3 bước quan trọng trong khám tầm soát ung thư, ai cũng nên biết
GĐXH - Tầm soát bệnh ung thư sớm mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp phát hiện được các bệnh lý ác tính ngay từ khi mới xuất hiện nhằm kéo dài cuộc sống con người.
Tầm soát ung thư là gì?
Tầm soát ung thư là các biện pháp, các thủ thuật được tiến hành thực hiện trên cơ thể người bệnh nhằm phát hiện sớm các tế bào ung thư có biểu hiện ác tính. Từ đó, cơ hội điều trị những căn bệnh ung thư sẽ được nâng cao và thành công hơn, kéo dài mạng sống cho người bệnh.
Tầm soát ung thư là cách phát hiện sớm khi tổ chức ung thư còn rất nhỏ, chưa có dấu hiệu di căn và xâm lấn ra xung quanh, chưa có biểu hiện bên ngoài hoặc chỉ biểu hiện với rất ít triệu chứng. Khi đó, bác sĩ chỉ cần loại bỏ đi tổ chức ung thư đó thì việc điều trị coi như là đã thành công chừng 80%.
Tầm soát ung thư có vai trò quan trọng thế nào?
Hiện nay, tỷ lệ mắc ung thư đang có xu hướng tăng nhanh và đặc biệt là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Ung thư là bệnh lý rất nguy hiểm và tỷ lệ tử vong cao bởi phần lớn các ca bệnh khi đến khám đã chuyển qua giai đoạn cuối. Việc sàng lọc phát hiện sớm rất quan trọng, giúp người dân nhận ra bệnh sớm và nâng cao hiệu quả chữa khỏi bệnh.
Hoạt động tầm soát ung thư không chỉ giúp phát hiện được dấu hiệu của bệnh mà còn phát hiện được cả những tổn thương tiền ung thư và có nguy cơ tiến triển thành ung thư. Từ đó, bác sĩ đưa ra được các phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân. Đây chính là phương pháp hiệu quả nhất để tìm ra dấu hiệu ung thư ngay cả khi người bệnh có chưa biểu hiện rõ ràng.
Ai nên tầm soát ung thư?
Với chế độ ăn uống và vận động thiếu lành mạnh, tiếp xúc với các tác nhân nguy hại thường xuyên thì tỷ lệ ung thư ngày một trẻ hoá. Không chỉ người lớn mà ngay cả những người trẻ tuổi cũng dễ mắc ung thư. Do đó, bất cứ ai cũng nên tiến hành tầm soát ung thư hàng năm, đặc biệt là các đối tượng sau:
- Người hút thuốc lá nhiều và thường xuyên bởi đây là tác nhân gây ra ung thư phổi hoặc có thể là ung thư gan, thực quản, thanh quản, vòm hầu.
- Người mắc bệnh mạn tính về dạ dày, gan, phổi,... tái phát nhiều lần không khỏi thường sẽ dễ bị ung thư gan, ung thư dạ dày hoặc ung thư phổi.
- Người có người thân bị ung thư và đặc biệt là quan hệ cận huyết.
- Người có chế độ ăn uống thiếu khoa học, ít vận động và thường xuyên bị mệt mỏi, căng thẳng.
3 bước quan trọng trong tầm soát ung thư
Tùy theo từng biểu hiện của cơ thể, từng bộ phận, từng gói khám sàng lọc mà việc tầm soát phát hiện ung thư sẽ có sự khác biệt. Nhìn chung, một gói khám tầm soát sẽ trải qua những bước khám chính gồm như sau.
Bước 1: Khám lâm sàng
Đây là bước cơ bản nhất trong tầm soát ung thư, tương tự như hoạt động kiểm tra sức khỏe thông thường. Trong bước này, bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát và nhận định chung về sức khỏe của bạn. Sau khi đã có thông tin cần thiết thì bác sĩ mới tư vấn cho bạn thực hiện gói khám phù hợp nhằm tầm soát bệnh hiệu quả.
Bước 2: Khám cận lâm sàng
Bước này bao gồm 2 danh mục là xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng. Sau khi đã khám lâm sàng, bạn sẽ được sắp xếp làm xét nghiệm trong gói khám đã lựa chọn như xét nghiệm máu, nước tiểu, chỉ điểm khối u,...
