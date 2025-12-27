'Tổng tài' Nguyễn Đình Mạnh kiêu ngạo trong 'Người thừa kế không danh phận' là ai?

Phim truyền hình "Người thừa kế không danh phận" dài 80 tập được phát sóng trên VTV9 từ đầu tháng 12, để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Theo nhà sản xuất, phim không dừng lại ở những xung đột đời sống thường nhật mà mở rộng sang các mối quan hệ nhiều tầng lớp, được đẩy lên bằng loạt nút thắt kịch tính. Câu chuyện xuyên suốt phim thấm đẫm màu sắc drama, xoay quanh nhân quả, tham vọng và những lựa chọn đầy đánh đổi của con người hiện đại.



Bộ phim xoáy sâu vào những góc khuất trong xã hội hôm nay – nơi không ít người vì khát vọng đổi đời, danh vọng hay nỗi ám ảnh giàu – nghèo mà đánh mất giá trị cốt lõi của tình thân. Phim còn khai thác mạnh mẽ yếu tố nhân quả: Ai gieo tổn thương rồi sẽ phải trả giá. Những việc làm trái lương tâm, dù được che giấu tinh vi, cũng sẽ quay lại ám ảnh người gây ra chúng.

"Người thừa kế không danh phận" quy tụ dàn diễn viên từ kỳ cựu tới lớp trẻ triển vọng.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trải dài nhiều thế hệ, từ những gương mặt kỳ cựu giàu kinh nghiệm đến lớp trẻ đầy năng lượng. Nổi bật trong dàn diễn viên "Người thừa kế không danh phận" là Nguyễn Đình Mạnh - gương mặt đại diện cho hai kiểu nhân vật đối lập, góp phần tạo nên những mối quan hệ đa tầng và nhiều nút thắt hấp dẫn cho bộ phim dài 80 tập.

Trong phim, Nguyễn Đình Mạnh vào vai Vinh - thiếu gia tập đoàn, con trai của Lý Gia Hải, cháu đích tôn của bà Sáng và là người con từng bị Kim tráo đổi khi mới chào đời. Lớn lên trong nhung lụa, được bao bọc và nuông chiều từ nhỏ, Vinh mang trong mình tính cách kiêu ngạo, ngông nghênh và còn khá trẻ con trong cách hành xử.

Nguyễn Đình Mạnh vào vai Vinh - thiếu gia tập đoàn nhưng có vẻ bề ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo.

Sau khi du học trở về, Vinh vô tình chạm mặt Ánh Minh trong một tình huống đầy hiểu lầm, khiến cô nghi ngờ anh tiếp cận mình với mục đích không trong sáng. Chính sự va chạm này đã mở ra mối quan hệ phức tạp giữa hai nhân vật, đồng thời từng bước hé lộ những bí mật thân phận chôn giấu suốt nhiều năm.

"Tổng tài" Vinh có mối quan hệ tình cảm đầy "sóng gió" với người đẹp Ánh Minh.

Diễn viên Nguyễn Đình Mạnh sinh năm 1994, xuất thân là người mẫu tự do hoạt động tại Hà Nội. Đình Mạnh từng tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội và trải qua nhiều công việc khác nhau như thợ cắt tóc, giao hàng, chạy quảng cáo trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật.

Năm 2022, Nguyễn Đình Mạnh từng gây "bão mạng" khi xuất hiện tại một lễ hội ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, khiến cộng đồng mạng đồng loạt "xin info". Sở hữu chiều cao lý tưởng, gương mặt góc cạnh và thần thái nổi bật, Đình Mạnh nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang lựa chọn.

Nguyễn Đình Mạnh từng là gương mặt gây "bão" mạng xã hội.

Trước khi đến với "Người thừa kế không danh phận", Nguyễn Đình Mạnh được biết đến rộng rãi với hình tượng "tổng tài" trong web-drama "Mẹ lao công học yêu" và "Lúc biết xuyên không thì đã muộn" năm 2024. Trong năm 2025, Nguyễn Đình Mạnh quyết định "nâng cấp bản thân" bằng việc ghi danh vào các lớp diễn xuất và MC để "tút tát" giọng nói. Vai Vinh trong "Người thừa kế không danh phận" tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của nam diễn viên.

