Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội

Ngày 16/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống Camera AI, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng loạt vi phạm giao thông từ 12h00 ngày 15/12/2025 đến 12h00 ngày 16/12/2025.

Các trường hợp vi phạm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, camera AI lắp đặt ở nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), trong vòng 24 giờ hệ thống đã tự động phát hiện: 65 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ); 53 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Toàn bộ hình ảnh và dữ liệu của các trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ "phạt nguội".

Cũng trong nội đô, tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI ghi nhận tín hiệu tích cực khi không phát hiện trường hợp nào đi sai làn đường trong khung giờ trên.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Tại khu vực ngoại thành, Camera AI đặt tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng hoạt động hết công suất. Trong 24 giờ, "mắt thần" đã giám sát 13.837 lượt phương tiện đi qua với tốc độ trung bình ghi nhận là 69 km/h.

Qua sàng lọc, hệ thống phát hiện 1 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn. Các lỗi khác như sử dụng điện thoại khi lái xe không ghi nhận trường hợp nào. Đối với trường hợp vi phạm, thông báo xử phạt sẽ được gửi trực tiếp tới chủ phương tiện.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 16-12-2025 11:09:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36H98169 2 16-12-2025 10:30:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99B111421 3 16-12-2025 10:05:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D160296 4 16-12-2025 10:00:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H197377 5 16-12-2025 09:40:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29MD200989 6 16-12-2025 09:37:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X336893 7 16-12-2025 09:35:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P182044 8 16-12-2025 09:31:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T195930 9 16-12-2025 09:05:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E205353 10 16-12-2025 09:00:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33L12069 11 16-12-2025 08:35:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29U106468 12 16-12-2025 08:05:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34R20097 13 16-12-2025 07:43:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D116491 14 16-12-2025 07:22:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P155455 15 16-12-2025 07:14:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P177879 16 16-12-2025 07:01:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P145618 17 16-12-2025 06:44:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33K91517 18 16-12-2025 06:44:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE07697 19 16-12-2025 06:42:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L179285 20 16-12-2025 06:40:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X572723 21 16-12-2025 06:38:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17H66488 22 16-12-2025 06:31:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K92682 23 16-12-2025 06:25:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29A116508 24 16-12-2025 06:22:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T177674 25 16-12-2025 06:20:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B149075 26 16-12-2025 05:50:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P121669 27 16-12-2025 05:44:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L107168 28 16-12-2025 02:43:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36N121640 29 16-12-2025 02:34:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V771042 30 16-12-2025 01:48:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29A206104 31 15-12-2025 23:17:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M191790 32 15-12-2025 18:15:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D166923 33 15-12-2025 17:53:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D145589 34 15-12-2025 17:17:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D236863 35 15-12-2025 17:10:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36L602275 36 15-12-2025 17:10:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H193629 37 15-12-2025 17:06:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V63227 38 15-12-2025 16:18:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD07205 39 15-12-2025 16:11:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H239208 40 15-12-2025 16:05:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X753957 41 15-12-2025 15:58:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F81266 42 15-12-2025 15:51:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18C107538 43 15-12-2025 15:41:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H218222 44 15-12-2025 15:28:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20B121875 45 15-12-2025 15:28:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V183162 46 15-12-2025 15:13:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 54P36498 47 15-12-2025 15:00:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B754233 48 15-12-2025 14:58:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30M36157 49 15-12-2025 14:55:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E235845 50 15-12-2025 14:48:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL03209 51 15-12-2025 14:39:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD48737 52 15-12-2025 14:11:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P153559 53 15-12-2025 14:10:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K152762 54 15-12-2025 14:05:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33N12496 55 15-12-2025 14:01:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89AT03518 56 15-12-2025 13:55:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37B245386 57 15-12-2025 13:48:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20L85369 58 15-12-2025 13:04:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D112780 59 15-12-2025 13:02:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D259310 60 15-12-2025 12:53:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BF03698 61 15-12-2025 12:42:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99B145079 62 15-12-2025 12:38:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D148478 63 15-12-2025 12:34:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36F147788 64 15-12-2025 12:27:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B637492 65 15-12-2025 12:01:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L121784 66 16-12-2025 11:41:32 Không đội mũ Xe mô tô 17B351564 67 16-12-2025 11:40:21 Không đội mũ Xe mô tô 29G144239 68 16-12-2025 11:23:39 Không đội mũ Xe mô tô 29X506321 69 16-12-2025 11:20:04 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 70 16-12-2025 11:19:05 Không đội mũ Xe mô tô 29X207424 71 16-12-2025 11:14:54 Không đội mũ Xe mô tô 29Y368420 72 16-12-2025 11:03:26 Không đội mũ Xe mô tô 19K146342 73 16-12-2025 11:00:58 Không đội mũ Xe mô tô 36H106809 74 16-12-2025 10:31:56 Không đội mũ Xe mô tô 29X747874 75 16-12-2025 09:51:21 Không đội mũ Xe mô tô 19K110391 76 16-12-2025 09:27:13 Không đội mũ Xe mô tô 30H27339 77 16-12-2025 09:16:17 Không đội mũ Xe mô tô 29N91496 78 16-12-2025 08:34:34 Không đội mũ Xe mô tô 18E119520 79 16-12-2025 08:13:14 Không đội mũ Xe mô tô 29L161331 80 16-12-2025 08:06:30 Không đội mũ Xe mô tô 29AD10111 81 16-12-2025 08:01:26 Không đội mũ Xe mô tô 21EA21314 82 16-12-2025 07:51:29 Không đội mũ Xe mô tô 29G181233 83 16-12-2025 07:51:20 Không đội mũ Xe mô tô 29E141849 84 16-12-2025 07:47:59 Không đội mũ Xe mô tô 29U131731 85 16-12-2025 07:22:13 Không đội mũ Xe mô tô 99E142570 86 16-12-2025 07:13:52 Không đội mũ Xe mô tô 30N13458 87 16-12-2025 07:13:50 Không đội mũ Xe mô tô 29BK14944 88 16-12-2025 07:00:44 Không đội mũ Xe mô tô 30Z51968 89 16-12-2025 06:47:17 Không đội mũ Xe mô tô 30L95310 90 16-12-2025 06:38:56 Không đội mũ Xe mô tô 17H66488 91 15-12-2025 22:39:37 Không đội mũ Xe mô tô 29S114823 92 15-12-2025 19:57:13 Không đội mũ Xe mô tô 88G156311 93 15-12-2025 19:21:10 Không đội mũ Xe mô tô 19G150419 94 15-12-2025 17:29:18 Không đội mũ Xe mô tô 29X727233 95 15-12-2025 17:09:26 Không đội mũ Xe mô tô 30K16928 96 15-12-2025 17:06:29 Không đội mũ Xe mô tô 89L104753 97 15-12-2025 17:03:15 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 98 15-12-2025 16:27:42 Không đội mũ Xe mô tô 29BC20482 99 15-12-2025 16:21:49 Không đội mũ Xe mô tô 36H98169 100 15-12-2025 16:16:18 Không đội mũ Xe mô tô 22F119085 101 15-12-2025 16:14:01 Không đội mũ Xe mô tô 41MD166218 102 15-12-2025 16:13:33 Không đội mũ Xe mô tô 29C191288 103 15-12-2025 15:42:48 Không đội mũ Xe mô tô 19B104074 104 15-12-2025 15:28:00 Không đội mũ Xe mô tô 29V183162 105 15-12-2025 15:18:08 Không đội mũ Xe mô tô 29U29833 106 15-12-2025 15:16:06 Không đội mũ Xe mô tô 29H55833 107 15-12-2025 15:12:06 Không đội mũ Xe mô tô 29Y106734 108 15-12-2025 15:04:16 Không đội mũ Xe mô tô 18F152590 109 15-12-2025 14:55:55 Không đội mũ Xe mô tô 29E235845 110 15-12-2025 14:53:13 Không đội mũ Xe mô tô 29E153728 111 15-12-2025 14:36:06 Không đội mũ Xe mô tô 14U154437 112 15-12-2025 14:13:22 Không đội mũ Xe mô tô 29X327457 113 15-12-2025 14:05:32 Không đội mũ Xe mô tô 29L125303 114 15-12-2025 13:20:57 Không đội mũ Xe mô tô 59Y196986 115 15-12-2025 12:49:50 Không đội mũ Xe mô tô 29E128867 116 15-12-2025 12:13:40 Không đội mũ Xe mô tô 37AA10909 117 15-12-2025 12:11:43 Không đội mũ Xe mô tô 29V178050 118 15-12-2025 12:09:18 Không đội mũ Xe mô tô 30H97151 119 16-12-2025 05:52 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 19C15305