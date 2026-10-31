It’s CHARLES và màn trình diễn bất ngờ tại Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2026'

Vào lúc 8h30 sáng Chủ nhật (01/11), cầu truyền hình Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2026" sẽ chính thức diễn ra tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối với 4 điểm cầu tại các địa phương có thí sinh dự thi: Phú Thọ, Hưng Yên, Khánh Hòa, Hà Nội.

Bên cạnh hai MC Ngọc Huy và Khánh Vy dẫn dắt tại điểm cầu chính tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, các điểm cầu truyền hình trực tiếp tại các địa phương luôn là "chảo lửa" tinh thần không thể thiếu trong mỗi trận chung kết. Ban Tổ chức chương trình hé lộ dàn MC điểm cầu vừa quen thuộc, vừa có những gương mặt mới toanh với chương trình, gồm: MC Minh Tân, MC Sơn Lâm, MC Thái Trang và MC Châu Khang.

Bốn MC được hé lộ tại 4 điểm cầu. Ảnh VTV

Điều đặc biệt trong Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2026" đó là ca sĩ - nhạc sĩ It’s CHARLES sẽ thổi làn gió mới vào ca khúc chủ đề 27 năm tuổi của chương trình, tiếp ngọn lửa xanh cho 4 nhà leo núi.

Chia sẻ trên Thời báo VTV, "Anh tài" It’s CHARLES cho hay, cảm thấy rất phấn khích và tự hào khi nhận được lời mời tham gia phần âm nhạc cho trận Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia năm 2026". Không chỉ được làm âm nhạc cho một chương trình mà mình yêu mến từ nhỏ, mà còn có cơ hội trở thành một phần trong ký ức của những thế hệ học sinh hôm nay.

"Khi bắt tay vào làm, tình yêu dành cho chương trình và những ký ức tuổi thơ dần chuyển hóa thành nguồn cảm hứng sáng tạo. Thay vì chỉ nghĩ đến áp lực phải làm mới một ca khúc 27 năm tuổi, mình chọn nhìn đây như một cơ hội để kết nối các thế hệ: những khán giả đã lớn lên cùng Olympia và những bạn học sinh đang tiếp tục hành trình chinh phục tri thức hôm nay, tri thức ngày mai", It’s CHARLES chia sẻ thêm.

"Anh tài" It’s CHARLES thể hiện ca khúc trong Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia 2026" theo một phiên bản mới. Ảnh VTV

"Anh tài" It’s CHARLES bày tỏ hy vọng phiên bản mới vẫn khiến khán giả nhận ra những giai điệu thân thuộc, nhưng đồng thời cảm nhận được một nguồn năng lượng mới, phù hợp với tinh thần và nhịp sống, sự kế thừa của thế hệ tiếp theo. Đồng thời nam nghệ sĩ gửi lời chúc tới bốn nhà leo núi có một trận chung kết thật đáng nhớ. Hãy cứ tự tin bước tiếp, vì ngoài kia vẫn còn rất nhiều đỉnh núi đang chờ các bạn khám phá.

It's CHARLES (tên thật là Huỳnh Phương Duy) từng tham gia "Giọng hát Việt 2018". Trước khi được khán giả chú ý tại "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" nam nghệ sĩ có gần một thập niên theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Bắt đầu từ năm 2017, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và đạo diễn hình ảnh.

Hé lộ dàn MC Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2026' GĐXH - Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 26 được truyền hình trực tiếp lúc 8h30 ngày 01/11 trên kênh VTV3.



