23 năm hôn nhân không bao giờ chồng 'biết ghen' của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền

Đan Trường chia sẻ hình ảnh một thời với Đức Tiến, Mai Thu Huyền chưa hết sốc khi hay tin dữ GĐXH - Đan Trường, Mai Thu Huyền, Quang Lê, Ngọc Quyên,... và nhiều sao Việt đang chưa hết sốc trước sự ra đi đột ngột của diễn viên Đức Tiến.

Nhân dịp kỷ niệm 23 năm ngày cưới, Mai Thu Huyền đã có cuộc trò chuyện ngắn với Gia đình & Xã hội về cuộc hôn nhân bình yên của mình. Nhiều câu chuyện, chị lần đầu mới hé mở.

Quen biết chồng từ lúc 16 tuổi

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Thu Huyền có chia sẻ lễ kỷ niệm 23 năm ngày cưới trong không khí ấm cúng. Cảm xúc của chị thế nào sau hơn 2 thập kỷ bên chồng doanh nhân?

- Thực tế, chúng tôi có gần 30 năm bên nhau. Từ lúc 16 tuổi, anh ấy đã biết tôi và rồi có 4 năm làm quen, 3 năm yêu, sau đó kết hôn. Suốt hành trình đó, tôi luôn biết ơn gia đình nội ngoại hai bên đã là điểm tựa để vợ chồng chúng tôi có được như ngày hôm nay. Thật sự, mỗi cột mốc chúng tôi trải qua đều rất ý nghĩa vì có sự hỗ trợ từ đại gia đình.

Hành trình của chúng tôi cũng như bao gia đình bình thường khác: Cũng trải qua những sóng gió hay hờn giận. Tuy nhiên, sau tất cả, vợ chồng tôi đều hướng về mục tiêu chung và cùng vượt qua những va vấp ấy. Để có được điều đó, ông bà nội ngoại hai bên chính là tấm gương lớn về nhân cách sống giúp chúng tôi noi theo. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn và biết ơn vì có đại gia đình như vậy.

Mai Thu Huyền tổ chức lễ kỷ niệm 23 năm ngày cưới.

Như chị chia sẻ thì từ lúc 16 tuổi, chị đã có chồng kề bên. Vậy anh đã hỗ trợ chị như thế nào trong cuộc sống lẫn công việc?

- Tôi luôn biết ơn chồng đã luôn yêu thương, hỗ trợ tôi trong cuộc sống lẫn công việc. Nếu không có anh hỗ trợ thì làm sao tôi có được sự toàn vẹn như ngày hôm nay, làm sao tôi theo đuổi được đam mê trong công việc? Nhất là nghề nghiệp của tôi, phải theo đoàn làm phim đi xa nhà hay bận rộn với khối lượng công việc lớn từ hậu trường sản xuất phim. Anh luôn là người thấu hiểu và đồng hành cùng tôi. Điều khiến tôi biết ơn nữa là gia đình chồng cũng ủng hộ tôi trong công việc.

Là một diễn viên nữ có nhan sắc, chồng chị không ghen khi chị đóng phim với các nam chính màn ảnh sao?

- Tôi chưa bao giờ thấy chồng tôi ghen, mà thực ra anh không ghen. Chồng tôi là một người bao dung và độ lượng. Anh luôn tin tưởng vào tôi. Vì anh biết tôi từ lúc 16 tuổi nên hiểu tính cách, bản chất tôi là người đàng hoàng, chung thủy.

Ngoài ra, bản thân tôi cũng không làm gì sai, không làm gì mập mờ khiến anh phải lăn tăn. Thêm vào đó, chồng là một doanh nhân lập nghiệp từ tay trắng, cũng trải qua rất nhiều sóng gió nên anh rất tự tin. Chính điều đó khiến chồng tôi hoàn toàn không ghen tuông hay hạn chế sự phát triển của vợ. Anh cho tôi được làm việc tôi muốn, không kìm kẹp và luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi.

Cô luôn được chồng con tin tưởng trong cuộc sống lẫn công việc.

Chồng chị là doanh nhân, còn chị là diễn viên. Vậy hai người làm sao để hòa hợp?

- Đúng là tôi rất cá tính và nghệ sĩ tính, còn anh lại hoàn toàn khác. Nhiều lúc tôi thấy hai chúng tôi là hai thế giới khác nhau. Tuy nhiên, vợ chồng tôi có sự tôn trọng và luôn thấu hiểu nhau. Đây là lý do khiến cả hai có cuộc sống hòa hợp.

Con cái bị áp lực vì bố mẹ giỏi

- Chị có nhắc gia đình là tấm gương để vợ chồng chị có được như ngày hôm nay. Vậy hai con của chị, đang tuổi trưởng thành, có áp lực trước tấm gương từ gia đình?

Theo tôi quan sát là có. Các con cũng gặp áp lực lớn khi ông bà, bố mẹ đều là những người giỏi giang, sống nền nếp. Nhưng trước những áp lực của con, tôi tìm cách tháo gỡ. Tôi dành thời gian trao đổi, chia sẻ cùng con. Tôi không ép con theo đuổi nghề nghiệp hay công việc theo ý mình. Tôi chỉ muốn con làm việc theo đam mê của con. Và vợ chồng tôi luôn tạo điều kiện hết sức có thể cho con theo đuổi đam mê ấy.

Ví dụ, con gái đi du học theo ngành thời trang và tôi hoàn toàn ủng hộ. Điều đáng mừng là cháu hiện tại đã về nước và luôn hướng sản phẩm của mình đến truyền thống quê hương, đất nước. Con luôn tự hào về gia đình, về Tổ quốc. Tôi rất mừng vì điều này. Và cũng từ câu chuyện của con gái, tôi thêm biết ơn nền tảng mà hai bên ông bà nội ngoại đã cho chúng tôi.

Mai Thu Huyền cho biết con gái theo đuổi đam mê thời trang.

Nhiều người lấy chồng giàu, muốn ở nhà sống bình yên, tận hưởng, còn chị lại xông ra ngoài làm việc. Lý do nào khiến Mai Thu Huyền muốn làm việc mà không phải ở nhà?

- Tính tôi không muốn dựa dẫm hay phụ thuộc vào người khác. Tôi chỉ cảm thấy bản thân có giá trị khi được làm việc. Từ lúc còn nhỏ, tôi đã có tinh thần cầu tiến và không muốn giậm chân tại chỗ. Tôi rất yêu công việc và muốn được cống hiến cho ngành nghề mình theo đuổi.

Nói thì hơi ngược đời nhưng tôi không thích sự an nhàn. Dù bản thân không phải làm việc 100% vì mưu sinh nhưng tôi muốn làm việc vì muốn sống có ý nghĩa, được mang lại những giá trị tốt đẹp. Đó cũng là cách để tôi trả ơn cuộc đời đã cho tôi những điều tốt đẹp như ngày hôm nay.

Gia đình hạnh phúc của Mai Thu Huyền.

Thêm nữa, tôi muốn san sẻ áp lực cuộc sống cùng chồng, tôi muốn đóng góp vun đắp cho tổ ấm nhỏ. Cuộc sống không biết mai sau sẽ ra sao nên cách tốt nhất là mỗi người phải có giá trị riêng cho mình. Bản thân phải độc lập, đứng trên đôi chân của mình. Đó là suy nghĩ và quan điểm của tôi, nên tôi không muốn ở nhà sống hưởng thụ.