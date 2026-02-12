2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giang

Điều đáng chú ý chính là hình ảnh 2 con gái của cặp đôi. Theo Anh Thơ, chị cảm thấy có một chút áp lực khi đứng cùng chồng và các con. Bởi cả 2 con gái đều có chiều cao vượt trội. Con gái cả An Nhiên đã 16 tuổi có chiều 1m76, còn con gái An Như 14 tuổi có chiều cao 1m66. Riêng Anh Thơ chỉ 1m6 nên chị rất sợ lệch đội hình nếu không mang giày cao gót.