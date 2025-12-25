Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Trong trích đoạn giới thiệu tập 33 phim "Cách em 1 milimet", sau khi làm Tú tức giận tại buổi hẹn đi ăn, Hiếu đã bị Tú chặn số điện thoại, điều này khiến Hiếu cảm thấy sốc bởi chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Tú thẳng thắn không muốn liên quan gì đến Hiếu nữa. Hiếu càng tỏ ra thích thú, không muốn bỏ cuộc, anh tìm cách khác để tiếp cận và làm lành lại với Tú.

Khi đến nhà Viễn, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh em Viễn và biết Viễn sắp về quê vì Tú ra sức nài nỉ anh trai về quê giải quyết việc Tú bị bắt đi xem mặt. Hiếu cũng xin Viễn cho mình về cùng. Hiếu lấy lý do làng Đông quê anh cũng gần làng Mây của Viễn và nói muốn xin một bữa cơm ở nhà Viễn để có cơ hội làm lành lại với Tú, để Tú không chặn số điện thoại của mình nữa.

Khi nói chuyện với Viễn và bị nghi ngờ rằng đang có ý định quay lại với người cũ, Hiếu cũng khẳng định không muốn "cua lại người yêu cũ" là Duyên. Hiếu nói đã cho đi là đi luôn.

Nghe được cuộc điện thoại của Viễn và Tú nên Hiếu cũng muốn xin về làng Mây để gặp Tú. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Bách luôn tự hào bày tỏ tình cảm của mình và niềm hạnh phúc của anh với Duyên. Bách nói mối quan hệ giữa anh và Duyên không có sự nghi ngờ vì anh theo quan điểm yêu thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không yêu.

Nhưng lần này, Duyên đã phát hiện ra các cuộc trò chuyện của Bách với một người bạn chat trên mạng xã hội. Bởi lẽ đó, cô không ngừng xét hỏi và nghi ngờ sự chung thủy của chồng sắp cưới. Bách lại thêm một lần cảm thấy khổ sở và khẳng định người này chỉ là bạn bè đơn thuần thì Duyên không tin điều đó. Cô nói không thể có chuyện một người duy trì trò chuyện lâu năm như thế mà lại không mong đợi nhận lại điều gì.

Duyên tiếp tục nghi ngờ Bách có quan hệ mờ ám với người nào đó trên mạng xã hội. Ảnh VTV

Tập 33 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 25/12 trên VTV3.

Sau thành công 'Mưa đỏ', 'soái ca màn ảnh' Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báo GĐXH - Diễn viên Hứa Vĩ Văn sau thành công từ phim "Mưa đỏ", anh trở lại phim truyền hình với vai chiến sĩ tình báo trong phim lịch sử "Tận hiến".