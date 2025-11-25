Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Đoạt mạng chồng vì thường xuyên nhắn tin tán tỉnh người khác

Phiên tòa xét xử Lầu Y Chò về tội giết người khiến nhiều người dự khán không khỏi trĩu lòng. Nạn nhân là anh X.B.C., chồng của bị cáo. Suốt phiên tòa, Chò gần như cúi đầu, giọng nhỏ và ánh mắt vô định. Vì sức khỏe yếu, HĐXX cho phép Chò ngồi khi trả lời câu hỏi.

Cũng như nhiều cô gái trong bản, Chò lấy chồng sớm và sinh con khi vừa bước sang tuổi 18. Dù kinh tế chẳng dư dả, vợ chồng chị vẫn xây được một mái ấm yên ả với ba đứa con kháu khỉnh. Tưởng chừng hạnh phúc ấy sẽ bình lặng trôi qua, cho đến ngày Chò phát hiện chồng mình thường xuyên nhắn tin, tán tỉnh người phụ nữ khác, mở đầu cho bi kịch ập xuống gia đình nhỏ.

Bị cáo Chò tại phiên tòa.

Vào khoảng tháng 4/2025, Chò phát hiện chồng thường xuyên nhắn tin tán tỉnh một phụ nữ khác. Lo sợ gia đình đổ vỡ, chị nhiều lần khuyên chồng dừng lại, thậm chí nhờ bố mẹ chồng can thiệp, nhưng anh C. vẫn phớt lờ. Mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, không khí trong nhà nặng nề khi Chò luôn sống trong cảm giác bất an.

Đỉnh điểm là tối 4/5, khi anh C. ngang nhiên gọi điện tán tỉnh người khác ngay trong nhà. Cảm giác bị xúc phạm và ghen tuông dồn nén khiến Chò nảy sinh ý định giết chồng rồi tự sát. Rạng sáng 5/5, khi anh C. đang ngủ, Chò dùng dao đâm chồng. Anh C. tỉnh dậy, giằng co, gọi con trai cầu cứu. Khi người nhà chạy đến, Chò dừng tay và định tự tử nhưng bị ngăn lại. Anh C. tử vong sau đó tại bệnh viện. Sau khi chồng tử vong, Chò đến công an đầu thú.

Nỗi đau sau cánh cửa trại giam

Tại tòa, Chò thừa nhận hành vi, nghẹn ngào nói chỉ mong có gia đình yên ấm nhưng vì thiếu kiềm chế mà gây nên thảm kịch. Điều đau lòng hơn, trong thời gian Chò bị tạm giam, con út của chị không may bị đuối nước và qua đời, khiến nỗi mất mát càng chồng chất.

Bố mẹ chồng cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để con dâu có cơ hội về nuôi cháu.

Nhìn thấy con trai cùng bố mẹ hai bên tại phiên tòa, Chò nhiều lần ôm mặt bật khóc. Đứa con trai cũng không kìm được nước mắt khi thấy mẹ sau những tháng ngày tạm giam. Nếu trước đây, Chò từng giận chồng vì sự không chung thủy, thì giờ đây, nỗi oán trách lớn nhất của chị lại hướng vào chính mình - người đã đẩy cả gia đình vào bi kịch không thể cứu vãn.

Nghe con dâu bật khóc xin lỗi, bố mẹ chồng nghẹn ngào, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ để Chò sớm trở về chăm sóc các cháu. Điều khiến nhiều người xúc động là gia đình chồng và chính con trai Chò không oán trách chị. Họ hiểu căn nguyên của bi kịch và chỉ mong Chò giữ sức khỏe, cải tạo tốt để sớm trở về với con.

Giờ nghị án, được cán bộ trại giam cho phép, Chò lặng lẽ bước đến ngồi cạnh con trai. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, tiếng khóc nghẹn lại giữa phòng xử án. Chò xoa đầu con, chỉ mong con lớn lên bình an, bớt phần thiệt thòi. Chị nhờ bố mẹ ruột và bố mẹ chồng thay mình chăm sóc con trong những năm sắp tới.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đi mạng sống của người khác nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo, hoàn cảnh khó khăn, trình độ hạn chế và được gia đình bị hại xin giảm nhẹ. HĐXX tuyên phạt Lầu Y Chò 13 năm tù, bồi thường 80 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.

Khi bị dẫn giải rời tòa, Chò quay xuống nhìn con trai lần cuối. Người mẹ ấy muốn chạy lại ôm con, nhưng chỉ có thể đứng lặng, ánh mắt đầy tiếc nuối. Cậu con trai òa khóc, dõi theo bóng mẹ.

Bi kịch ấy có lẽ đã không xảy ra nếu Chò biết giữ bình tĩnh, biết buông bỏ những điều cần buông. Và giờ đây, khi cánh cửa trại giam khép lại, thứ còn lại với Chò là nỗi ân hận, còn với các con chị là khoảng trống khó gì bù đắp.

