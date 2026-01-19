Nữ sinh quê Thanh Hóa tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

3 giờ trước

GĐXH - Rời Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, MC Đan Lê chọn cho mình một tâm thế chủ động để thích nghi với cuộc sống mới. Hiện tại, sau một năm rời công việc quen thuộc, nữ MC sinh năm 1984 có cuộc sống ra sao?