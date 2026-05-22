Cận cảnh chú mực câu nặng gần 3kg ở Quảng Ninh: Thịt mực siêu dày mang lại độ ngon tuyệt vời
GĐXH - Con mực 'khổng lồ' này được một ngư dân ở Tiên Yên (Quảng Ninh) câu được, nó có trọng lượng gần 3kg.
Con mực gần 3 kg đánh bắt tại vùng biển Quảng Ninh (gần Tiên Yên) là mực lá đại dương. Đây là loại mực có kích thước lớn, mình dày, thân bè và cho thịt rất giòn ngọt, thường được ngư dân câu trực tiếp trên biển. Chiều dài thân mực thông thường từ 30 - 80cm. Thịt rất dày, có thể đạt từ 3 - 5cm.
"Những con mực size từ 2kg trở lên này thường rất hiếm gặp, được ví là "mực nang khổng lồ" hoặc "mực lá đại dương" và thường được các nhà hàng cao cấp ưa chuộng", chia sẻ với chuyên trang Gia đình và Xã hội, chị Mai (dân vùng Tiên Yên) đi câu mực về cho biết.
Với kích thước lớn tỷ lệ thuận với độ dày của cùi mực, phần thịt mực dày, giòn sần sật và chứa lượng nước ngọt tự nhiên dồi dào hơn các con mực nhỏ. Với độ dày lý tưởng, mực này có thể thái lát làm sashimi, cắt khoanh nướng sa tế/muối ớt, hoặc hấp, ăn lẩu mà không bị teo nhỏ hay bị dai, mang lại trải nghiệm thị giác và vị giác tuyệt vời.
Loại mực này cung cấp nguồn đạm dồi dào, các khoáng chất thiết yếu (như kẽm, sắt, đồng) và chứa cả túi mực có đặc tính kháng khuẩn.
Clip chú mực câu to khổng lồ gần 3kg ở Quảng Ninh.
Loại quả ngày hè bổ cho tim, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu bán nhiều ở chợ Việt với giá siêu rẻĂn - 2 giờ trước
GĐXH – Vào ngày hè, mướp là thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm gia đình Việt. Ở chợ Việt chúng được bán giá siêu rẻ từ 10.000 đồng/kg. Ngày hè này hãy tận dụng làm 3 món canh thanh mát, dễ chế biến và bổ dưỡng dưới đây.
Bữa brunch cuối tuần "chuẩn tiệm" tại nhà: Bánh mì kẹp bò xào rau củ phô mai chảy, làm 15 phút mà ngon hết sảyĂn - 4 giờ trước
Cuối tuần không cần ra tiệm, chỉ cần 15 phút trong căn bếp nhỏ là bạn đã có một bữa brunch đầy đủ dinh dưỡng, ngon miệng và đẹp mắt đến mức muốn chụp ảnh ngay.
Loại nước "bất ly thân" của Tăng Thanh Hà khi đến Pháp có gì đặc biệt?Ăn - 6 giờ trước
GĐXH - Giữa những khung hình bình yên trên đường phố nước Pháp, Tăng Thanh Hà lại khiến nhiều chị em chú ý không chỉ bởi phong cách thanh lịch mà còn bởi món đồ uống luôn xuất hiện trên tay: matcha latte đá mát lạnh.
8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuầnĂn - 10 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là danh sách 8 loại thực phẩm có đặc tính giúp giảm đau khớp, hỗ trợ phục hồi và sản sinh collagen để tăng tính linh hoạt cho khớp.
Món hấp rất lý tưởng cho bữa cơm mùa hè: 6 công thức dễ làm để cả tuần ngon miệng lại tốt cho lá lách và dạ dàyĂn - 11 giờ trước
6 món hấp này rất dễ làm tại nhà, ít dầu mỡ và tốt cho sức khỏe. Ăn chúng thường xuyên vào mùa hè sẽ giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa của bạn.
Bác sĩ chỉ cách phân biệt thịt bò thật và thịt giả tẩm hóa chất: Nhìn màu đỏ thôi chưa đủĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất thịt bò giả quy mô lớn bị lực lượng chức năng phát hiện khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Các đối tượng gian lận thường dùng thịt heo sề làm nguyên liệu, sau đó trộn cùng hóa chất, huyết heo và phẩm màu để “biến hóa” thành thịt bò rồi tung ra thị trường.
Loại quả giá rẻ mùa hè được nhiều người mê, người tiểu đường ăn sai cách dễ tăng đường huyếtẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH – Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc, giá rẻ, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng trong mùa hè. Tuy nhiên, người mắc tiểu đường cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng để tránh làm tăng đường huyết sau ăn.
12 mâm cơm gia đình chuẩn mùa hè của mẹ đảm ở Hà NộiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chị Hoàng Huyền vốn là người quen thuộc đối với cộng đồng chị em yêu bếp. Mỗi bữa cơm chị nấu đều đơn giản nhưng chứa đựng nhiều yêu thương. Mùa hè đến, các con bước vào kỳ nghỉ hè, đây là giai đoạn vui chơi, tích lũy trải nghiệm cho các con.
Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.
Món cá áp chảo cho bữa tối bận rộn: Nhanh, giòn da, thịt mềm ngọtĂn - 1 ngày trước
Một mình một mâm, một con cá, một bát cơm nóng - hóa ra hạnh phúc của người trưởng thành đôi khi chỉ giản dị đến vậy.
Loại cá bình dân bán đầy chợ Việt được ví như “sâm nước”, làm đủ món ngon cực hợp cho nam giới tuổi trung niênĂn
GĐXH – Không phải hải sản đắt đỏ, cá chạch được bán nhiều ở chợ Việt được xem là “sâm nước”. Món ăn chế biến từ cá này bổ dưỡng giúp tăng cường thể lực, hỗ trợ sinh lý nam giới và rất tốt cho người trung niên.