Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao?
GĐXH - Rời Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, MC Đan Lê chọn cho mình một tâm thế chủ động để thích nghi với cuộc sống mới. Hiện tại, sau một năm rời công việc quen thuộc, nữ MC sinh năm 1984 có cuộc sống ra sao?
MC Đan Lê mới đây đã làm một vlog nhỏ ghi lại hành trình rời khỏi Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Điều đáng nói trong vlog này cô có nhắc đến bố chồng - NSND Khải Hưng.
Cũng như những bậc làm cha, làm mẹ khác, khi nghe tin con dâu rời khỏi nơi làm việc ổn định, ông đã rất lo lắng. MC Đan Lê kể: "Bố chồng mình đã nhắn tin: "Con có dự định gì sau khi rời khỏi VTC chưa?". Câu hỏi ngắn, nhẹ nhàng nhưng mình cảm thấy sống mũi cay cay. Không phải mình buồn mà mình cảm nhận được sự lo lắng của người lớn, của bố mẹ - những người luôn dõi theo con cháu. Những người luôn âm thầm nâng đỡ và sợ con cái hụt hẫng khi không còn công tác ở một chỗ ổn định nào đó". Không chỉ NSND Khải Hưng mà mẹ ruột MC Đan Lê cũng rất lo lắng cho cô với những băn khoăn về công việc.
MC Đan Lê chia sẻ về quá trình thích nghi công việc và cuộc sống mới.
MC Đan Lê cho biết từ 10 năm trước đã sắp xếp cho tình huống khi "bản thân hết thời". Và từ thời điểm ấy, nữ MC đã bắt đầu học thêm nhiều thứ, học cách viết nhiều hơn và tự mở rộng các mối quan hệ, kết nối nhiều hơn. Đến hiện tại, MC Đan Lê vẫn làm công việc yêu thích là dẫn chương trình và cô tự chủ trong công việc.
MC Đan Lê còn học thêm về công nghệ làm phim hiện đại, như đạo diễn Khải Anh trải lòng, vợ anh là người ham tìm tòi và sáng tạo. Cô luôn chủ động trong cuộc sống và độc lập trong công việc. Chính điều đó đã giúp MC Đan Lê đứng vững trước biến cố phải rời Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.
MC Đan Lê tâm sự: "Khi danh xưng rời đi, thứ còn lại mới là con người thật của bạn. Một năm sau khi rời đài truyền hình, mình càng hiểu điều đó hơn bao giờ hết".
Ngoài công việc, MC Đan Lê còn là một người phụ nữ đảm đang, khéo léo trong gia đình. Với những người hâm mộ thường xuyên theo dõi cô sẽ thấy nữ MC luôn tất bật với việc nhà. Cô chăm chỉ dọn dẹp tổ ấm, nấu những bữa ăn ngon đủ món cho chồng và 2 con. Thậm chí, khi làm việc nhà, nấu ăn, người đẹp còn kết hợp sáng tạo nội dung số kết hợp với các nhãn hàng.
Là người của công chúng, sở hữu những tài khoản cá nhân có lượng tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội đã giúp MC Đan Lê thuận lợi hơn sau khi "thất nghiệp". Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là sự chủ động thích nghi với những biến cố có thể xảy ra trong cuộc sống đã giúp Đan Lê đứng vững. Từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường, cô đã chủ động trau dồi kiến thức trước cả những vấn đề tiền bạc. Đây là nền tảng tư duy giúp nữ MC xinh đẹp có được cuộc sống tốt như hiện tại.
Ảnh, clip: FBNV
