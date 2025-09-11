3 Hoa hậu Việt Nam gây chú ý khi 'đọ sắc' trong trang phục áo dài yếm cách điệu

3 ngày trước

GĐXH - Chân váy dài qua gối là một trong các kiểu dáng váy mà các cô nàng theo đuổi phong cách thanh lịch. Không chỉ giúp che đi phần nào các khuyết điểm trên đôi chân, dáng váy này còn giúp tạo hiệu ứng thon gọn rất hiệu quả.