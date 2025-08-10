2 diva nhạc Việt Thanh Lam, Hà Trần dắt tay nhau thăng hoa trong liveshow 'Ân tình của đá'
GĐXH - Diva Thanh Lam cùng diva Hà Trần và nhiều nghệ sĩ khác đã có một buổi biểu diễn tuyệt vời chiếm trọn tình cảm của khán giả.
Tối 9/8, tại Nhà hát VOH (TP.HCM), sự xuất hiện và tham gia biểu diễn của 2 diva làng nhạc Thanh Lam – Hà Trần cùng nhiều nghệ sĩ đã khiến đêm nhạc Trần Hải Sâm – "Ân tình của đá" trở nên thăng hoa và cảm xúc hơn bao giờ hết.
Đêm nhạc với 22 ca khúc lần lượt được các giọng ca: Trọng Bắc, Tuyết Mai, Vũ Trà và đặc biệt là 2 diva Thanh Lam – Hà Trần thể hiện đã đưa khán giả có mặt tại Nhà hát VOH Music One tối 9/8 đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Gói gọn trong không gian thâm trầm của dòng nhạc trữ tình, lãng mạn, chất chứa đầy tư sự.
Không chỉ là lần đầu tiên gửi lời chào đến khán giả trong nước, Trần Hải Sâm còn mang đến những tác phẩm hoàn toàn là các bài hát mới chưa từng công bố trước đây, các ca sĩ có mặt trong đêm nhạc cũng là lần đầu tiên thể hiện.
Nếu như Trọng Bắc, Vũ Trà trầm ấm; Tuyết Mai đầy khắc khoải thì "nữ hoàng nhạc nhẹ" Thanh Lam cùng "phượng hoàng lửa" Hà Trần lại đầy biến hoá. Cả hai khi tự sự và day dứt, lúc bay bổng, thăng hoa của Slow Rock, Bosa. Đặc biệt, màn kết hợp đầy rung cảm của hai giọng ca hàng đầu làng nhạc nhẹ Việt Nam là Thanh Lam – Hà Trần trong "Dòng sông tiếc nuối" với âm điệu Valse khiến không gian "Ân tình của đá" càng thêm cảm xúc. Liveshow Ân Tình Của Đá trở thành bữa tiệc âm nhạc được bày biện tròn trịa, vừa vặn khiến khán giả đủ "no" khi thưởng thức những bản tình ca đa sắc của Trần Hải Sâm.
Các nhạc phẩm do Trần Hải Sâm chắp bút được gửi gắm qua đêm nhạc phần lớn đều là các câu chuyện tình yêu, sự chia ly, tan vỡ nhưng để lại là niềm suy tư, hoài niệm như một phần kí ức ai cũng có thể thấy bóng hình mình trong đó và lưu giữ trong lòng chứ không phải là nỗi dằn vặt, đau đớn hay bi lụy như: Ân tình của đá (Trọng Bắc thể hiện), Môi khát (Hà Trần thể hiện), Gặp gỡ để chia Ly (Thanh Lam thể hiện), Dòng sông tiếc nuối (Hà Trần – Thanh Lam), Nỗi nhớ rẽ ngang (Tuyết Mai),… Hay, nữ NSND Thanh Lam cũng bày tỏ sự yêu thích với ca khúc Vết Sẹo Thời Gian do mình thể hiện trong liveshow.
Chương trình không có MC mà chính nhạc sĩ Trần Hải Sâm làm người dẫn chuyện cũng là một điểm nhấn cho đêm nhạc. Bởi qua những tâm tình, khán giả cảm nhận sâu sắc ý nghĩa, ca từ của từng ca khúc và được thả hồn mình đắm chìm vào mỗi khoảnh khắc một cách gần gũi, chân thực hơn.
Suốt ba tiếng đồng hồ, liveshow dòng nhạc Trần Hải Sâm - "Ân tình của đá" khép lại nhưng dư vị của chương trình chắc hẳn sẽ còn đọng lại lâu dài dù đây là lần đầu tiên nhạc sĩ tổ chức tại Việt Nam. Với sự yêu mến và tình cảm của khán giả, Trần Hải Sâm hẹn rằng chị sẽ sớm tái ngộ những tâm hồn đồng điệu qua các đêm nhạc tiếp theo.
