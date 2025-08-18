Lời khai của phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi bỏ chạy

Ngày 18/8, Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan truy tìm được người phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số bị đa chấn thương rồi rời khỏi hiện trường.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 17/8 trên tuyến tỉnh lộ 9 (đoạn qua thôn 4, xã Krông Pắk). Thời điểm này, bà Q. (45 tuổi, trú tại thôn 1, xã Krông Pắk, làm nghề bán vé số) đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một phụ nữ điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều tông mạnh từ phía sau.

Cú tông khiến bà Q. ngã xuống đường và bị đa chấn thương, trong khi người gây tai nạn bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường, điều khiển xe rời đi.

Sau đó, bà Q. được người dân phát hiện và hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Krông Pắk đã phối hợp với Phòng CSGT và một số đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra.

Người phụ nữ gây tai nạn làm việc với công an. Ảnh: SĐ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được người phụ nữ gây tai nạn là bà T.L. (trú tại xã Krông Pắk).

Tại cơ quan công an, bà L. khai, do trời còn hơi tối và có xe ô tô đi ngược chiều, đèn pha chiếu thẳng vào mặt nên không nhìn thấy người phụ nữ đang đi bộ cùng chiều, dẫn đến va chạm.

Sau khi gây tai nạn, vì hoảng sợ và nghĩ rằng không có camera xung quanh nên sẽ không ai phát hiện nên bà đã bỏ mặc nạn nhân và lái xe chạy khỏi hiện trường.

Khi đang ở nhà, bà L. đã bị lực lượng công an mời lên trụ sở để làm việc. Trước các tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, bà L. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và đã qua cơn nguy kịch. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.