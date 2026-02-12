Mới nhất
2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giang

Thứ năm, 10:52 12/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ mới đây khoe ảnh đón xuân ngập tràn không khí Tết, ngoài nhan sắc của cặp đôi, khán giả còn quan tâm đến 2 cô con gái xinh xắn của họ.

Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 44Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 44

GĐXH - Từng là "nam thần", "người trong mộng" của biết bao khán giả nữ, mới đây diễn viên Bình Minh xuất hiện với diện mạo tuổi 44: mặt nhiều nếp nhăn, tóc bạc trắng,... khiến fan bất ngờ.

2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giang - Ảnh 2.

Trong không khí chào đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ cũng diện áo dài truyền thống để chụp nghênh xuân. Cặp đôi đã có với nhau 18 năm chung sống hạnh phúc và bình yên.

2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giang - Ảnh 3.

Cứ mỗi dịp năm mới, Anh Thơ lại set-up cho cả gia đình chụp ảnh đón xuân để ghi lại kỉ niệm cho mốc thời gian mới.

2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giang - Ảnh 4.

Điều đáng chú ý chính là hình ảnh 2 con gái của cặp đôi. Theo Anh Thơ, chị cảm thấy có một chút áp lực khi đứng cùng chồng và các con. Bởi cả 2 con gái đều có chiều cao vượt trội. Con gái cả An Nhiên đã 16 tuổi có chiều 1m76, còn con gái An Như 14 tuổi có chiều cao 1m66. Riêng Anh Thơ chỉ 1m6 nên chị rất sợ lệch đội hình nếu không mang giày cao gót.

2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giang - Ảnh 5.

Cả 2 con gái của Bình Minh - Anh Thơ không chỉ có chiều cao vượt trội mà còn học hành giỏi giang. Con gái học giỏi là vậy nhưng vợ chồng Bình Minh nói họ không đặt nặng thành tích học tập nên chưa bao giờ phải kèm cặp, ép con học. Dù vậy, An Nhiên luôn ý thức, tự giác đề ra kỷ luật cho bản thân để hoàn thành xuất sắc các môn học, không cần bố mẹ hay gia sư hỗ trợ.

2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giang - Ảnh 6.

Anh cho biết vợ chồng anh yên tâm, tự hào khi các con càng lớn càng ngoan ngoãn, tự lập. Theo diễn viên, con gái tuy vóc dáng phổng phao, cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng tính cách còn rất hồn nhiên, ngây thơ. Trong khi nhiều bạn cùng tuổi đã biết làm điệu, thích ăn diện, chăm chút dung nhan kỹ lưỡng, 2 con chuộng để mặt mộc, mặc đồ đơn giản, thoải mái, hiếm khi trang điểm.

2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giang - Ảnh 7.

Hiện tại, Bình Minh - Anh Thơ vẫn tin vào cách dạy dỗ con cái của mình trong nhiều năm qua. Vợ chồng nam diễn viên chọn phương pháp uốn nắn tự nhiên, tôn trọng sở thích của các con. Nhờ vậy, các bé ngày càng phát triển tốt về nhiều mặt.

Nhờ cách nuôi dạy con tốt và có sự đồng hành cùng nhau trong gia đình nên Anh Thơ mới hạnh phúc, vui vẻ và ngày càng trẻ đẹp hơn.

Ảnh: FBNV

Con gái cựu siêu mẫu Bình Minh: 16 tuổi cao hơn 1m75, học đúng kiểu 'con nhà người ta'Con gái cựu siêu mẫu Bình Minh: 16 tuổi cao hơn 1m75, học đúng kiểu "con nhà người ta"

Con gái đầu của cựu siêu mẫu Bình Minh được cho là thừa nhiều gen trội từ bố, đặc biệt là chiều cao hơn 1m75 dù mới bước sang tuổi 16.

Tòa soạn Quảng cáo
Top