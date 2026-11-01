Mẹ ruột Thúy Hằng - Thúy Hạnh gây chú ý ở tuổi 72
GĐXH - Cặp song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh tổ chức sinh nhật 72 tuổi cho mẹ ruột. Hình ảnh ba mẹ con mặc đầm trắng xinh đẹp trên bờ biển thu hút sự chú ý.
Nhắc về thế hệ người mẫu đầu tiên của Việt Nam, công chúng không thể không nhắc tới cặp siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh. Hiện tại, dù 2 chị em người Bắc - người Nam và đã không còn "càn quét" sàn diễn thời trang nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.
Mới đây, trên trang cá nhân, cặp song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh gây chú ý khi tổ chức tiệc sinh nhật trên bờ biển cho mẹ ruột - bà Thu Lan. Trong các hình ảnh được đăng tải, cả ba me con đều diện đầm xanh khoe vóc dáng nuột nà trên biển, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhờ vẻ ngoài trẻ trung mà hai cựu người mẫu hạnh phúc gọi mẹ 72 tuổi là "chị cả", "chị mẹ".
"Happy birthday "chị mẹ"! Chúc mẹ tuổi 72 nhưng mãi tươi trẻ như 27, luôn mạnh khỏe, vui vẻ và an yên bên con cháu. Mong mẹ lúc nào cũng rạng rỡ, yêu đời và tràn ngập tiếng cười', Thúy Hạnh viết.
Thúy Hằng cũng dí dỏm không kém em gái khi dành lời chúc cho mẹ: "Happy birthday chị cả, chúc chị luôn mạnh khoẻ - vui vẻ - cùng các con cháu đi khám phá thế giới".
Để có được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, Thúy Hằng và Thúy Hạnh luôn tự hào vì có mẹ đồng hành. Hai cựu người mẫu cho biết, bản thân rất hãnh diện khi có mẹ trẻ đẹp ở tuổi 72. Bà Thu Lan ăn mặc hợp mốt, yêu thích chụp hình nghệ thuật với thiên nhiên, thời trang và luôn gần gũi, tâm lý với con cháu.
Ba mẹ con được khen ngợi trẻ hơn tuổi, giống nhau như... 3 chị em.
Bà Thu Lan - mẹ ruột của cặp song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh vừa đón sinh nhật tuổi 72.
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