽ xảy ra mâu thuẫn, va chạm và đánh nhau với nhóm “FC Duy M. và AE”.

Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắt - Ảnh 1.


Khi đó, bị cáo Khuê và Chấn Nam đã tự bàn bạc với nhau việc mua hung khí, mục đích để sử dụng khi đánh nhau. Đến khoảng 18h ngày 3/3/2024, Khuê và Chấn Nam mỗi người góp 400 ngàn đồng chuyển cho Sơn để đi mua hung khí.

Sơn tìm mua được 6 dao tông để sẵn trong balô chờ “nghênh chiến”. Theo cáo buộc, khoảng 20h30 ngày 3/3/2024, tại sân bóng Thúy Lĩnh, hai đội tham gia đá bóng, rồi bắt đầu chửi bới nhau.

Bản án sơ thẩm cho rằng, các bị cáo đã dùng dao tông chém vào vùng cổ tay trái, lưng trái, đùi trái của anh M. Nguyễn Đại Sơn đã xông vào dùng cùi trỏ đánh 1 phát trúng đầu anh M. Các bị cáo Hùng, Nam, Quân đều cầm dao định chém anh M. nhưng chưa chém được.

Kết luận giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh M. là 34%. Theo nội dung điều tra, tất cả hành vi phạm tội của các bị cáo đã được camera tại sân bóng ghi lại. Hành vi phạm tội diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 20 giây.

20 giây phạm tội của các bị cáo đã gây nên trọng án, tòa án cấp sơ thẩm buộc những người phạm tội phải trả giá bằng hơn 26 năm tù giam. Bản án sơ thẩm xác định, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác và trật tự xã hội được pháp luật bảo vệ. Vì vậy cần áp dụng hình phạt tù với mức phạt nghiêm khắc.

Với hành vi phạm tội nêu trên của các đối tượng, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cấo Dương Minh Khuê mức án 5 năm 8 tháng tù; Nguyễn Minh Hùng 36 tháng tù treo; Nguyễn Đại Sơn: 5 năm 6 tháng tù; Đào Vũ Nam 5 năm 6 tháng tù; Đoàn Minh Quân: 5 năm tù; Phan Chấn Nam: 5 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, người bị hại là anh M. có đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo. Anh M. và luật sư của anh đều cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, đề nghị HĐXX xem xét khởi tố thêm người liên quan. Theo luật sư của người bị hại, hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, quá trình xảy ra va chạm có sự phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ cho nhau.

Có bị cáo dù không chém anh M. nhưng lại cầm dao đứng đó, vây hãm anh M., không cho nạn nhân chạy thoát, đồng thời cũng ngăn cản những người bên ngoài vào can ngăn...

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định bác kháng của người bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm vì cho rằng nội dung kháng cáo của anh M. là không có căn cứ.

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, năm nay, không khí lạnh hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật
Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật
Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt

Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt

Đời sống
Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Giáo dục

