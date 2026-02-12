Mới nhất
Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết

Thứ năm, 11:59 12/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Thanh Hằng tận hưởng những ngày "sống chậm", tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa trước khi bước sang năm mới.

Chuyện gì đang xảy ra với Thanh Hằng?Chuyện gì đang xảy ra với Thanh Hằng?

Vietnam’s Next Top Model 2025 tái xuất sau thời gian dài vắng bóng với nhiều thử thách khắc nghiệt. Sau tập 1 phát sóng, sự chú ý, tranh luận của khán giả đang đổ dồn về phía siêu mẫu Thanh Hằng.

Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết - Ảnh 2.

Trong không khí xuân, Thanh Hằng chia sẻ khoảnh khắc bình yên tận hưởng cuộc sống ở Đà Lạt.

Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết - Ảnh 3.

Người đẹp dành thời gian dạo quanh thành phố ngàn hoa và tận hưởng ẩm thực bên suối.

Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết - Ảnh 4.

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng sống chậm lại và tận hưởng mọi thứ. Cô từng viết về những đổi thay của mình: "Thay đổi không gian, mắt nhìn, cảm xúc và vị giác. Cách mang đến sự thú vị cho bản thân và cũng là cách tái tạo cảm xúc cho việc bắt đầu một tuần mới".

Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết - Ảnh 5.

Cách đây một năm, siêu mẫu Thanh Hằng thu hút sự quan tâm với bài viết chia sẻ tình trạng hôn nhân: "Vượt ngoài vị trí người chồng! Đó là người bạn tâm giao, đồng hành để chia sẻ tư duy, công việc và các sự kiện diễn ra hàng ngày. Cùng sở thích ăn uống, du lịch,thích khám phá, thích coi tranh, thích xem hòa nhạc, thích xe hơi, thích tốc độ. Điểm chung khá nhiều, lâu lâu nghe tôi "lên máu" chút thôi".

Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết - Ảnh 6.

Có thể thấy, sau khi về chung một nhà, Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng có cuộc sống hôn nhân ngày càng mặn nồng. Họ trao cho nhau sự tin tưởng, thấu hiểu và trở thành người bạn tâm giao.

Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết - Ảnh 7.

Thanh Hằng cho rằng, ai cũng muốn hướng tới hạnh phúc, nhưng đôi khi hay suy nghĩ xa quá. Có người nghĩ phải có biệt thự, xe hơi, quyền lực mới là hạnh phúc.

Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết - Ảnh 8.

Nhưng Thanh Hằng lại quan niệm, hạnh phúc đến từ những điều đơn giản như được ăn một món ngon, được gặp một người có thể trò chuyện tâm đắc, được mặc một bộ đồ, mình cảm thấy tự tin. Ngoài ra, hạnh phúc còn là được tự do, độc lập, chủ động làm những gì mình muốn.

Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết - Ảnh 9.

Thanh Hằng của hiện tại là bình yên và sống thật chậm rãi tận hưởng những điều bình dị.

Ảnh: FBNV

Thanh Hằng thăm, tặng quà nghệ sĩ và người già neo đơnThanh Hằng thăm, tặng quà nghệ sĩ và người già neo đơn

GĐXH - Vào đúng ngày sinh nhật 22/7 của mình, siêu mẫu Thanh Hằng đã chọn cách cho đi, đó là đến thăm các nghệ sĩ và người già neo đơn tại TP HCM.

