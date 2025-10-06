2 Á hậu Việt Nam rạng rỡ trên phố cổ Hà Nội nhân dịp Trung thu
GĐXH - Hai Á hậu Việt Nam 2024: Châu Anh và Vân Nhi khoe bộ ảnh đón Tết Trung Thu 2025 mang đến vẻ đẹp truyền thống và hiện đại.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024: Hà Trúc Linh, Châu Anh, Vân Nhi xinh đẹp rực rỡ trong bộ ảnh đón Trung Thu 2025.
Hà Trúc Linh gây chú ý với áo yếm lụa đào trên phố Hàng Mã đón Tết Trung ThuĐẹp - 4 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh rạng rỡ trong bộ ảnh áo yếm tại phố Hàng Mã, đón Tết Trung Thu 2025 một cách đầy ấn tượng.
Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của hotgirl Hà thành đời đầu Tâm TítThời trang - 4 giờ trước
GĐXH - Tâm Tít được biết đến là hotgirl Hà Thành đời đầu với nhan sắc ngọt ngào và xinh đẹp. Ở tuổi U40, cô khiến khán giả sốc vì quá trẻ đẹp nhờ cách mix đồ cực chuẩn.
Song Hye Kyo khác lạ không nhận ra ở tuổi 44, gây sốt mạng xã hội vì quá đẹpĐẹp - 10 giờ trước
Song Hye Kyo gây sốt vì tạo hình nữ thần đèn vô cùng xinh đẹp trong phim "Genie, Make A Wish". Nữ diễn viên lột xác ở tuổi 44 khi xuất hiện trên trang bìa Vogue Hàn Quốc.
Trang phục 'nửa sexy, nửa kín đáo' gây chú ý của Hoa hậu Tiểu VyĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Tiểu Vy mới đây khiến giới mộ điệu xôn xao khi diện chiếc váy trắng mỏng tang nửa sexy nửa kín đáo.
Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan LêThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - MC Đan Lê có một vóc dáng và gương mặt ấn tượng trong làng giải trí. Ngoài ra, style thời trang của cô cũng được nhiều chị em học hỏi và tham khảo.
Lisa và các mỹ nhân chinh phục Tuần lễ thời trang Paris với mẫu quần siêu ngắnThời trang - 2 ngày trước
Lisa tham dự buổi trình diễn Xuân/Hè 2026 của Louis Vuitton trong trang phục dệt kim hoàn toàn, điểm nhấn là chiếc quần ngắn cũn khoe chân dài ngút ngàn. Cùng có mặt ở Paris, Rosé và Hailey Bieber cũng diện quần ngủ siêu ngắn tại show của nhà mốt Saint Laurent.
Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại ParisĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh tại Paris Fashion Week với cả cây trắng đơn giản mà tinh tế đến từ thương hiệu xa xỉ Balmain.
Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'Thời trang - 4 ngày trước
GĐXH - Việt Hoa mới đây vào Kim Ngân trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' phát sóng giờ vàng trên VTV. Người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc và phong cách thời trang đa dạng.
Bí kíp để có làn da đẹp vào mùa thuĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Thời điểm giao mùa hay vào mùa thu cũng là lúc làn da chúng ta sẽ có những thay đổi nhất định. Bài viết sau sẽ bật mí cho các bạn cách để luôn giữ cho làn da của mình được trắng sáng, mịn màng và luôn tươi tắn.
Phong cách trang điểm mùa thu là hot trendĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Mùa thu 2025 mang đến cho chúng ta những phong cách trang điểm đa dạng, từ sự ấm áp và tự nhiên của tông màu đất đến sự mê hoặc của trang điểm mắt đậm màu và đôi môi quyến rũ.
Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?Đẹp
GĐXH - Bạn là người mệnh Mộc và đang băn khoăn không biết mặc màu gì để gặp thật nhiều may mắn. Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.