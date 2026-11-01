Con gái Ngô Thanh Vân có Halloween đáng nhớ đầu tiên trong đời, vợ chồng Tiên Nguyễn hóa người dơi như trên phim

Chủ nhật, 06:00 01/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Lễ hội hóa trang Halloween là dịp để sao Việt thể hiện khả năng "biến hình" với nhiều phong cách khác nhau.

Dàn sao biến hóa với Halloween - Ảnh 1.

Dịp lễ Hallooween năm nay, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My dành nhiều công sức để trang hoàng cho ngôi nhà mang màu sắc lễ hội, đồng thời "biến hình" với phong cách cuốn hút, độc đáo. Cô quan niệm, "Halloween không chỉ là lễ hội của những điều kỳ bí. Đó còn là dịp để chúng ta vui đùa, phá cách, trẻ lại một chút và mỉm cười với cả những điều từng khiến mình e ngại. Bởi đôi khi, ánh sáng đẹp nhất lại được nhận ra giữa bóng tối!".

Dàn sao biến hóa với Halloween - Ảnh 2.

Năm nay là lần đầu tiên bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân đón Halloween. Có người mẹ là nhà sản xuất, diễn viên nên Halloween của cô bé cũng mang đậm màu sắc điện ảnh. Ngô Thanh Vân - Huy Trần hóa thân thành cặp vợ chồng Mexico, lấy cảm hứng từ bộ phim Coco, trong khi đó bé Gạo trở thành cô họa sĩ Frida Kahlo. 

Dàn sao biến hóa với Halloween - Ảnh 3.

Fashionista Tiên Nguyễn cùng ông xã Justin Cohen có màn hóa thân mãn nhãn thành Người dơi, trông không khác gì một cặp đôi bước ra từ bộ phim điện ảnh của Hollywood. 

Dàn sao biến hóa với Halloween - Ảnh 4.

Trên trang cá nhân, cô cũng chia sẻ nhiều phong cách thời trang mùa Halloween, đúng nghĩa là một Fashionista sành điệu. 

Dàn sao biến hóa với Halloween - Ảnh 6.

Trong khi đó ca sĩ Quang Vinh đón Halloween vô cùng giản dị, dù đang ở nước ngoài. Anh viết: "Halloween này không cần giả ma giả quỷ, giả vờ làm người yêu được không?".

Dàn sao biến hóa với Halloween - Ảnh 7.

Tăng Duy Tân - Bích Phương hóa cặp Mario và công chúa Peach trong bộ phim Super Mario World.

Dàn sao biến hóa với Halloween - Ảnh 8.

Midu hóa ma cà rồng nhưng không đủ độ đáng sợ mà vẫn giữ sự gợi cảm, xinh đẹp. 

Nguồn gốc Lễ hội hóa trang Halloween

Halloween là lễ hội truyền thống đặc trưng ở phương Tây, có tên đầy đủ All Hallows' Evening hay còn gọi là "lễ hội ma quỷ". Lễ thường được tổ chức hàng năm vào ngày 31/10, trước buổi lễ Các Thánh trong Kito Giáo.

Halloween bắt nguồn từ dân tộc Celt sống cách đây hơn 2000 năm trên các vùng đất bây giờ là Anh, Ireland và miền Bắc nước Pháp. Người Celt tin rằng, vào đêm trước năm mới, ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết sẽ trở nên mờ nhạt, các linh hồn người chết có thể quay trở lại trần gian nên họ thường đốt lửa cháy sáng và mặc những trang phục để xua đuổi tà ma hay đón người thân "về nhà" trong đêm lễ hội này. Vì thế, ngày này còn mang ý nghĩa tưởng nhớ những người thân đã mất.

Ngoài ra, Halloween còn là để đánh dấu sự kết thúc của một vụ mùa thu hoạch và bắt đầu mùa đông lạnh giá. Ngày nay, lễ hội Halloween đã phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới với quy mô lớn nhỏ tùy theo mỗi quốc gia. Trong ngày Halloween, mọi người thường hóa trang thành những nhân vật ma quái, xuất hiện cùng nhau dưới ánh trăng, tham dự các bữa tiệc được trang trí rùng rợn.

Ảnh: Facebook nhân vật

Con gái Ngô Thanh Vân có Halloween đáng nhớ đầu tiên trong đời, vợ chồng Tiên Nguyễn hóa người dơi như trên phim - Ảnh 8.Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trang hoàng Lễ Halloween, biến hóa với vẻ đẹp ma mị

GĐXH - Nhân dịp Halloween, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã mang đến tạo hình ấn tượng cho bản thân với vẻ đẹp vừa cuốn hút vừa ma mị.

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