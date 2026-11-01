H'Hen Niê kể mối duyên từ 9 năm trước với Á hậu Hoàng My, sau khi hội ngộ trên đất Áo

Gia đình H'Hen Niê leo núi ở Cộng hòa Czech, xúc động khi bố lần đầu chạm tay vào tuyết GĐXH - H'Hen Niê và chồng lần thứ 2 trải nghiệm leo núi tại Công viên địa chất Adršpach. Trong lần trở lại này, cô xúc động khi đã đưa con gái và bố đẻ tận mắt nhìn thấy sự kỳ diệu của thiên nhiên.

Mới đây, H'Hen Niê chia sẻ những hình ảnh trong chuyến thăm Á hậu Vũ Hoàng My tại Vienna, Áo. Cuộc hội ngộ diễn ra khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cùng bố mẹ, ông xã Tuấn Khôi và con gái Harley thực hiện hành trình khám phá châu Âu.

Theo chia sẻ, cuộc gặp đã được hai người đẹp lên kế hoạch từ trước. Hoàng My được H'Hen Niê thông báo về lịch trình ghé Vienna khá lâu trước ngày khởi hành. Vì đang sống tại đây cùng con gái Ayla và ít có dịp gặp đồng hương, cô háo hức mong chờ gia đình người bạn thân thiết. "Tôi sống tại Vienna cùng bé Ayla, ít gặp đồng hương nên rất vui khi nghe tin. Tôi đã mong chờ cả tháng để được gặp H'Hen và gia đình cô ấy", Á hậu Việt Nam 2010 chia sẻ.

Gặp lại Hoàng My, H'Hen Niê xúc động nhớ lại "mối duyên" của hai chị em từ thời Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Thời điểm đó, Hoàng My ngồi ghế giám khảo và sớm nhìn thấy tố chất ở người đẹp đến từ Đắk Lắk. Từ cơ duyên tại cuộc thi, hai chị em bước ra đời thực và trở thành những người bạn gắn bó với nhau.

H'Hen Niê chia sẻ từng khoảnh khắc từ khi quen biết (2017) đến hiện tại là chị em thân thiết với Á hậu Hoàng My.

"Hôm nay hội ngộ, chị My thật sự đã gây thương nhớ với mái tóc ngắn cùng nhan sắc rạng ngời, vời vợi. Nhưng giờ chị toát lên một vẻ đẹp rất "thắm" - sự dịu dàng, đằm thắm và an yên của một người phụ nữ trưởng thành. Dẫu vậy, ẩn sâu bên trong nụ cười ấy vẫn là một chị Hoàng My bản lĩnh và đậm nét cá tính của người chị mình từng biết", H'Hen Niê chia sẻ.

Nàng hậu người Ê-đê cảm thán, thời gian trôi qua, điều tuyệt vời nhất là hiện tại cả hai chị em đều đã bước sang một hành trình mới: Làm mẹ của những cô công chúa nhỏ, xinh yêu và giờ đây cuộc trò chuyện của hai chị em đây sự bình yên nhưng lại rôm rả quanh những câu chuyện bỉm sữa, về sự đáng yêu của con trẻ và đều là em bé thương yêu của mình.

Nhiều năm trôi qua, H'Hen Niê vẫn ấn tượng hình đàn chị với mái tóc ngắn cùng nhan sắc rạng ngời, vời vợi. "Giờ chị toát lên một vẻ đẹp rất "thắm" - sự dịu dàng, đằm thắm và an yên của một người phụ nữ trưởng thành", H'Hen Niê nói.

Trong lần hội ngộ của hai người mẹ, khoảnh khắc giữa bé Harley và Ayla cũng nhận được sự quan tâm. Theo H'Hen Niê, hai cô bé nhanh chóng thân thiết. Đến lúc chia tay, Harley thể hiện rõ sự lưu luyến với con gái Hoàng My. "Chị em lâu ngày gặp lại, nhưng em Harley mới là người dâng trào cảm xúc, không muốn rời xa chị Ayla", nàng hậu hài hước chia sẻ.

Hoàng My cho biết hai bé đã gặp nhau ba lần. Mỗi lần có dịp ở cạnh, Ayla và Harley đều dễ dàng kết nối.

Sau cuộc gặp gỡ, gia đình H'Hen Niê rời Vienna để tiếp tục hành trình khám phá các nước châu Âu.

Con gái Hoàng My tặng quà cho Harley nhà H'Hen Niê.

Hai bé Ayla - Harley quấn quýt nhau.

Một số hình ảnh của gia đình H'Hen Niê khám phá châu Âu:







