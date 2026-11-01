Trải nghiệm của Phương Nga khi dạo chơi Dubai lúc 'vắng không bóng người'
GĐXH - Á hậu Phương Nga tận hưởng 19 tiếng dạo chơi tại Dubai, khám phá Al Seef và Al Fahidi. Những hình ảnh tuyệt đẹp và không gian vắng vẻ khiến trải nghiệm của cô thêm phần độc lạ.
Qua những bức ảnh Phương Nga đăng tải, khu phố hiện lên với các bức tường màu cát, cửa gỗ và lối đi lát đá. Ánh nắng chiếu lên những mái nhà, tạo khoảng sáng tối đan xen trong các con ngõ nhỏ. Nhiều cánh cửa vẫn đóng, một số góc phố gần như không có người qua lại.
Bộ ảnh của Phương Nga tập trung vào những con ngõ, mái hiên và khoảng sân yên tĩnh trong buổi sáng. Dù thời gian lưu lại thành phố ngắn, điểm dừng chân đầu tiên vẫn mang đến cho cô nhiều khung hình đáng nhớ. Người đẹp cho biết đã ghé các điểm nổi tiếng khác trong khoảng thời gian quá cảnh, song chưa nêu cụ thể lịch trình trong chia sẻ này.
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