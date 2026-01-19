Mới nhất
Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng

Thứ hai, 19:00 19/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Thanh Thảo mới đây đã trở về Việt Nam và hội ngội cùng bạn bè tại biệt thự 400m2 của ca sĩ Quang Dũng. Qua những hình ảnh này, khán giả biết thêm về cuộc sống của ca sĩ Quang Dũng.

Quang Dũng bật khóc trong khoảnh khắc nhìn mẹ yếu ớt, tiếc vì con trai không được nhìn bà nội lần cuốiQuang Dũng bật khóc trong khoảnh khắc nhìn mẹ yếu ớt, tiếc vì con trai không được nhìn bà nội lần cuối

GĐXH - Ca sĩ Quang Dũng đã chia sẻ những lời xúc động về mẹ trong lễ tang của bà. Anh cũng tiếc nuối khi con trai Bảo Nam không thể về Việt Nam viếng bà nội.

Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng - Ảnh 2.

Thanh Thảo và Quang Dũng có một tình bạn tốt đẹp trong nhiều năm và mỗi khi cô trở về Việt Nam, nữ ca sĩ đều hội ngộ cùng nam ca sĩ. Mới đây, trong chuyến trở về quê hương, Thanh Thảo đã được Quang Dũng mời đến biệt thự 400 m2 để dự tiệc.

Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng - Ảnh 3.

Quang Dũng tổ chức tiệc sinh nhật cho nhạc sĩ Khắc Triệu trong không khí vui vẻ và ấm áp.

Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng - Ảnh 4.

Thanh Thảo chung khung hình cùng "người đẹp ảnh lịch" Hiền Mai (phải).

Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng - Ảnh 5.

Nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại căn biệt thự 400m2 rộng rãi nhà Quang Dũng. Tại đây, họ cùng nhau ôn lại những chuyện cũ.

Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng - Ảnh 6.

Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng - Ảnh 7.

Nhờ có bạn bè, Quang Dũng đã cân bằng sau biến cố mẹ qua đời. Anh tích cực chạy show, làm việc chăm chỉ và vẫn giữ được phong độ ở tuổi trung niên.

Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng - Ảnh 8.

Ở tuổi U50, Ca sĩ Quang Dũng giàu có nhờ sự nghiệp âm nhạc thành công, sở hữu tài sản gồm nhà ở Việt Nam (biệt thự 400m2 ở TP.HCM), nhà ở Mỹ, và nhiều xe sang như BMW X3.

Một góc trong căn biệt thự 400m2 mang đậm chất Thiền của ca sĩ Quang Dũng.

Nhạc sĩ Khắc Triệu được Quang Dũng và bạn bè nghệ sĩ tổ chức tiệc mừng tuổi mới.

Ảnh, clip: FBNV

Con trai Jennifer Phạm - Quang Dũng ngày càng chững chạc ở tuổi 17Con trai Jennifer Phạm - Quang Dũng ngày càng chững chạc ở tuổi 17

GĐXH - Bảo Nam, con trai Quang Dũng - Jennifer Phạm ở tuổi 17 có vóc dáng ngày càng chững chạc, trưởng thành.


