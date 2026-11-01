Jennifer Phạm ở tuổi 41: Dịu dàng nhưng không yếu đuối

2 con gái nhà Jennifer Phạm gây chú ý GĐXH - Cuối tuần Hoa hậu Jennifer Phạm đưa 2 con gái đi trải nghiệm làm gốm, điều khiến khán giả chú ý chính là vẻ ngoài đáng yêu của 2 cô bé.

Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm cho rằng giá trị của người phụ nữ không chỉ được thể hiện qua vẻ đẹp ngoại hình mà còn nằm ở sự bình yên, điềm tĩnh trong tâm hồn. Theo cô, một người phụ nữ đẹp là người biết giữ cho mình sự dịu dàng nhưng không yếu đuối, có chính kiến và khả năng tự chủ nhưng không trở nên khô khan, cứng nhắc.

Dù cuộc sống có nhiều áp lực, lo toan, họ vẫn cần giữ được sự yêu thương, trân trọng bản thân và cân bằng cảm xúc để không đánh mất con người mình. Với Jennifer Phạm, vẻ đẹp thực sự vì thế không đơn thuần là điều người khác nhìn thấy mà còn là khí chất và sự an nhiên mà mỗi người phụ nữ tự vun đắp từ bên trong.

Vẻ ngoài dịu dàng, thanh lịch của Hoa hậu Jennifer Phạm.

Jennifer Phạm thời gian qua đã tập trung cho gia đình, bản thân nhiều hơn là xuất hiện trước công chúng. Cô dành cho mình những chuyến đi chơi hay nghỉ dưỡng để "nạp" năng lượng mới.

Trong cuộc sống hôn nhân, dù công việc MC bận rộn nhưng cô vẫn ưu tiên dành thời gian chăm sóc gia đình, đồng hành cùng các con trong học tập và cuộc sống hằng ngày. Theo Jennifer Phạm, điều quan trọng nhất trong hôn nhân không phải là những món quà hay sự lãng mạn nhất thời mà là sự đồng hành. Cô nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho chồng vì luôn thấu hiểu, tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của vợ.

Jennifer Phạm dành thời gian cho bản thân và gia đình.

Một trong những điều khiến công chúng yêu mến Jennifer Phạm là cách cô gìn giữ sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Dù vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, làm MC và xuất hiện tại nhiều sự kiện, người đẹp luôn xem gia đình là ưu tiên hàng đầu.

Gia đình Jennifer Phạm trong một chuyến đi châu Âu.

Hơn 14 năm sau ngày về chung một nhà, Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải vẫn chọn cách yêu bình dị nhưng bền vững. Không phô trương trên mạng xã hội hay tạo nên những câu chuyện gây chú ý, cặp đôi lặng lẽ vun đắp hạnh phúc bằng sự sẻ chia, tôn trọng và trách nhiệm với gia đình.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.

Ảnh: NVCC

Jennifer Phạm bị mê hoặc khi trải nghiệm du lịch ở vùng đất thiêng Ấn Độ GĐXH - Một tuần khám phá Ladakh, vùng đất nằm giữa những dãy Himalaya hùng vĩ của Ấn Độ, mang đến cho Hoa hậu Jennifer Phạm những trải nghiệm đặc biệt. Không chỉ bị cuốn hút bởi cảnh sắc thiên nhiên và những tu viện cổ, cô còn tìm thấy sự bình yên trong nhịp sống giản dị, qua đó có thêm những suy ngẫm về gia đình, đời sống tinh thần và giá trị của hạnh phúc.



