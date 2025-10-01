Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này

Trong hôn nhân, không phải cứ hy sinh, vất vả hết lòng là được chồng con yêu thương. Nhiều người vợ dù chăm lo gia đình tận tụy vẫn cảm thấy tình cảm dần lạnh nhạt, bởi họ thường rơi vào 3 đặc điểm: cam chịu quá mức, hay phàn nàn và kiểm soát mọi việc.

Ba đặc điểm này khiến nỗ lực của người vợ bị coi là điều hiển nhiên và tạo áp lực cho chồng con. Đoạn video trên đã phân tích chi tiết từng đặc điểm và gợi ý cách thay đổi, giúp phụ nữ cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình và yêu thương chính mình, từ đó xây dựng gia đình ấm áp, hạnh phúc hơn.

