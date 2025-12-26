Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách
GĐXH - Tú từng là người bạn bí mật của Bách trên mạng xã hội, giờ đây cô ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 34 phim "Cách em 1 milimet", việc về quê thời điểm này có vẻ như là tốt cho cả nhóm "Đại bản doanh". Sau nhiều năm thất lạc nhau, chưa bao giờ cả nhóm có dịp về quê đông đủ tất cả các thành viên. Chuyến đi lần này có vẻ giống như một chuyến đi "chữa lành" với cả nhóm.
Tất nhiên, mọi thứ có vẻ chưa thật sự trọn vẹn vì vẫn thiếu Bách. Bách vẫn chưa phục hồi trí nhớ và sau nhiều chuyện, mối quan hệ của họ đã không còn như xưa nữa. Trong chuyến trở về lần này, "Đại bản doanh" có dịp ôn lại những chuyện xưa cũ. Những ký ức thời thơ ấu vẫn vẹn nguyên và lung linh, rực rỡ.
"Chị chẳng bảo tuổi thơ phải oai hùng, mông đít phải nở hoa, thế mới giàu chiến tích còn gì" - Đức nhắc lại lời của Tú khi cô nói nghĩ lại thấy mình cũng nhiều trò nghịch dại. Đây cũng là lần đầu tiên Đức về quê sau khi cả gia đình cậu rời làng Mây.
Nhóm "Đại bản doanh" cũng ôn lại cả ký ức Chiến đề nghị cưới Thư "ống bơ" vì nhà cô có nhiều vàng. "Tao nói mà nó có tin đâu. Người béo thường tốt bụng" - Chiến nhắc lại câu nói ngày bé.
Tú gật gù nói Chiến nói không sai, Chiến là người bạn tốt bụng. Bao nhiêu năm Biên và Đức mất liên lạc, lúc vui hay buồn Tú và Thư đều gọi Chiến. Chiến không thay đổi, cậu luôn ở đó khi mọi người gọi. Tuy nhiên, trong khi mọi người vui vẻ về quê thì riêng với Chiến, lần này về quê, cậu được mẹ yêu cầu phải đi làm lễ "cắt tiền duyên".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Tú vẫn sử dụng "nick ảo" để duy trì mối quan hệ trên mạng với Bách. Trên thực tế, mối quan hệ này lẽ ra sẽ không có nếu như Viễn không vô tình lộ nick của Bách cho Tú biết. Điều này khiến Viễn có chút ân hận. Anh cho rằng vì mình đã để Tú biết nên Tú vẫn dây dưa không dứt được khỏi Bách cho đến bây giờ.
Lần gần đây nhất, Viễn đã hốt hoảng khi phát hiện ra Tú vẫn chat qua lại với Bách. Mối quan hệ này Viễn biết, Tú biết và chỉ có Bách là không biết người bạn online thân thiết của anh chính là Tú.
Đối với Bách, người bạn online đó có thể chia sẻ và tâm sự mọi chuyện. Ngay cả khi Bách phẫu thuật mắt, anh vẫn nhờ điều dưỡng Minh kiểm tra giúp mình tin nhắn xem người bạn bí mật có nhắn tin cho mình không và giúp anh trả lời.
Lần này, Bách lại nhắn tin hỏi thăm người bạn online của anh nhưng điều khiến Bách rất buồn khi người đó nói muốn bắt đầu một khởi đầu khác, sẽ ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách. Một cảm giác buồn và mất mát xâm chiếm Bách.
Tập 34 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 26/12 trên VTV3.
