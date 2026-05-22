Cận cảnh chú mực câu nặng gần 3kg ở Quảng Ninh: Thịt mực siêu dày mang lại độ ngon tuyệt vời

Con mực gần 3 kg đánh bắt tại vùng biển Quảng Ninh (gần Tiên Yên) là mực lá đại dương. Đây là loại mực có kích thước lớn, mình dày, thân bè và cho thịt rất giòn ngọt, thường được ngư dân câu trực tiếp trên biển. Chiều dài thân mực thông thường từ 30 - 80cm. Thịt rất dày, có thể đạt từ 3 - 5cm.

"Những con mực size từ 2kg trở lên này thường rất hiếm gặp, được ví là "mực nang khổng lồ" hoặc "mực lá đại dương" và thường được các nhà hàng cao cấp ưa chuộng", chia sẻ với chuyên trang Gia đình và Xã hội, chị Mai (dân vùng Tiên Yên) đi câu mực về cho biết.

Người Hà Nội hối hả đi ăn món ăn đặc sản này vì sợ hết GĐXH – Có một thức quà chiều làm nên nét ẩm thực đặc sắc của Hà Nội mỗi vụ đầu hè. Một thức quà rất Hà Nội nhưng lại được tạo nên từ hương vị biển cả của sứa đỏ Hải Phòng, mắm tôm Ba Làng của Thanh Hóa và dừa bánh tẻ của Bến Tre – đó là món gỏi sứa đỏ.

Với kích thước lớn tỷ lệ thuận với độ dày của cùi mực, phần thịt mực dày, giòn sần sật và chứa lượng nước ngọt tự nhiên dồi dào hơn các con mực nhỏ. Với độ dày lý tưởng, mực này có thể thái lát làm sashimi, cắt khoanh nướng sa tế/muối ớt, hoặc hấp, ăn lẩu mà không bị teo nhỏ hay bị dai, mang lại trải nghiệm thị giác và vị giác tuyệt vời.

Loại mực này cung cấp nguồn đạm dồi dào, các khoáng chất thiết yếu (như kẽm, sắt, đồng) và chứa cả túi mực có đặc tính kháng khuẩn.

Clip chú mực câu to khổng lồ gần 3kg ở Quảng Ninh.