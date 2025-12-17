17 năm tù cho kẻ giết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ
GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi uống rượu, Vi Văn Sơn dùng dao sát hại bạn mình, để lại nỗi đau cho người vợ trẻ cùng ba đứa con nhỏ. Phiên tòa khép lại với bản án 17 năm tù, nhưng những hệ lụy phía sau vụ án thì vẫn còn đó.
Men rượu và nhát dao định mệnh
Ngày 17/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vi Văn Sơn (SN 1982, trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) về tội giết người. Phiên tòa có rất đông người thân của bị cáo và gia đình bị hại tham dự.
Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 26/5, Sơn cùng anh N.V.T. (SN 1984) và một người bạn rủ nhau đi câu cá. Đến khoảng 7h30 cùng ngày, cả nhóm về nhà Sơn uống rượu.
Trong lúc uống rượu, anh T. nói về việc xây lăng mộ cho ông bà và có nhắc đến chuyện bốc mộ. Sơn cho rằng việc này không phù hợp khi đang ngồi trong nhà mình nên yêu cầu anh T. ra về. Tuy nhiên, anh T. vẫn tiếp tục câu chuyện, khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn.
Sau đó, anh T. đi ra cổng nhưng tiếp tục có lời thách thức. Trong lúc bức xúc, Sơn cầm dao trên bàn chạy ra ngoài. Thấy vậy, một người bạn đi cùng đã can ngăn nhưng không thành. Không làm chủ được bản thân, Sơn dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng anh T. Người dân xung quanh phát hiện sự việc kịp thời can ngăn, cướp dao từ tay Sơn và đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng anh T. đã tử vong ngay sau đó.
Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Vi Văn Sơn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, bị cáo Vi Văn Sơn thừa nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng. Bị cáo khai giữa mình và bị hại là bạn bè, thường xuyên qua lại, trước đó không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, do có rượu nên không làm chủ được hành vi, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, bày tỏ sự ân hận và mong được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. Bị cáo cũng trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo.
Nỗi đau người ở lại
Ngồi ở hàng ghế dành cho người đại diện của bị hại, chị N.T.P. (SN 1984), vợ anh T., nhiều lần bật khóc trong suốt phiên xét xử. Thân hình gầy gò, khuôn mặt khắc khổ, người phụ nữ trông già hơn so với tuổi.
Chị P. cho biết, vợ chồng chị có ba con nhỏ, anh T. là lao động chính trong gia đình. Chồng mất đi khiến cuộc sống của mẹ con chị rơi vào cảnh chông chênh. Dù hoàn cảnh khó khăn, chị chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí mai táng 38 triệu đồng và mong phía bị cáo hỗ trợ nuôi dưỡng ba con ăn học.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Vi Văn Sơn là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đầu thú sau khi gây án.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Sơn 17 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, tòa chấp nhận thỏa thuận giữa hai bên, buộc bị cáo bồi thường chi phí mai táng và cấp dưỡng cho ba con của bị hại, mỗi cháu 2 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.
Phiên tòa khép lại, nhưng nỗi đau của người vợ trẻ và ba đứa con mồ côi cha sẽ còn kéo dài. Chỉ vì không làm chủ được bản thân trong men rượu, một người phải trả giá bằng mạng sống, người còn lại đánh mất tự do suốt nhiều năm.
