3 bước quan trọng trong khám tầm soát ung thư, ai cũng nên biết

Tầm soát ung thư là gì?

Tầm soát ung thư là các biện pháp, các thủ thuật được tiến hành thực hiện trên cơ thể người bệnh nhằm phát hiện sớm các tế bào ung thư có biểu hiện ác tính. Từ đó, cơ hội điều trị những căn bệnh ung thư sẽ được nâng cao và thành công hơn, kéo dài mạng sống cho người bệnh.

Tầm soát ung thư là cách phát hiện sớm khi tổ chức ung thư còn rất nhỏ, chưa có dấu hiệu di căn và xâm lấn ra xung quanh, chưa có biểu hiện bên ngoài hoặc chỉ biểu hiện với rất ít triệu chứng. Khi đó, bác sĩ chỉ cần loại bỏ đi tổ chức ung thư đó thì việc điều trị coi như là đã thành công chừng 80%.

Tầm soát ung thư có vai trò quan trọng thế nào?

Hiện nay, tỷ lệ mắc ung thư đang có xu hướng tăng nhanh và đặc biệt là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Ung thư là bệnh lý rất nguy hiểm và tỷ lệ tử vong cao bởi phần lớn các ca bệnh khi đến khám đã chuyển qua giai đoạn cuối. Việc sàng lọc phát hiện sớm rất quan trọng, giúp người dân nhận ra bệnh sớm và nâng cao hiệu quả chữa khỏi bệnh.

Hoạt động tầm soát ung thư không chỉ giúp phát hiện được dấu hiệu của bệnh mà còn phát hiện được cả những tổn thương tiền ung thư và có nguy cơ tiến triển thành ung thư. Từ đó, bác sĩ đưa ra được các phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân. Đây chính là phương pháp hiệu quả nhất để tìm ra dấu hiệu ung thư ngay cả khi người bệnh có chưa biểu hiện rõ ràng.

Ai nên tầm soát ung thư?

Với chế độ ăn uống và vận động thiếu lành mạnh, tiếp xúc với các tác nhân nguy hại thường xuyên thì tỷ lệ ung thư ngày một trẻ hoá. Không chỉ người lớn mà ngay cả những người trẻ tuổi cũng dễ mắc ung thư. Do đó, bất cứ ai cũng nên tiến hành tầm soát ung thư hàng năm, đặc biệt là các đối tượng sau:

- Người hút thuốc lá nhiều và thường xuyên bởi đây là tác nhân gây ra ung thư phổi hoặc có thể là ung thư gan, thực quản, thanh quản, vòm hầu.

- Người mắc bệnh mạn tính về dạ dày, gan, phổi,... tái phát nhiều lần không khỏi thường sẽ dễ bị ung thư gan, ung thư dạ dày hoặc ung thư phổi.

- Người có người thân bị ung thư và đặc biệt là quan hệ cận huyết.

- Người có chế độ ăn uống thiếu khoa học, ít vận động và thường xuyên bị mệt mỏi, căng thẳng.

Ảnh minh họa.

3 bước quan trọng trong tầm soát ung thư

Tùy theo từng biểu hiện của cơ thể, từng bộ phận, từng gói khám sàng lọc mà việc tầm soát phát hiện ung thư sẽ có sự khác biệt. Nhìn chung, một gói khám tầm soát sẽ trải qua những bước khám chính gồm như sau.

Bước 1: Khám lâm sàng

Đây là bước cơ bản nhất trong tầm soát ung thư, tương tự như hoạt động kiểm tra sức khỏe thông thường. Trong bước này, bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát và nhận định chung về sức khỏe của bạn. Sau khi đã có thông tin cần thiết thì bác sĩ mới tư vấn cho bạn thực hiện gói khám phù hợp nhằm tầm soát bệnh hiệu quả.

Bước 2: Khám cận lâm sàng

Bước này bao gồm 2 danh mục là xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng. Sau khi đã khám lâm sàng, bạn sẽ được sắp xếp làm xét nghiệm trong gói khám đã lựa chọn như xét nghiệm máu, nước tiểu, chỉ điểm khối u,...

Bên cạnh việc xét nghiệm máu, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn thực hiện những phương pháp thăm khám như siêu âm, chụp cắt lớp vi tính CT, chụp Xquang, chụp cộng hưởng từ MRI, nội soi,...nhằm hỗ trợ và phát hiện sớm dấu hiệu ung thư một cách chính xác nhất, toàn diện nhất.

Bước 3: Đọc kết quả và tư vấn sức khỏe

Sau khi đã có đầy đủ kết quả, bác sĩ sẽ tiến hành phân tích các chỉ số để tìm ra bệnh lý bạn đang mắc phải và từ đó đưa ra một phác đồ điều trị phù hợp. Đồng thời, bác sĩ cũng cảnh báo cho bạn nguy cơ sức khoẻ để biết cách phòng tránh kịp thời nhất.