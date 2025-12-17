Mới nhất
Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội

Thứ tư, 10:05 17/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ tính riêng tại một nút giao ở TP Hà Nội trong vòng 1 ngày (từ trưa 15/12 đến trưa 16/12), "mắt thần" AI đã tự động phát hiện và ghi nhận tới 118 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó chủ yếu là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 16/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống Camera AI, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng loạt vi phạm giao thông từ 12h00 ngày 15/12/2025 đến 12h00 ngày 16/12/2025.

Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội - Ảnh 1.
Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội - Ảnh 2.
Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội - Ảnh 3.

Các trường hợp vi phạm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, camera AI lắp đặt ở nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), trong vòng 24 giờ hệ thống đã tự động phát hiện: 65 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ); 53 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Toàn bộ hình ảnh và dữ liệu của các trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ "phạt nguội".

Cũng trong nội đô, tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI ghi nhận tín hiệu tích cực khi không phát hiện trường hợp nào đi sai làn đường trong khung giờ trên.

Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội - Ảnh 4.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Tại khu vực ngoại thành, Camera AI đặt tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng hoạt động hết công suất. Trong 24 giờ, "mắt thần" đã giám sát 13.837 lượt phương tiện đi qua với tốc độ trung bình ghi nhận là 69 km/h.

