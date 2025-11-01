MC nào dẫn Đường lên đỉnh Olympia lâu nhất, mệnh danh là 'người phụ nữ thép'?
Gắn bó với Đường lên đỉnh Olympia từ những ngày đầu tiên, nữ MC này tạo dựng hình ảnh ''người phụ nữ thép'' với đủ sự tin tưởng, từng trải về kiến thức.
Trong số nhiều gương mặt MC gắn bó với Đường lên đỉnh Olympia , BTV – MC Nguyễn Tùng Chi được xem là người dẫn lâu năm nhất, cũng là biểu tượng đặc biệt của sân chơi trí tuệ này.
Suốt hơn hai thập kỷ đồng hành cùng VTV, Tùng Chi không chỉ là MC, biên tập viên mà còn là đạo diễn, người giữ tinh thần tri thức và sự chuẩn mực cho một chương trình đã trở thành “thanh xuân” của hàng triệu khán giả.
MC Nguyễn Tùng Chi, sinh năm 1974, tốt nghiệp ngành kinh tế. Cô đến với truyền hình như cái duyên tình cờ. Năm 1997, cô đăng ký thử sức tại Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò phóng viên, và kể từ đó, niềm say mê với nghề giữ cô ở lại, gắn bó trọn vẹn với “ngôi nhà” VTV suốt hơn 25 năm.
Chương trình đầu tiên giúp Tùng Chi tạo dấu ấn trên sóng truyền hình là Từ ánh mắt đến trái tim. Tuy vậy, hình ảnh khiến khán giả nhớ nhất về Tùng Chi vẫn là người dẫn chương trình duyên dáng trong tà áo dài, gắn liền với Đường lên đỉnh Olympia.
Cô dẫn MC tại Đường lên đỉnh trong suốt 4 mùa liên tiếp từ năm 2000 đến năm 2004. Vắng bóng một thời gian, Tùng Chi bất ngờ tái xuất trong vai trò dẫn đơn tại chung kết Olympia năm thứ 9. Cũng từ đó trở đi, cô lên sóng đều đặn các mùa giải thứ 10, 12, 13, 14, 15 và 16.
Đến mùa thứ 17 (năm 2016), Đường lên đỉnh Olympia được dẫn dắt bởi gương mặt mới - MC Diệp Chi. Mùa thứ 22 (năm 2021) đến nay, chương trình một lần nữa chuyển giao người dẫn chương trình, MC phụ trách là Khánh Vy.
Không chỉ là người dẫn dắt, cô còn đảm nhiệm vai trò đạo diễn của chương trình từ năm 2006 đến nay. Cô là người góp phần duy trì màu sắc tri thức, tinh thần học thuật nhưng vẫn đảm bảo sự gần gũi, trẻ trung cho chương trình.
Ít ai biết rằng, đằng sau sự tự tin trên sóng truyền hình là những ngày đầu nữ MC phải chịu không ít áp lực. Cô từng chia sẻ rằng bản thân luôn thấy khó khăn khi phải kế thừa hai người tiền nhiệm đình đám là MC Lưu Minh Vũ và nhà báo Tạ Bích Loan, vốn là những người đã tạo nên dấu ấn riêng trong lòng khán giả.
MC Tùng Chi từng tự nhận không có sự sôi nổi như "đàn chị" Tạ Bích Loan hay nét dí dỏm của MC Lưu Minh Vũ, do đó cô chỉ có thể cố gắng là chính mình. Chính tinh thần ấy đã tạo nên phong cách nhẹ nhàng, sâu sắc và chuẩn mực, khác biệt hoàn toàn giữa những gương mặt truyền hình đầy năng lượng.
Theo lời MC Diệp Chi, MC Tùng Chi đã tạo dựng được hình ảnh "người phụ nữ thép", đủ sự tin tưởng, sự từng trải về kiến thức để khiến cho các thí sinh và khán giả cảm thấy thông tin chị đưa ra là chắc chắn và đáng tin cậy.
Nhà báo Tùng Chi nổi tiếng là người sống kín tiếng. Cô ngại lên báo và không xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Lần gần nhất, khán giả được thấy cô ngoài đời là qua bức ảnh MC Khánh Vy đăng tải.
Theo đó, Khánh Vy bày tỏ sự phấn khích khi được gặp gỡ thần tượng, cô chia sẻ: "Được chụp ảnh cùng chị Tùng Chi - một trong những huyền thoại của Đường lên đỉnh Olympia, cũng là thần tượng của em cả nhà ơi" . Sau khi đăng tải, khoảnh khắc 2 thế hệ MC Đường lên đỉnh Olympia trong một khung hình đã "gây sốt" mạng xã hội, thu về gần 9.000 lượt tương tác.
Hội chợ mùa thu 2025 chính thức khai mạc ngày 25/10 tại Trung tâm triển lãm quốc Việt Nam và mở cửa đón khách từ ngày 26/10 đến hết ngày 4/11. Ngoài sự có mặt của hơn 2.500 gian hàng đến từ địa phương và các doanh nghiệp, Hội chợ mùa thu 2025 còn mang đến những trải nghiệm văn hoá đầy màu sắc, mang đến không khí sôi động, rộn ràng như một lễ hội văn hoá giữa lòng Hà Nội.
Tuổi 35, diễn viên Vân Trang có cuộc sống sung túc bên chồng doanh nhân. Cặp đôi sở hữu khối tài sản đáng nể như biệt thự 1.000m2, khu du lịch sinh thái 50.000m2, cơ sở thẩm mỹ và nhiều nhà đất...
Hội chợ Mùa Thu 2025 mang đến cho khán giả Thủ đô những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, trong đó nổi bật là chương trình cải lương được dàn dựng công phu, tái hiện nét đẹp truyền thống của sân khấu Việt.
Trong khuôn khổ triển lãm "Giao điểm tinh hoa", phòng "Nghệ nhân" thu hút đông đảo khách tham quan với hành trình thị giác đầy cảm xúc. Tại đây, nhiều du khách bày tỏ sự hào hứng khi được tận mắt chiêm ngưỡng quy trình chế tác thủ công.
Sau nửa năm sinh con gái, Á hậu Thụy Vân khoe sắc vóc sau sinh và hé lộ chuyện mang bầu vẫn dẫn bản tin VTV.
BTV Thu Uyên gây chú ý khi đặt câu hỏi tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Cô được khen giọng Anh như người bản xứ nhờ luyện tập đều đặn mỗi ngày.
Nhiều du khách thích thú với gian hàng trải nghiệm thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025.
Sau nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nữ nghệ sĩ này chọn cuộc sống thoải mái, an yên một mình và cũng không còn gánh nặng kinh tế.
NSƯT Sĩ Tiến cho biết, kịch chỉ chọn một lát cắt của nguyên gốc để phát triển, làm sao ra được khí thế, khát vọng và tuổi trẻ thời ấy nhưng cũng không được quá xa lạ với thời nay.
"Quân khu Nam Đồng rất khó chuyển thể. Khó không phải ở kinh nghiệm hay kỹ thuật mà đó là câu chuyện dàn trải của cả một thế hệ với rất nhiều nhân vật nhưng không có nhân vật chính", nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói về thách thức khi đưa tác phẩm nổi tiếng này lên sân khấu kịch.
