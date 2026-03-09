22 tác phẩm xuất sắc khắc họa 'Việt Nam trên hành trình đổi mới', không có giải Đặc biệt

Cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới" được phát động từ ngày 28/6/2025 và kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 31/1/2026, nhằm ghi lại những dấu ấn sinh động của đất nước trong gần 40 năm đổi mới.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi nhận được gần 4.000 tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ của hơn 400 tác giả, nhóm tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tác giả cao tuổi nhất tham gia sinh năm 1946, trong khi tác giả trẻ nhất sinh năm 2008. Các tác phẩm phản ánh đa dạng nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như kinh tế, văn hóa, lao động sản xuất, khoa học – công nghệ, xây dựng đô thị, đời sống nông thôn và hình ảnh lực lượng vũ trang trong thời bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, các tác phẩm dự thi được đầu tư nghiêm túc, phản ánh sinh động diện mạo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới toàn diện.

Nhà báo Lê Quốc Minh và ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải cho 2 tác giả đoạt giải A. Ảnh: Bảo Long - Thế Đại

Theo ông Lê Quốc Minh, qua nhiều vòng chấm sơ loại, sơ khảo và chung khảo được tổ chức công tâm, khoa học, Ban Giám khảo đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải A thuộc về tác phẩm "Hà Nội - Thành phố xinh đẹp và hiện đại" của tác giả Trần Thu Hà và "Kỷ nguyên vươn mình" của tác giả Nguyễn Văn Trung cùng 3 giải B, 5 giải C và 12 giải khuyến khích.

"Các tác phẩm năm nay khá đồng đều, nhiều tác phẩm đạt trình độ cao cả về nội dung và nghệ thuật. Tuy nhiên chưa có tác phẩm thật sự vượt trội toàn diện để trao giải đặc biệt. Điều này cho thấy mặt bằng chung đã được nâng lên nhưng vẫn cần thêm những tìm tòi, đột phá trong sáng tạo", ông Lê Quốc Minh nhận định.

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, nhiều bức ảnh gây ấn tượng nhờ bố cục chặt chẽ, khoảnh khắc giàu tính báo chí và thông điệp rõ ràng về sự phát triển năng động của đất nước. Tuy nhiên, cuộc thi năm nay chưa tìm được tác phẩm để trao giải Đặc biệt.

Bà Trần Thị Thu Đông và ông Quế Đình Nguyên trao giải cho các tác giả đoạt giải B. Ảnh: Bảo Long - Thế Đại

Theo bà Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, chất lượng tác phẩm năm nay có nhiều tác phẩm đạt trình độ cao cả về nội dung và nghệ thuật nhưng rất tiếc không có tác phẩm thật sự vượt trội toàn diện để trao giải Đặc biệt. Điều này cho thấy mặt bằng chung đã được nâng lên, song các tác giả vẫn cần tiếp tục tìm tòi, đột phá để tạo dấu ấn nổi bật hơn nữa.

"BGK đã cố gắng tìm ra tác phẩm xuất sắc nhất, đáp ứng đủ các tiêu chí để trao giải Đặc biệt nhưng cuối cùng phải bỏ phiếu và chấp nhận không có giải Đặc biệt. Hy vọng cuộc thi năm sau sẽ tìm ra tác phẩm xứng đáng để trao giải này", bà Trần Thị Thu Đông nói thêm.

Ngay sau lễ trao giải, triển lãm ảnh "Việt Nam trên hành trình đổi mới" đã mở cửa đón khách tham quan.

Theo Ban Tổ chức, bên cạnh các tác phẩm đoạt giải, nhiều tác phẩm chất lượng cao của cuộc thi sẽ được tuyển chọn để xuất bản trong cuốn sách ảnh về cuộc thi, nhằm lưu giữ và lan tỏa rộng rãi những hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam trong hành trình phát triển.

Hình ảnh tại triển lãm ảnh "Việt Nam trên hành trình đổi mới" tại 71 Hàng Trống: