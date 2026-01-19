Ca sĩ nào sẽ được chọn biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng?
GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được xác định là điểm nhấn trọng tâm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra vào 20h10 ngày 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” do Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo; Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan, dự kiến sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 23/1/2026, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp.
Chương trình được xác định là điểm nhấn trọng tâm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện tình cảm, niềm tin và niềm tự hào của Nhân dân Thủ đô đối với Đảng.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm vóc và các định hướng lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mở ra giai đoạn phát triển mới.
Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần đoàn kết, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường; tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.
Thông qua chương trình cũng nhằm khẳng định những thành tựu tiêu biểu của đất nước qua 40 năm đổi mới (1986 - 2026), lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng. Đồng thời tôn vinh truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Thủ đô - Trái tim của cả nước; góp phần bồi đắp giá trị văn hóa, người Hà Nội thanh lịch, văn minh; khẳng định vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” dự kiến có thời lượng khoảng 120 phút, bảo đảm trang trọng, quy mô, thể hiện đầy đủ tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.
Về nội dung, chương trình được kết cấu trang trọng, gồm các nghi thức chính trị và phần nghệ thuật với 3 chương: Tráng ca dưới cờ Đảng; Với Đảng, trọn niềm tin yêu; Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; kết thúc bằng pháo hoa nghệ thuật chào mừng.
Dự kiến tham gia chương trình là nhiều nghệ sĩ được yêu mến như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Vũ Thắng Lợi; các ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Tùng Dương, Đông Hùng, Bùi Lan Hương, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến…, cùng các nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Bùi Công Nam, nhóm DTAP…
Bên cạnh đó, sự tham gia của hơn 6.000 nghệ sĩ, diễn viên, chiến sĩ, quần chúng đến từ các đơn vị nghệ thuật Trung ương, lực lượng vũ trang và sinh viên, tạo nên những màn trình diễn đại cảnh giàu sức lan tỏa.
