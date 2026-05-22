15 triệu người xem cách gia đình miền Tây đãi khách ăn giỗ bằng 'băng chuyền nước'
GĐXH - Gia đình chị Phạm Thị Kiểu ở xã Cô Tô lắp mô tơ vào bể cá, tạo dòng chảy, đẩy 30 thau đựng thức ăn trôi vòng quanh như băng chuyền phục vụ khách dự đám giỗ.
Một gia đình ở miền Tây đang khiến cộng đồng mạng thích thú khi nghĩ ra cách đãi khách ăn giỗ cực độc đáo: biến bể cá trong sân nhà thành “băng chuyền nước” để phục vụ thức ăn.
Đoạn video ghi lại cảnh hàng chục chiếc thau nhựa đựng món ăn nối đuôi nhau chạy vòng quanh mặt nước nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người hài hước gọi đây là phiên bản “lẩu băng chuyền cây nhà lá vườn” nhưng đầy sáng tạo và đậm chất miền Tây.
Video đạt gần 15 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày
Người chia sẻ đoạn clip là Lê Ngọc Yến, 24 tuổi. Theo Yến, video được quay trong đám giỗ của gia đình diễn ra hôm 12/5 tại An Giang.
Chỉ sau khoảng hai ngày đăng tải, clip đã thu hút gần 15 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác.
Trong video, các món ăn được đặt trong những chiếc thau nhựa nhỏ rồi thả nổi trên mặt nước. Nhờ dòng nước tuần hoàn, các “khay thức ăn” di chuyển liên tục quanh bể để khách ngồi xung quanh có thể tự chọn món.
Nhiều cư dân mạng thích thú bình luận: "Đúng là chỉ miền Tây mới nghĩ ra được kiểu ăn giỗ vui vậy.” “Nhìn vừa gần gũi vừa sáng tạo.” “Phiên bản buffet băng chuyền đậm chất nhà quê nhưng quá dễ thương”.
Ý tưởng xuất phát từ mong muốn mọi người quây quần gần nhau
Theo chị Phạm Thị Kiểu – mẹ của Ngọc Yến, chiếc bể vốn là nơi gia đình và hàng xóm thường tụ tập trò chuyện mỗi ngày.
Trong dịp đám giỗ vừa qua, chồng chị là anh Lê Hiền đã nảy ra ý tưởng biến mặt nước thành hệ thống phục vụ thức ăn kiểu băng chuyền.
Anh lắp thêm mô tơ tạo dòng chảy tuần hoàn để các thau thức ăn tự di chuyển quanh hồ. Không chỉ tạo cảm giác mới lạ, cách làm này còn giúp món ăn giữ được độ mát lâu hơn trong thời tiết nắng nóng.
Theo chị Kiểu, khách chỉ cần chờ món đi ngang qua rồi nhẹ nhàng giữ lại để lấy thức ăn mình thích.
Gia đình chuẩn bị rất công phu để “băng chuyền” hoạt động ổn định. Để hệ thống vận hành trơn tru, gia đình phải thử nghiệm nhiều lần trước ngày làm tiệc.
Khoảng 30 chiếc thau nhựa được gắn thêm mút xốp dưới đáy để giữ độ nổi ổn định khi di chuyển theo dòng nước.
Trước hôm đãi tiệc, bể cá cũng được thay nước sạch hoàn toàn. Các thau được lót lá chuối và trang trí thêm xà lách cho đẹp mắt trước khi đặt món ăn lên trên.
Thực đơn đậm chất miền Tây
Thực đơn trong buổi tiệc gồm nhiều món quen thuộc như: Gà hấp; Vịt nướng; Ốc hấp; Hàu nướng; Thịt bò; Trái cây.
Mỗi món được chuẩn bị từ 4-5 đĩa rồi chia đều lên các thau để món ăn xuất hiện liên tục trên “băng chuyền nước”, giúp khách không phải chờ đợi quá lâu.
“Kỷ niệm vui còn quý hơn tiền bạc”
Theo chị Kiểu, dù chi phí và công sức chuẩn bị kiểu đãi tiệc này nhiều hơn so với mâm cỗ truyền thống, nhưng đổi lại cả gia đình và khách mời đều có một trải nghiệm đáng nhớ.
Chị cho biết điều quan trọng nhất là tạo được không khí gần gũi, vui vẻ để mọi người quây quần bên nhau thay vì ngồi tách thành từng mâm riêng như trước.
Sự sáng tạo giản dị nhưng đầy tính gắn kết của gia đình miền Tây này cũng là lý do khiến đoạn clip nhận được sự yêu thích lớn từ cộng đồng mạng những ngày qua.
