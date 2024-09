2 món mà mỹ nhân phim 'Sex and the City' dùng để bổ sung collagen chị em nên ăn thường xuyên

Điều này là nhờ vào hàm lượng cao vitamin C và các chất chống oxy hóa có trong ớt chuông. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, giúp da duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong ớt chuông, như beta-carotene, có khả năng trung hòa các gốc tự do do tác động của tia UV, từ đó giảm thiểu tổn thương da và giúp da chống lại quá trình lão hóa do ánh nắng. Việc thường xuyên bổ sung ớt chuông vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn là một biện pháp tự nhiên để bảo vệ làn da trước tác hại của ánh nắng mặt trời, giúp da luôn khỏe mạnh và rạng rỡ.