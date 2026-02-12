Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết

Nhưng Thanh Hằng lại quan niệm, hạnh phúc đến từ những điều đơn giản như được ăn một món ngon, được gặp một người có thể trò chuyện tâm đắc, được mặc một bộ đồ, mình cảm thấy tự tin. Ngoài ra, hạnh phúc còn là được tự do, độc lập, chủ động làm những gì mình muốn.