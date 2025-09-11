Mới nhất
3 Hoa hậu Việt Nam gây chú ý khi 'đọ sắc' trong trang phục áo dài yếm cách điệu

Thứ năm, 15:53 11/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Kỳ Duyên mang đến sự sắc sảo, cá tính; trong khi Tiểu Vy và cô em út Thanh Thủy với nhan sắc ngọt ngào, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung.

Tiểu Vy, Thanh Thủy , Kỳ Duyên gây chú ý khi chung khung hình - Ảnh 1.

Trần Tiểu Vy gây chú ý khi mới đăng tải bộ ảnh diện áo yếm cách điệu giữa không gian được phủ bởi hình ảnh hoa sen. Các thiết kế sử dụng bảng màu rực rỡ từ hồng fuchsia, xanh cobalt, lam ngọc đến vàng chanh.

Tiểu Vy, Thanh Thủy , Kỳ Duyên gây chú ý khi chung khung hình - Ảnh 2.

Đáng chú ý, bộ ảnh còn có sự xuất hiện của 2 Hoa hậu Việt Nam đình đám: Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Huỳnh Thị Thanh Thủy. Bộ ảnh góp phần tôn vinh nét đẹp truyền thống của trang phục Việt Nam đồng thời mang đến làn gió hiện đại.

Tiểu Vy, Thanh Thủy , Kỳ Duyên gây chú ý khi chung khung hình - Ảnh 3.

Họa tiết phượng hoàng và chim hạc được thêu thủ công tinh xảo trên nền lụa và gấm. Điểm nhấn của thiết kế còn nằm ở cách xử lý layer xếp tầng ở ngực và vai, vừa phá cách vừa giữ được dáng dấp áo dài truyền thống.

Tiểu Vy, Thanh Thủy , Kỳ Duyên gây chú ý khi chung khung hình - Ảnh 4.

Đây là lần hiếm hoi 3 nàng Hoa hậu Việt Nam thực hiện bộ ảnh cùng nhau, khiến khán giả thích thú. Mỗi người đều sở hữu vẻ đẹp và phong cách riêng.

Tiểu Vy, Thanh Thủy , Kỳ Duyên gây chú ý khi chung khung hình - Ảnh 5.

Kỳ Duyên mang đến sự sắc sảo, cá tính còn Tiểu Vy - hoa hậu sở hữu gương mặt "tỷ lệ vàng", luôn tạo được sự chú ý mà không cần cầu kỳ. Trong khi cô em út Thanh Thủy với nhan sắc ngọt ngào, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung.

Tiểu Vy, Thanh Thủy , Kỳ Duyên gây chú ý khi chung khung hình - Ảnh 6.

Các người đẹp được nhận xét không chỉ toát lên vẻ đẹp nữ tính, sang trọng mà còn thể hiện rõ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nét thanh tao của áo dài Việt và ngôn ngữ trẻ trung, hợp xu hướng.

Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy trong hậu trường bộ ảnh ấn tượng.

An Khánh
