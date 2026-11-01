Con gái Ngô Thanh Vân có Halloween đáng nhớ đầu tiên trong đời, vợ chồng Tiên Nguyễn hóa người dơi như trên phim

Nguồn gốc Lễ hội hóa trang Halloween

Halloween là lễ hội truyền thống đặc trưng ở phương Tây, có tên đầy đủ All Hallows' Evening hay còn gọi là "lễ hội ma quỷ". Lễ thường được tổ chức hàng năm vào ngày 31/10, trước buổi lễ Các Thánh trong Kito Giáo.

Halloween bắt nguồn từ dân tộc Celt sống cách đây hơn 2000 năm trên các vùng đất bây giờ là Anh, Ireland và miền Bắc nước Pháp. Người Celt tin rằng, vào đêm trước năm mới, ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết sẽ trở nên mờ nhạt, các linh hồn người chết có thể quay trở lại trần gian nên họ thường đốt lửa cháy sáng và mặc những trang phục để xua đuổi tà ma hay đón người thân "về nhà" trong đêm lễ hội này. Vì thế, ngày này còn mang ý nghĩa tưởng nhớ những người thân đã mất.

Ngoài ra, Halloween còn là để đánh dấu sự kết thúc của một vụ mùa thu hoạch và bắt đầu mùa đông lạnh giá. Ngày nay, lễ hội Halloween đã phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới với quy mô lớn nhỏ tùy theo mỗi quốc gia. Trong ngày Halloween, mọi người thường hóa trang thành những nhân vật ma quái, xuất hiện cùng nhau dưới ánh trăng, tham dự các bữa tiệc được trang trí rùng rợn.