2 món mì dễ nấu giúp bạn có bữa sáng cực ngon và ấm bụng vào ngày mưa lạnh

Trời lạnh, khi rời khỏi giường, chúng ta luôn muốn cho một món ăn sáng ấm nóng và tiện lợi - ngon, dễ làm. Mì là món ăn có thể thỏa mãn các tiêu chí mà bạn mong muốn. Nó là món ăn vừa dễ nấu lại giàu năng lượng, dinh dưỡng giúp bạn có khởi đầu ngày mới hứng khởi. Hôm nay, chúng ta hãy cùng phá 2 công thức món mì ngon dễ nấu để cùng gia đình trong những ngày đông lạnh giá. Hai món mì đặc sắc mà bạn không nên bỏ lỡ là mì thịt bò hầm thơm ngon và mì cà chua trứng bổ dưỡng. Với nguyên liệu đơn giản và cách làm nhanh chóng, bạn có thể dễ dàng tạo ra bữa ăn ấm áp, giàu dinh dưỡng cho cả gia đình. Hãy thử ngay để trải nghiệm sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị và sức khỏe!

1. Mì thịt bò hầm

Nguyên liệu: 200g thịt ức bò, lượng củ mài vừa đủ, 1 nắm mì sợi nâu, lượng rau xà lách vừa phải, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, vài lát gừng, hành lá, vài viên thịt bò viên.

Cách làm món mì bò hầm

Bước 1: Thịt ức bò bạn rửa sạch sau đó thái thành miếng to. Cho thịt ức bò vào nồi nước, đun sôi và chần qua, vớt ra rồi rửa sạch. Sau đó cho thịt ức bò đã chần vào nồi sứ cùng với vài lát gừng cùng 2-3 gốc hành. Thêm một lượng nước lọc vừa đủ, đun sôi, sau đó ninh ở lửa vừa nhỏ trong khoảng 40 phút.

Bước 2: Sau đó bạn thêm củ mài cắt hạt lựu và thịt bò viên vào, tiếp tục nấu trong khoảng 15 phút. Cuối cùng, thêm muối và tinh chất cốt gà cho vừa ăn. Với nước dùng này bạn có thể hầm vào buổi tối ngày hôm trước (hoặc cho vào nồi ủ) để sáng hôm sau là chỉ việc luộc mì.

Bước 3: Đun sôi nước trong nồi sau đó cho mì tươi vào luộc. Khi nước sôi trở lại thì bạn thêm nước lạnh vào rồi tiếp tục đun sôi trở lại. Sau đó vớt mì ra, rửa sạch với nước để loại bỏ tinh bột, để ráo rồi cho vào bát tô. Tiếp theo bạn chần rau xà lách rồi cho vào bát đựng mì. Sau đó đổ nước dùng, thêm thịt bò hầm và bò viên là đã có một bát mì bò thịt bò thơm ngon.

Thành phẩm món mì bò hầm

Bữa sáng ngày mưa lạnh mà có một bát mì bò hầm thơm phức, ấm nóng thật không còn gì bằng. Thịt bò dù đã hầm mềm nhưng vẫn giữ được vị ngọt vừa phải, có mùi thơm đặc trưng. Bò viên giòn dai cực ngon, nước dùng đậm đà, thơm mùi hành, sợi mì dai... vừa ấm dạ dày lại giàu năng lượng!

2. Mì cà chua và trứng

Đây cũng là công thức nấu mì nhanh gọn và được rất nhiều người yêu thích. Với món mì này bạn chỉ cần dùng mì gói và nhanh chóng kết hợp với trứng và cà chua, rất bổ dưỡng và đặc biệt phù hợp cho cả gia đình.

Nguyên liệu: 2 quả trứng gà, 1 phần mì ăn liền củ mài, 2 quả cà chua, 2 cây cải thìa,

Cách làm món mì cà chua và trứng

Bước 1: Đập trứng vào bát, thêm chút muối và giấm rồi đánh tan. Cà chua bạn rửa sạch, sau đó khía hình chữ thập trên vỏ rồi thả vào nồi nước sôi, chần một lúc để bóc bỏ vỏ. Tiếp theo bạn thái nhỏ cà chua đã được bóc bỏ vỏ. Rau cải thìa tách rời lá rồi rửa sạch. Tiếp đó bạn đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng chút dầu ăn.

Bước 2: Khi dầu nóng thì cho trứng vào, khi trứng đông lại thì xùng xẻng nấu ăn xào đều đến khi chín, sau đó lấy ra để riêng. Cho một ít dầu vào nồi, cho cà chua thái nhỏ vào xào cho đến khi mềm thành dạng bột và tiết ra nước. Tiếp đó bạn cho lượng nước vừa đủ vào.

Bước 3: Lúc này bạn đồng thời cho luôn mì ăn liền củ mài vào và đun sôi. Sau đó bạn cho rau cải thìa và trứng vào, đun sôi lại. Nêm thêm một chút gia vị và tinh chất cốt gà vào sao cho vừa ăn rồi tắt bếp, lấy mì ra tô là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món mì cà chua và trứng

Món mì trứng cà chua thơm ngon, ấm nóng đã hoàn thành chỉ với vài bước đơn giản. Món ăn với sợi mì dai ngon, nước dùng đậm đà, vị chua ngọt cực ngon cho bữa sáng mà không tốn quá nhiều thời gian.

Cà chua giàu lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, vitamin C trong cà chua còn có tác dụng tăng cường miễn dịch và thúc đẩy hấp thu sắt. Trứng cung cấp protein chất lượng cao và nhiều loại axit amin thiết yếu, giúp duy trì sức khỏe cơ bắp và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này không chỉ tạo nên một bữa ăn ngon miệng mà còn cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng cân bằng.

Củ mài giàu mucoprotein, amylase, chất xơ và nhiều loại vitamin, khoáng chất. Ăn củ mài vào mùa đông lạnh khô không chỉ giúp làm ấm cơ thể, bồi bổ sức khỏe mà còn giúp giảm các triệu chứng khô miệng, khô da do nhiệt độ thấp hoặc môi trường nóng bức.