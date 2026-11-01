Trải nghiệm của Phương Nga khi dạo chơi Dubai lúc 'vắng không bóng người'

Qua những bức ảnh Phương Nga đăng tải, khu phố hiện lên với các bức tường màu cát, cửa gỗ và lối đi lát đá. Ánh nắng chiếu lên những mái nhà, tạo khoảng sáng tối đan xen trong các con ngõ nhỏ. Nhiều cánh cửa vẫn đóng, một số góc phố gần như không có người qua lại.