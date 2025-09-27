Mới nhất
Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'

Thứ bảy, 20:08 27/09/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ khi tham dự triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - nơi tôn vinh chiều sâu văn hóa, di sản và lối sống bản địa chân thực.

Lấy cảm hứng từ văn hoá truyền thống, dấu ấn di sản của vịnh Hạ Long, vẻ đẹp giao thoa giữa nét văn hoá độc bản của di sản Vịnh Hạ Long và phong cách sống đương đại,"Echoes of Elegance" là một hành trình trải nghiệm, nơi cảm xúc rung động tinh tế được khơi dậy trong từng giác quan, nơi những dấu ấn cá nhân được thể hiện trong từng tác phẩm nghệ thuật, thời trang được sắp đặt có chủ đích trong một không gian đậm chất di sản.

Hành trình bắt đầu với một triển lãm nghệ thuật (Pop-up Art) mang tên Echoes of Elegance. Mười hai cụm tác phẩm nghệ thuật (Art-work), được sắp đặt khéo léo trong không gian Vue Lounge, đưa khách mời đi qua nhiều trải nghiệm tinh tế: từ nghệ thuật thị giác đến âm thanh, từ những dấu ấn thời trang đến phong cách sống, từ vẻ đẹp bên ngoài đến nội hàm bên trong, từ ấn tượng cảm quan đến sự bùng nổ vị giác khó cưỡng…

Trong không gian đầy ấn tượng của những hoa văn họa tiết kiến trúc với cảm hứng từ thuyền thúng tre truyền thống Việt Nam, tái hiện tinh tế trong từng chi tiết trần và vách tranh trí, dấu ấn của sự thanh lịch được NTK Lâm Gia Khang thể hiện, sắp đặt trong từng tác phẩm nghệ thuật (Artwork).

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ tại triển lãm Echoes of Elegance ở Hạ Long - Ảnh 1.

Echoes of Elegance là hành trình trải nghiệm mang nhiều cung bậc cảm xúc cho người thưởng lãm thông qua ba sự kiện xuyên suốt: Triển lãm nghệ thuật (Pop-up Art) mang tên Echoes of Elegance; Talk of Elegance – Cuộc trò truyện đầy hấp dẫn về quan điểm sáng tạo lấy cảm hứng từ các dấu ấn văn hoá, vẻ đẹp và sự thanh lịch trong không gian độc bản của Vịnh Hạ Long và Culinary Journey – bữa tiệc ẩm thực đa giác quan ngay bên vịnh Hạ Long - Di sản được UNESCO công nhận.

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ tại triển lãm Echoes of Elegance ở Hạ Long - Ảnh 2.

Trong không gian đầy ấn tượng của những hoa văn họa tiết kiến trúc với cảm hứng từ thuyền thúng tre truyền thống Việt Nam, tái hiện tinh tế trong từng chi tiết trần và vách tranh trí.

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ tại triển lãm Echoes of Elegance ở Hạ Long - Ảnh 3.

Những hình ảnh ấn tượng tại triểm lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance".

Sự trở về với cội nguồn được thể hiện qua các chất liệu địa phương: lụa sơn mài với lớp phủ "Mặc Nưa" mềm mại mang một sắc xanh dịu nhẹ, trong khi lụa Tân Châu, được nhuộm bằng phương pháp độc quyền, tỏa ra ánh hổ phách ấm áp. Mỗi chất liệu đều mang dấu ấn của địa phương, dấu ấn của nghề thủ công, và một sự chuyển mình lặng lẽ theo thời gian.

Cũng trong không gian với tầm nhìn hướng về vịnh Hạ Long, tương phản với những dãy núi đá vôi sừng sững đại diện cho truyền thuyết Rồng giáng lâm xa xưa là những khung hình tôn vinh dáng vẻ của phụ nữ Việt trong những đường nét trang điểm xưa và nay đầy tinh tế của chuyên gia Nam Trung, kết hợp trưng bày trên những chiếc Đơm cá Song phái sinh được tạo hình từ tre nứa quen thuộc.

Trong tiếng vọng của đá, một bức phù điêu như khắc chạm vào chính ký ức về cái đẹp - nơi truyền thống và hiện tại giao thoa trong một dòng chảy bất tận, cái đẹp không mất đi - nó chỉ đổi hình, đổi nghĩa. Từ chân mày vòng nguyệt, môi trầu cắn chỉ, đến ánh son thời thượng rực rỡ, mọi dấu vết đều hòa làm một dòng chảy ký ức. Ở đó, bàn tay nghệ sĩ như kẻ nối nhịp, khơi dậy hương nhài, hương bưởi, hương ngọc lan… - những hồn cốt của một cách làm đẹp đã ngủ yên trong tiềm thức. Một cuộc "đối thoại" giữa xưa và nay, để nhắc nhớ rằng, thanh lịch và duyên dáng luôn là bản ngã vĩnh hằng của người Việt.

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ tại triển lãm Echoes of Elegance ở Hạ Long - Ảnh 4.
Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ tại triển lãm Echoes of Elegance ở Hạ Long - Ảnh 5.

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ tại triển lãm Echoes of Elegance ở Hạ Long - Ảnh 6.

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ tại triển lãm Echoes of Elegance ở Hạ Long - Ảnh 7.

Có mặt tại sự kiện, ca sĩ Khánh Linh bày tỏ ấn tượng với triển lãm "Echoes of Elegance - Lifestyle of Art & Culinary Journey". 

"Lâm Gia Khang luôn biết cách kể chuyện bằng chất liệu bản địa trong ngôn ngữ thời trang đương đại. Tại triển lãm này, thật thú vị khi chứng kiến anh tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng khi sắp đặt những artwork đầy sáng tạo từ rơm, nơm cá đan xen lụa và lãnh Mỹ A thành những chi tiết haute couture đầy tinh xảo. 

Bộ sưu tập lần này không chỉ là thời trang, mà là một tuyên ngôn về sự lịch lãm bên bờ di sản Vịnh Hạ Long – nơi nghệ thuật và thiên nhiên giao hòa, mở ra hình ảnh Việt Nam sang trọng trong dòng chảy toàn cầu. Đặc biệt, với sự đồng hành của Chuyên gia trang điểm - Giám đốc sáng tạo Nam Trung, những hình ảnh vẻ đẹp của phụ nữ Việt qua nhiều mốc thời gian trở nên hoàn hảo: từng ánh mắt, từng đường nét trang điểm đều làm bật lên phong thái kiêu hãnh, hiện đại và đẳng cấp. Thật sự thú vị!", Khánh Linh chia sẻ.

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ tại triển lãm Echoes of Elegance ở Hạ Long - Ảnh 8.

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ với không gian triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"tại InterContinental Halong Bay Resort (Vịnh Hạ Long).

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ tại triển lãm Echoes of Elegance ở Hạ Long - Ảnh 9.

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ tại triển lãm Echoes of Elegance ở Hạ Long - Ảnh 10.

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ tại triển lãm Echoes of Elegance ở Hạ Long - Ảnh 11.
Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ tại triển lãm Echoes of Elegance ở Hạ Long - Ảnh 12.

Giám đốc sáng tạo Nam Trung, NTK Lâm Gia Khang hào hứng chia sẻ cùng vợ chồng Khánh Linh và các vị khách tại triểm lãm.

An Khánh