Qua sàng lọc, hệ thống phát hiện 1 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn. Các lỗi khác như sử dụng điện thoại khi lái xe không ghi nhận trường hợp nào. Đối với trường hợp vi phạm, thông báo xử phạt sẽ được gửi trực tiếp tới chủ phương tiện.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển số
116-12-2025 11:09:55Vượt đèn đỏXe mô tô36H98169
216-12-2025 10:30:18Vượt đèn đỏXe mô tô99B111421
316-12-2025 10:05:48Vượt đèn đỏXe mô tô29D160296
416-12-2025 10:00:39Vượt đèn đỏXe mô tô29H197377
516-12-2025 09:40:13Vượt đèn đỏXe mô tô29MD200989
616-12-2025 09:37:46Vượt đèn đỏXe mô tô29X336893
716-12-2025 09:35:42Vượt đèn đỏXe mô tô29P182044
816-12-2025 09:31:55Vượt đèn đỏXe mô tô29T195930
916-12-2025 09:05:34Vượt đèn đỏXe mô tô29E205353
1016-12-2025 09:00:08Vượt đèn đỏXe mô tô33L12069
1116-12-2025 08:35:44Vượt đèn đỏXe mô tô29U106468
1216-12-2025 08:05:37Vượt đèn đỏXe mô tô34R20097
1316-12-2025 07:43:16Vượt đèn đỏXe mô tô29D116491
1416-12-2025 07:22:43Vượt đèn đỏXe mô tô29P155455
1516-12-2025 07:14:27Vượt đèn đỏXe mô tô29P177879
1616-12-2025 07:01:33Vượt đèn đỏXe mô tô29P145618
1716-12-2025 06:44:47Vượt đèn đỏXe mô tô33K91517
1816-12-2025 06:44:22Vượt đèn đỏXe mô tô29AE07697
1916-12-2025 06:42:40Vượt đèn đỏXe mô tô29L179285
2016-12-2025 06:40:52Vượt đèn đỏXe mô tô29X572723
2116-12-2025 06:38:59Vượt đèn đỏXe mô tô17H66488
2216-12-2025 06:31:32Vượt đèn đỏXe mô tô30K92682
2316-12-2025 06:25:49Vượt đèn đỏXe mô tô29A116508
2416-12-2025 06:22:01Vượt đèn đỏXe mô tô29T177674
2516-12-2025 06:20:11Vượt đèn đỏXe mô tô18B149075
2616-12-2025 05:50:06Vượt đèn đỏXe mô tô29P121669
2716-12-2025 05:44:14Vượt đèn đỏXe mô tô29L107168
2816-12-2025 02:43:34Vượt đèn đỏXe mô tô36N121640
2916-12-2025 02:34:25Vượt đèn đỏXe mô tô29V771042
3016-12-2025 01:48:49Vượt đèn đỏXe mô tô29A206104
3115-12-2025 23:17:06Vượt đèn đỏXe mô tô29M191790
3215-12-2025 18:15:29Vượt đèn đỏXe mô tô29D166923
3315-12-2025 17:53:25Vượt đèn đỏXe mô tô29D145589
3415-12-2025 17:17:29Vượt đèn đỏXe mô tô29D236863
3515-12-2025 17:10:21Vượt đèn đỏXe mô tô36L602275
3615-12-2025 17:10:20Vượt đèn đỏXe mô tô29H193629
3715-12-2025 17:06:32Vượt đèn đỏXe mô tô29V63227
3815-12-2025 16:18:42Vượt đèn đỏXe mô tô29BD07205
3915-12-2025 16:11:10Vượt đèn đỏXe mô tô29H239208
4015-12-2025 16:05:32Vượt đèn đỏXe mô tô29X753957
4115-12-2025 15:58:29Vượt đèn đỏXe mô tô30F81266
4215-12-2025 15:51:12Vượt đèn đỏXe mô tô18C107538
4315-12-2025 15:41:39Vượt đèn đỏXe mô tô29H218222
4415-12-2025 15:28:07Vượt đèn đỏXe mô tô20B121875
4515-12-2025 15:28:04Vượt đèn đỏXe mô tô29V183162
4615-12-2025 15:13:04Vượt đèn đỏXe mô tô54P36498
4715-12-2025 15:00:05Vượt đèn đỏXe mô tô36B754233
4815-12-2025 14:58:07Vượt đèn đỏXe mô tô30M36157
4915-12-2025 14:55:58Vượt đèn đỏXe mô tô29E235845
5015-12-2025 14:48:26Vượt đèn đỏXe mô tô29BL03209
5115-12-2025 14:39:00Vượt đèn đỏXe mô tô29AD48737
5215-12-2025 14:11:23Vượt đèn đỏXe mô tô29P153559
5315-12-2025 14:10:39Vượt đèn đỏXe mô tô29K152762
5415-12-2025 14:05:10Vượt đèn đỏXe mô tô33N12496
5515-12-2025 14:01:14Vượt đèn đỏXe mô tô89AT03518
5615-12-2025 13:55:36Vượt đèn đỏXe mô tô37B245386
5715-12-2025 13:48:18Vượt đèn đỏXe mô tô20L85369
5815-12-2025 13:04:53Vượt đèn đỏXe mô tô29D112780
5915-12-2025 13:02:58Vượt đèn đỏXe mô tô29D259310
6015-12-2025 12:53:34Vượt đèn đỏXe mô tô29BF03698
6115-12-2025 12:42:25Vượt đèn đỏXe mô tô99B145079
6215-12-2025 12:38:43Vượt đèn đỏXe mô tô29D148478
6315-12-2025 12:34:36Vượt đèn đỏXe mô tô36F147788
6415-12-2025 12:27:49Vượt đèn đỏXe mô tô36B637492
6515-12-2025 12:01:14Vượt đèn đỏXe mô tô19L121784
6616-12-2025 11:41:32Không đội mũXe mô tô17B351564
6716-12-2025 11:40:21Không đội mũXe mô tô29G144239
6816-12-2025 11:23:39Không đội mũXe mô tô29X506321
6916-12-2025 11:20:04Không đội mũXe mô tô36F120197
7016-12-2025 11:19:05Không đội mũXe mô tô29X207424
7116-12-2025 11:14:54Không đội mũXe mô tô29Y368420
7216-12-2025 11:03:26Không đội mũXe mô tô19K146342
7316-12-2025 11:00:58Không đội mũXe mô tô36H106809
7416-12-2025 10:31:56Không đội mũXe mô tô29X747874
7516-12-2025 09:51:21Không đội mũXe mô tô19K110391
7616-12-2025 09:27:13Không đội mũXe mô tô30H27339
7716-12-2025 09:16:17Không đội mũXe mô tô29N91496
7816-12-2025 08:34:34Không đội mũXe mô tô18E119520
7916-12-2025 08:13:14Không đội mũXe mô tô29L161331
8016-12-2025 08:06:30Không đội mũXe mô tô29AD10111
8116-12-2025 08:01:26Không đội mũXe mô tô21EA21314
8216-12-2025 07:51:29Không đội mũXe mô tô29G181233
8316-12-2025 07:51:20Không đội mũXe mô tô29E141849
8416-12-2025 07:47:59Không đội mũXe mô tô29U131731
8516-12-2025 07:22:13Không đội mũXe mô tô99E142570
8616-12-2025 07:13:52Không đội mũXe mô tô30N13458
8716-12-2025 07:13:50Không đội mũXe mô tô29BK14944
8816-12-2025 07:00:44Không đội mũXe mô tô30Z51968
8916-12-2025 06:47:17Không đội mũXe mô tô30L95310
9016-12-2025 06:38:56Không đội mũXe mô tô17H66488
9115-12-2025 22:39:37Không đội mũXe mô tô29S114823
9215-12-2025 19:57:13Không đội mũXe mô tô88G156311
9315-12-2025 19:21:10Không đội mũXe mô tô19G150419
9415-12-2025 17:29:18Không đội mũXe mô tô29X727233
9515-12-2025 17:09:26Không đội mũXe mô tô30K16928
9615-12-2025 17:06:29Không đội mũXe mô tô89L104753
9715-12-2025 17:03:15Không đội mũXe mô tô29E252261
9815-12-2025 16:27:42Không đội mũXe mô tô29BC20482
9915-12-2025 16:21:49Không đội mũXe mô tô36H98169
10015-12-2025 16:16:18Không đội mũXe mô tô22F119085
10115-12-2025 16:14:01Không đội mũXe mô tô41MD166218
10215-12-2025 16:13:33Không đội mũXe mô tô29C191288
10315-12-2025 15:42:48Không đội mũXe mô tô19B104074
10415-12-2025 15:28:00Không đội mũXe mô tô29V183162
10515-12-2025 15:18:08Không đội mũXe mô tô29U29833
10615-12-2025 15:16:06Không đội mũXe mô tô29H55833
10715-12-2025 15:12:06Không đội mũXe mô tô29Y106734
10815-12-2025 15:04:16Không đội mũXe mô tô18F152590
10915-12-2025 14:55:55Không đội mũXe mô tô29E235845
11015-12-2025 14:53:13Không đội mũXe mô tô29E153728
11115-12-2025 14:36:06Không đội mũXe mô tô14U154437
11215-12-2025 14:13:22Không đội mũXe mô tô29X327457
11315-12-2025 14:05:32Không đội mũXe mô tô29L125303
11415-12-2025 13:20:57Không đội mũXe mô tô59Y196986
11515-12-2025 12:49:50Không đội mũXe mô tô29E128867
11615-12-2025 12:13:40Không đội mũXe mô tô37AA10909
11715-12-2025 12:11:43Không đội mũXe mô tô29V178050
11815-12-2025 12:09:18Không đội mũXe mô tô30H97151
11916-12-2025 05:52Không thắt dây đai an toànÔ tô tải19C15305
Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội - Ảnh 5.Hà Nội: Danh sách xe dính phạt nguội mới nhất (từ ngày 16-19/11)

GĐXH - Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình nhiều trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô.