Bên cạnh việc xét nghiệm máu, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn thực hiện những phương pháp thăm khám như siêu âm, chụp cắt lớp vi tính CT, chụp Xquang, chụp cộng hưởng từ MRI, nội soi,...nhằm hỗ trợ và phát hiện sớm dấu hiệu ung thư một cách chính xác nhất, toàn diện nhất.
Bước 3: Đọc kết quả và tư vấn sức khỏe
Sau khi đã có đầy đủ kết quả, bác sĩ sẽ tiến hành phân tích các chỉ số để tìm ra bệnh lý bạn đang mắc phải và từ đó đưa ra một phác đồ điều trị phù hợp. Đồng thời, bác sĩ cũng cảnh báo cho bạn nguy cơ sức khoẻ để biết cách phòng tránh kịp thời nhất.
Nhầm lẫn đau lưng do tập thể thao, người phụ nữ đi khám phát hiện khối u 'khổng lồ'Sống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Khối u rất lớn, kích thước 12 cm nằm sau tĩnh mạch chủ, cạnh động mạch và hai tĩnh mạch thận, gây chèn ép... khiến người bệnh bị đau lưng âm ỉ.
Cảnh giác với 5 căn bệnh dễ gặp khi vào mùa thu đôngBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Thời tiết giao mùa, lạnh và hanh khô dễ gây bệnh. Hãy chủ động giữ ấm, ăn uống đủ chất và tăng đề kháng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Vingroup hỗ trợ Bắc Ninh xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, sẵn sàng ứng cứu trong 'thời gian vàng'Sống khỏe - 2 giờ trước
Chiều 30/10, Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 Bắc Ninh - mô hình cấp cứu ngoại viện hiện đại được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao năng lực phản ứng y tế khẩn cấp, bảo đảm người dân được cấp cứu kịp thời.
Sức khỏe tâm thần đáng báo động của người trẻ hiện nayBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Giới trẻ đối mặt áp lực học tập, công việc, mạng xã hội. Chăm sóc sức khỏe tâm thần là chìa khóa giúp họ cân bằng, vượt qua và trưởng thành vững vàng.
Thanh niên 16 tuổi bị tăng huyết áp kéo dài, bác sĩ tìm ra nguyên nhân bất ngờBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Hình ảnh khối u tuyến thượng thận trái cấu trúc không đồng nhất, được xác định là nguyên nhân gây tăng huyết áp kéo dài.
Kéo dài tuổi thọ cho người bệnh cao tuổi mắc ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nền nghiêm trọngBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân phát hiện ung thư dạ dày ở tuổi 85 có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp điều trị đều, loét dạ dày... đã được mổ thành công.
Thanh nhiên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng đều bỏ quaBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Thanh niên phát hiện mắc bệnh tiểu đường được mẹ đưa đi khám vì gần đây tiểu nhiều, thừa cân, gai đen vùng cổ gáy...
Hiểu lầm về HPV khiến người trẻ bỏ lỡ cơ hội bảo vệ chính mìnhBệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - Trong khi ung thư cổ tử cung vẫn là một trong những căn bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ Việt Nam, nhiều người trẻ vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin HPV - biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay. Không ít người cho rằng HPV chỉ liên quan đến phụ nữ, hoặc đã “quá tuổi” để tiêm phòng.
Bé 7 tuổi bỏng nặng do nước sôi từ nồi bánh bao đổ dội trúng ngườiMẹ và bé - 9 giờ trước
GĐXH - Bé 7 tuổi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng hơn 50% cơ thể sau tai nạn xe bánh bao của gia đình bất ngờ bị đổ, khiến nồi nước sôi văng trúng người.
Người đàn ông 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, 2 lần ngừng tim may mắn được cứu sốngBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp đột ngột đau tức ngực trái, khó thở khi đang làm việc nên đến viện khám.
Người đàn ông 49 tuổi may mắn phát hiện bệnh lý gan nguy hiểm nhờ 1 việc mà rất nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Trường hợp của bệnh nhân H.T.N (nam, 49 tuổi) may mắn phát hiện sớm bệnh lý gan nguy hiểm trong một chương trình xét nghiệm miễn phí.