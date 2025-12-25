Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 39 phim "Lằn ranh", sau khi nhận thùng tiền hối lộ từ doanh nghiệp, Nguyệt (Huyền Sâm) đã giữ lại một phần cho riêng mình. Sau đó, cô đã mang một phần tới nhà sếp để đút lót và đề nghị vợ sếp mở ra xem giữa phòng khách.

“Chị ơi, có chút quà người ta gửi cho anh nhưng mà ở cơ quan không tiện nên em qua gặp chị ạ” - Nguyệt nói. Vợ sếp tỏ ra thoải mái, còn nói thẳng chuyện quà cáp nơi công sở dễ bị soi. Nhưng Nguyệt lập tức nhấn mạnh: “Cái này… nó hơi đặc biệt. Chị mở ra xem đi ạ”. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong là rất nhiều tiền mặt.

Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp để đưa cho vợ sếp. Ảnh VTV

Trong khi đó, Triển (Mạnh Trường) vẫn trong vai trò người "đưa đẩy" trong mọi vụ việc, mọi mối quan hệ. Triển (Mạnh Trường) gợi ý cho Thiệu (Mạnh Cường) và Trinh (Huyền Trang) cách gỡ rối nhưng cái giá phải trả không hề thấp.

Triển cảnh báo Trinh và Thiệu, cho rằng bản thân mình không muốn bị biến thành người đứng mũi chịu sào: “Nói thật nhá, đây không phải sáng kiến của tôi đâu, đừng gọi nữa”. Triển cũng đưa ra một hướng tiếp cận mang tính “phá để xây”, nhưng kèm điều kiện: “Tôi có thể tham mưu được vấn đề này nhưng mà các vị cần phải chấp nhận hy sinh phần đó”.

Triển gợi ý doanh nghiệp cần phải chịu thiệt về lợi ích để lo cho việc lớn. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Chủ tịch tỉnh Thủy (NSƯT Phạm Cường) có cuộc gặp với Bí thư tỉnh Sơn (NSND Trọng Trinh). Khi được hỏi về kết luận thanh tra của Tập đoàn Trinh Tam, ông Thuỷ nói: "Tôi mới nhận được chiều qua và cũng đã tranh thủ đọc nhưng nội dung không bảo đảm".

Bí thư tỉnh Sơn mong sự việc không như ông Thuỷ lo lắng. "Tôi e là đã có sự tác động vào văn bản dự thảo kết luận thanh tra" - ông Thuỷ đáp.

Chủ tịch tỉnh Thủy đã chia sẻ lo lắng về dự thảo kết luận thanh tra có sự can thiệp nào đó. Ảnh VTV

Tập 39 phim "Lằn ranh" được phát sóng lúc 21 giờ ngày 25/12 trên VTV1.

