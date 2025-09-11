3 Hoa hậu Việt Nam gây chú ý khi 'đọ sắc' trong trang phục áo dài yếm cách điệu
GĐXH - Kỳ Duyên mang đến sự sắc sảo, cá tính; trong khi Tiểu Vy và cô em út Thanh Thủy với nhan sắc ngọt ngào, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung.
Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy trong hậu trường bộ ảnh ấn tượng.
Cách phối đồ thu đông ấm áp, xinh xắn cho bé gáiĐẹp - 41 phút trước
GĐXH - Mùa thu đông đến cũng là lúc các mẹ đau đầu suy nghĩ cách phối đồ cho bé vừa ấm áp vừa thời trang. Đừng lo lắng, bài viết sau sẽ chia sẻ những gợi ý mix đồ cực hay để bé yêu luôn xinh xắn và tự tin.
Sai lầm khi chăm sóc da vào mùa Thu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn daChăm sóc da - 12 giờ trước
Nhiều người vẫn vô tình mắc phải những lỗi cơ bản làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da, dẫn tới tổn thương da, mất nước và xuất hiện các vấn đề về da như mẩn đỏ, sạm nám.
Những món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ đồ mùa ThuThời trang - 1 ngày trước
Với chất liệu mềm mại, thoải mái và đa dạng về kiểu dáng, bạn có thể dễ dàng phối áo len nhẹ hay cardigan với áo sơmi hoặc áo thun bên trong để tạo sự ấm áp mà vẫn mang lại vẻ đẹp sành điệu.
Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phốĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Hôm nay, hãy cùng nhau khám phá cách kết hợp áo sơ mi với áo khoác các loại như blazer, cardigan, gilet, trench coat và sweater để tô điểm thêm cho diện mạo của chiếc áo sơ mi và giúp các chị em thêm phần tự tin khi xuống phố.
Hoa hậu Thiên Ân chung khung hình với Miss World 2025 Opal Suchata tại Thái LanThời trang - 2 ngày trước
Hoa hậu Thiên Ân thời gian gần đây liên tiếp ghi dấu ấn tại các sự kiện quốc tế, mới đây cô có cơ hội đọ sắc cùng Miss World 2025 Opal Suchata tại Thái Lan.
Cách phối đồ với chân váy dài đi tiệc sang trọng, cá tínhĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Chân váy dài qua gối là một trong các kiểu dáng váy mà các cô nàng theo đuổi phong cách thanh lịch. Không chỉ giúp che đi phần nào các khuyết điểm trên đôi chân, dáng váy này còn giúp tạo hiệu ứng thon gọn rất hiệu quả.
Cách phối đồ thời trang thu đông nam đẹp, phong cáchĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Thời trang nam thu đông có rất nhiểu kiểu dáng, thiết kế mới lạ tuy nhiên bạn nam cần biết cách để phối hợp cho đúng cách, như vậy sẽ tạo nên vẻ ngoài thu hút, hiện đại và mang lại cá tính riêng.
Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Đẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Trúc Mai và Phương Oanh đã có màn đối đầu như phim hành động trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ở trên phim có diện mạo cứng nhắc như vậy nhưng đời thực Trúc Mai lại mang vẻ đẹp mềm mại.
NTK Tommy Nguyễn đấu giá thiết kế haute couture gây quỹ từ thiệnThời trang - 5 ngày trước
GĐXH - Trong đêm Gala dinner “Hành trình tỏa sáng”, NTK Tommy Nguyễn đã mang đến hai bộ dạ hội phong cách haute couture.
Chị em bỏ quần ống rộng đi, thu này váy + giày lười mới là “chân ái” hack dáng đỉnh caoThời trang - 5 ngày trước
Vừa sang thu, quần ống rộng đã “rớt đài”, nhường chỗ cho sự lên ngôi của combo váy + giày lười (loafers). Chỉ cần phối đơn giản, chị em đã có thể vừa hack dáng, vừa sang trọng chuẩn phong cách châu Âu.
