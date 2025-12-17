Chém 3 người thương vong, hai anh em ruột ở Gia Lai ra đầu thú

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Diên Hồng vận động 2 đối tượng là anh em ruột ra đầu thú về hành vi giết người xảy ra tại một quán nhậu trên đường Hùng Vương.

Hai đối tượng là Phan Văn Thuận (SN 1995, tên thường gọi Tru Trọc) và em trai là Phan Văn Hòa (SN 2001, tên thường gọi Trúc Hòa) trú tại làng Jút 1, xã Ia Hrung, Gia Lai được xác định đã dùng dao, mã tấu xông vào quán nhậu hành hung người khác.

Hai đối tượng Hòa (trái) và Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Thúy Trinh

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an: Rạng sáng 17/12, Hòa ngồi nhậu với bạn tại quán ở ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ (tổ 3, phường Diên Hồng).

Đến khoảng 3 giờ 38 phút cùng ngày, Hòa xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên quán nhậu. Trong lúc cãi cọ, Hòa dùng tay đấm vào mặt quản lý quán nhậu là anh N.H.T.H (SN 1997, trú tại phường Pleiku).

Lúc này, anh H cùng một số nhân viên quán nhậu và người quen đang ngồi tại đây đã xông vào đánh lại Hòa. Sau khi bị đánh, Hòa chạy về nhà kể lại sự việc cho Thuận biết.

Vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn giữa Hòa và nhân viên quản lý của quán nhậu. Ảnh: GLO

Đến 3 giờ 51 phút cùng ngày, Hòa và Thuận mang theo dao, mã tấu và bình xịt hơi cay quay lại quán nhậu. Tại đây, 2 đối tượng dùng hung khí đâm, chém nhiều nhát khiến anh M.V.H.N (SN 2007, trú tại phường Hội Phú) tử vong; anh H cùng N.T.T.N (SN 2007, trú tại phường Pleiku) và T.T.L (SN 1989, trú tại phường Diên Hồng) bị thương.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Diên Hồng và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa cùng ngày, lực lượng công an đã liên lạc, vận động 2 đối tượng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.