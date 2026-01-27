Diện mạo và cuộc sống của diễn viên Kim Thư giờ ra sao?
GĐXH - Diễn viên Kim Thư sau biến cố cuộc sống, hiện tại đã có cuộc sống bình yên với những thay đổi khiến khán giả ngỡ ngàng.
Diễn viên Kim Thư mới đây đã đến tham dự một sự kiện thể thao do vợ chồng Chi Bảo và vợ doanh nhân Lý Thùy Chang tổ chức. Điều đáng nói trong sự kiện công khai này, Kim Thư gây sốc bởi diện mạo cá tính.
Chị để tóc tomboy với lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút khán giả. Sau nhiều năm để tóc dài nữ tính, hiện tại Kim Thư chọn cắt tóc tém để "làm mới" bản thân. Ở tuổi U50, chị được nhận xét là ngày càng mạnh mẽ và nghị lực.
Kim Thư nổi tiếng là một mỹ nhân tài sắc của làng phim phía Nam những năm 2000. Chính vì vậy, cô lọt vào "mắt xanh" của ông bầu đình đám Phước Sang. Họ từng có một gia đình cực kỳ hạnh phúc với 2 con trai xinh xắn.
Tuy nhiên, từ kinh doanh phim sang kinh doanh bất động sản, Phước Sang bị phá sản hàng nghìn tỷ đồng. Khi đó, gia đình hạnh phúc hình mẫu này đã không chịu được sóng gió. Bị chủ nợ bám đuổi mỗi ngày, đón con đi học về trong lo âu... Kim Thư cuối cùng xác nhận ly hôn Phước Sang vào năm 2012. Lẽ dĩ nhiên, khi một người phụ nữ rời bỏ chồng trong cơn hoạn nạn, miệng đời đã chỉ trích rằng Kim Thư là "kẻ tham phú phụ bần".
Thế nhưng, đâu ai biết Kim Thư lại là người cùng chồng cũ gánh vác nợ nần. Chị lặng lẽ làm tất cả công việc mà bản thân có thể. Từ một cô tiểu thư khuê các, một người vợ sống trong giàu sang, Kim Thư vất vả mưu sinh kiếm từng đồng một.
Khi Phước Sang vỡ nợ, chị từ một người vợ, người mẹ được sống trong nhung lụa với nhà hàng chục tỉ, xe đưa rước trở thành người "trắng tay". Sau biến cố lớn của gia đình, Kim Thư từ bỏ hào quang của nghiệp diễn để lao vào buôn bán, kinh doanh kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Từ một diễn viên sang chảnh giàu có, Kim Thư lại tất bật, tần tảo trông nom quán xôi, bán thức ăn nhanh. Nữ diễn viên chia sẻ chị cũng phải lao vào làm việc, mở tiệm bán xôi, bán cơm phần để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt gia đình và phụ Phước Sang. Có lẽ, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất mà Kim Thư phải nếm trải trong suốt cuộc đời của mình.
Vài năm trước, Kim Thư bất ngờ tái xuất trước khán giả với việc khai trương nhà hàng ẩm thực. Nhìn hình ảnh Kim Thư tất tả lo toan mọi việc nhiều khán giả không khỏi nuối tiếc cho Kim Thư. Tuy nhiên, với chị những khó khăn đã qua chính là động lực giúp chị trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.
Diện mạo hiện tại của diễn viên Kim Thư.
Hiện tại với Kim Thư, nấu ăn không chỉ là công việc kinh doanh, mà còn là niềm vui trong cuộc sống. Nói về đam mê này, Kim Thư chia sẻ: "Mỗi ngày tạo ra công thức cho một món ăn, rồi chế biến thành công món đó, tôi cảm thấy cuộc đời thật thú vị. Sau đó, tôi càng hạnh phúc hơn khi bạn bè thưởng thức và tấm tắc khen ngợi".
Ngoài chuyện vực lại cuộc sống, mối quan hệ của Phước Sang - Kim Thư vẫn gắn bó với nhau nhờ mối dây kết nối là con cái. Họ cùng cố gắng để cuộc sống tốt và tương lai tốt hơn cho con cái.
