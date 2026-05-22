Cận cảnh chú mực câu nặng gần 3kg ở Quảng Ninh: Thịt mực siêu dày mang lại độ ngon tuyệt vời

Thứ sáu, 16:01 22/05/2026 | Ăn
Huyền Trang
Huyền Trang
GĐXH - Con mực 'khổng lồ' này được một ngư dân ở Tiên Yên (Quảng Ninh) câu được, nó có trọng lượng gần 3kg.

Con mực gần 3 kg đánh bắt tại vùng biển Quảng Ninh (gần Tiên Yên) là mực lá đại dương. Đây là loại mực có kích thước lớn, mình dày, thân bè và cho thịt rất giòn ngọt, thường được ngư dân câu trực tiếp trên biển. Chiều dài thân mực thông thường từ 30 - 80cm. Thịt rất dày, có thể đạt từ 3 - 5cm.

"Những con mực size từ 2kg trở lên này thường rất hiếm gặp, được ví là "mực nang khổng lồ" hoặc "mực lá đại dương" và thường được các nhà hàng cao cấp ưa chuộng", chia sẻ với chuyên trang Gia đình và Xã hội, chị Mai (dân vùng Tiên Yên) đi câu mực về cho biết.

Người Hà Nội hối hả đi ăn món ăn đặc sản này vì sợ hết

GĐXH – Có một thức quà chiều làm nên nét ẩm thực đặc sắc của Hà Nội mỗi vụ đầu hè. Một thức quà rất Hà Nội nhưng lại được tạo nên từ hương vị biển cả của sứa đỏ Hải Phòng, mắm tôm Ba Làng của Thanh Hóa và dừa bánh tẻ của Bến Tre – đó là món gỏi sứa đỏ.

Với kích thước lớn tỷ lệ thuận với độ dày của cùi mực, phần thịt mực dày, giòn sần sật và chứa lượng nước ngọt tự nhiên dồi dào hơn các con mực nhỏ. Với độ dày lý tưởng, mực này có thể thái lát làm sashimi, cắt khoanh nướng sa tế/muối ớt, hoặc hấp, ăn lẩu mà không bị teo nhỏ hay bị dai, mang lại trải nghiệm thị giác và vị giác tuyệt vời.

Loại mực này cung cấp nguồn đạm dồi dào, các khoáng chất thiết yếu (như kẽm, sắt, đồng) và chứa cả túi mực có đặc tính kháng khuẩn.

Clip chú mực câu to khổng lồ gần 3kg ở Quảng Ninh.

Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.

Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân

Người bị ung thư vòm họng nên ăn gì, kiêng gì để giảm nuốt nghẹn?

Đau mắt hột kiêng ăn gì để nhanh khỏi và ngăn ngừa sẹo giác mạc?

Chế độ dinh dưỡng cho người ung thư vú: Ăn gì để hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa tái phát?

Loại quả ngày hè bổ cho tim, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu bán nhiều ở chợ Việt với giá siêu rẻ

GĐXH – Vào ngày hè, mướp là thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm gia đình Việt. Ở chợ Việt chúng được bán giá siêu rẻ từ 10.000 đồng/kg. Ngày hè này hãy tận dụng làm 3 món canh thanh mát, dễ chế biến và bổ dưỡng dưới đây.

Bữa brunch cuối tuần "chuẩn tiệm" tại nhà: Bánh mì kẹp bò xào rau củ phô mai chảy, làm 15 phút mà ngon hết sảy

Cuối tuần không cần ra tiệm, chỉ cần 15 phút trong căn bếp nhỏ là bạn đã có một bữa brunch đầy đủ dinh dưỡng, ngon miệng và đẹp mắt đến mức muốn chụp ảnh ngay.

Loại nước "bất ly thân" của Tăng Thanh Hà khi đến Pháp có gì đặc biệt?

GĐXH - Giữa những khung hình bình yên trên đường phố nước Pháp, Tăng Thanh Hà lại khiến nhiều chị em chú ý không chỉ bởi phong cách thanh lịch mà còn bởi món đồ uống luôn xuất hiện trên tay: matcha latte đá mát lạnh.

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

GĐXH - Dưới đây là danh sách 8 loại thực phẩm có đặc tính giúp giảm đau khớp, hỗ trợ phục hồi và sản sinh collagen để tăng tính linh hoạt cho khớp.

Món hấp rất lý tưởng cho bữa cơm mùa hè: 6 công thức dễ làm để cả tuần ngon miệng lại tốt cho lá lách và dạ dày

6 món hấp này rất dễ làm tại nhà, ít dầu mỡ và tốt cho sức khỏe. Ăn chúng thường xuyên vào mùa hè sẽ giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa của bạn.

Bác sĩ chỉ cách phân biệt thịt bò thật và thịt giả tẩm hóa chất: Nhìn màu đỏ thôi chưa đủ

GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất thịt bò giả quy mô lớn bị lực lượng chức năng phát hiện khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Các đối tượng gian lận thường dùng thịt heo sề làm nguyên liệu, sau đó trộn cùng hóa chất, huyết heo và phẩm màu để “biến hóa” thành thịt bò rồi tung ra thị trường.

Loại quả giá rẻ mùa hè được nhiều người mê, người tiểu đường ăn sai cách dễ tăng đường huyết

GĐXH – Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc, giá rẻ, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng trong mùa hè. Tuy nhiên, người mắc tiểu đường cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng để tránh làm tăng đường huyết sau ăn.

12 mâm cơm gia đình chuẩn mùa hè của mẹ đảm ở Hà Nội

GĐXH - Chị Hoàng Huyền vốn là người quen thuộc đối với cộng đồng chị em yêu bếp. Mỗi bữa cơm chị nấu đều đơn giản nhưng chứa đựng nhiều yêu thương. Mùa hè đến, các con bước vào kỳ nghỉ hè, đây là giai đoạn vui chơi, tích lũy trải nghiệm cho các con.

Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.

Món cá áp chảo cho bữa tối bận rộn: Nhanh, giòn da, thịt mềm ngọt

Một mình một mâm, một con cá, một bát cơm nóng - hóa ra hạnh phúc của người trưởng thành đôi khi chỉ giản dị đến vậy.

Loại cá bình dân bán đầy chợ Việt được ví như “sâm nước”, làm đủ món ngon cực hợp cho nam giới tuổi trung niên

GĐXH – Không phải hải sản đắt đỏ, cá chạch được bán nhiều ở chợ Việt được xem là “sâm nước”. Món ăn chế biến từ cá này bổ dưỡng giúp tăng cường thể lực, hỗ trợ sinh lý nam giới và rất tốt cho người trung niên.

Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư

12 mâm cơm gia đình chuẩn mùa hè của mẹ đảm ở Hà Nội

Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

Người Hà Nội hối hả đi ăn món ăn đặc sản này vì sợ hết

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

