Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này

Thứ tư, 09:49 01/10/2025 | Chuyện vợ chồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bạn có biết 3 thói quen nào của mình khiến chồng con dần xa cách? Biết sớm, điều chỉnh kịp thời để giữ lửa gia đình, hạnh phúc trọn vẹn.

Trong hôn nhân, không phải cứ hy sinh, vất vả hết lòng là được chồng con yêu thương. Nhiều người vợ dù chăm lo gia đình tận tụy vẫn cảm thấy tình cảm dần lạnh nhạt, bởi họ thường rơi vào 3 đặc điểm: cam chịu quá mức, hay phàn nàn và kiểm soát mọi việc.

Ba đặc điểm này khiến nỗ lực của người vợ bị coi là điều hiển nhiên và tạo áp lực cho chồng con. Đoạn video trên đã phân tích chi tiết từng đặc điểm và gợi ý cách thay đổi, giúp phụ nữ cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình và yêu thương chính mình, từ đó xây dựng gia đình ấm áp, hạnh phúc hơn.

Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này - Ảnh 1.Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

GĐXH - Người phụ nữ tự tin không chỉ thu hút nhờ vẻ bề ngoài, mà còn bởi phong thái, tư duy và cách sống. Họ biết trân trọng giá trị bản thân, dám đương đầu thử thách và luôn lan tỏa năng lượng tích cực.

Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này - Ảnh 2.Phụ nữ cô đơn quá lâu thường có 3 đặc điểm này

Nếu một người phụ nữ không hẹn hò trong một thời gian dài, cô ấy thường sẽ trải qua 3 thay đổi sau đây.

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Đừng dại mà 'chìa tay' với 6 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thân

Đừng dại mà 'chìa tay' với 6 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thân

Người chồng biến 'cung đường đau buồn' thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ

Người chồng biến 'cung đường đau buồn' thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ

Nữ giám đốc chi 11 tỷ đồng để ở bên cấp dưới có vợ, nhận kết đắng

Nữ giám đốc chi 11 tỷ đồng để ở bên cấp dưới có vợ, nhận kết đắng

Vợ vay tiền chơi cờ bạc, chu cấp tình trẻ: Chồng có phải trả nợ khi ly hôn?

Vợ vay tiền chơi cờ bạc, chu cấp tình trẻ: Chồng có phải trả nợ khi ly hôn?

Cùng chuyên mục

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Trục trặc trong việc quét mã thanh toán tiền thuốc tránh thai, người đàn ông lộ chuyện ngoại tình với vợ.

Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Sau những cảm mến đầu tiên kể từ khi còn học tiểu học, Tomioka Isamu cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹn với người phụ nữ anh thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm.

Người chồng biến 'cung đường đau buồn' thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ

Người chồng biến 'cung đường đau buồn' thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Để tưởng nhớ vợ quá cố, người chồng ở Đắk Lắk đã biến đoạn đường nơi vợ gặp tai nạn giao thông thành một vườn hoa hồng rực rỡ.

Nữ giám đốc chi 11 tỷ đồng để ở bên cấp dưới có vợ, nhận kết đắng

Nữ giám đốc chi 11 tỷ đồng để ở bên cấp dưới có vợ, nhận kết đắng

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

Yêu nam nhân viên đã có vợ, một nữ giám đốc ở Trùng Khánh đã chi hơn 11 tỷ đồng để thúc đẩy nhanh việc ly hôn của nhân tình.

Vợ vay tiền chơi cờ bạc, chu cấp tình trẻ: Chồng có phải trả nợ khi ly hôn?

Vợ vay tiền chơi cờ bạc, chu cấp tình trẻ: Chồng có phải trả nợ khi ly hôn?

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

Vợ vay nợ xã hội đen để cờ bạc, nuôi tình trẻ, khi ly hôn lại đòi chồng trả nợ. Yêu cầu này có hợp pháp không?

Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắng

Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắng

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

GĐXH - Trong hôn nhân, sự phản bội luôn là nỗi đau khó nguôi ngoai. Nhưng có những câu chuyện còn bi kịch hơn khi phía sau việc ngoại tình lại ẩn chứa sự thật không ai ngờ tới.

Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiều

Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiều

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

GĐXH - Trong đời sống hôn nhân tuổi xế chiều, những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt nếu không được giải quyết kịp thời sẽ âm thầm "khoét sâu" tình cảm, khiến gia đình dần mất đi sự ấm áp.

Thu nhập 40 triệu nhưng tháng nào cũng "cháy túi", cặp vợ chồng ngã ngửa khi biết do một thói quen nghiêm trọng

Thu nhập 40 triệu nhưng tháng nào cũng "cháy túi", cặp vợ chồng ngã ngửa khi biết do một thói quen nghiêm trọng

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

Nếu không sửa đổi thói quen này thì càng kiếm được nhiều, họ càng không tiết kiệm được.

Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 năm

Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 năm

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

Khi đất nước hòa bình, cô y tá trẻ tìm lại người lính đặc công mất 2 chân, tiếp nối câu chuyện tình yêu bằng đám cưới giản dị và mối tình thủy chung gần nửa thế kỷ.

Vợ cũ cùng con trai bất ngờ về đòi tài sản, người đàn ông phát hiện bí mật cay đắng từ một câu nói

Vợ cũ cùng con trai bất ngờ về đòi tài sản, người đàn ông phát hiện bí mật cay đắng từ một câu nói

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

Từ một câu nói của con trai, người đàn ông cảm thấy nghi ngờ nên âm thầm làm xét nghiệm ADN, cuối cùng phát hiện sự thật bàng hoàng.

Xem nhiều

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chuyện vợ chồng
Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiều

Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiều

Chuyện vợ chồng
Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắng

Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắng

Chuyện vợ chồng
Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top