3 cách ướp thịt ba chỉ nướng ngon và được ưa chuộng nhất

Cách ướp thịt ba chỉ nướng theo kiểu truyền thống

Để có món thịt ba chỉ nướng giữ nguyên hương vị truyền thống được ưa chuộng, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 500g thịt ba chỉ heo, 1 củ tỏi, 3 nhánh hành lá, 1 muỗng mật ong, hạt nêm, nước mắm, dầu hào, muối, đường, tiêu xay và dầu ăn.

Thịt bò kết hợp với nguyên liệu sau khiến vạn người mê GĐXH - Thịt bò là một trong những thực phẩm ngon và nhiều dinh dưỡng. Cùng vào bếp trong bài viết sau đây học ngay các cách nấu lagu bò để có một bữa ăn ngon miệng, vạn người mê.

Đây mới là cách làm bông hẹ xào thịt bò mềm ngon, bổ dưỡng GĐXH - Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi bạn muốn có một bữa ăn ngon, bổ, rẻ mà còn dễ làm. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các cách làm bông hẹ xào thịt bò thơm ngon, bổ dưỡng.

Bóc vỏ tỏi, nhặt sạch hành lá, bỏ rễ, đem rửa và để ráo.Đập dập tỏi, băm nhỏ, để riêng. Băm nhỏ phần đầu hành, xắt nhỏ phần lá và để riêng.

Cách làm

Thịt ba chỉ heo đem rửa sạch với nước muối loãng, để ráo. Thái thịt thành từng miếng vừa với độ dày vừa phải, dùng búa dần thịt để thịt mềm.

Cách ướp thịt ba chỉ nướng theo kiểu truyền thống.

Ướp thịt với 1 muỗng mật ong, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng tỏi băm nhỏ, 1 muỗng đầu hành băm nhỏ và 1/2 muỗng tiêu xay. Tất cả trộn đều, để khoảng 2 tiếng cho thịt thấm gia vị.

Cách ướp thịt nướng theo kiểu truyền thống này được rất nhiều người yêu thích, ăn nhậu, ăn với bún hoặc cơm đều rất ngon và chuẩn vị.

Cách ướp thịt ba chỉ nướng BBQ

Nguyên liệu

500g thịt ba chỉ ngon, 1 củ tỏi, 1 củ hành tím, hạt nêm, nước mắm, muối, đường, tiêu xay, dầu hào, tương ớt và dầu ăn.

Cách làm

Bóc vỏ hành tím và tỏi, rửa sạch, đập dập và băm nhỏ, để riêng. Rửa sạch thịt với nước muối pha loãng, xả với nước sạch, để ráo.

Thái thịt thành các miếng vừa ăn rồi đem ướp thịt với 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu hào, 1/2 muỗng muối, 2 muỗng tương ớt, 1/3 muỗng tiêu xay và 1 muỗng dầu ăn. Tất cả trộn đều và để từ 1 đến 2 tiếng cho ngấm gia vị.

Cách ướp thịt nướng theo kiểu truyền thống này được rất nhiều người yêu thích, ăn nhậu, ăn với bún hoặc cơm đều rất ngon và chuẩn vị.

Khi thịt đã ngấm gia vị, bạn đem thịt xiên đều vào cây xiên, có thể xiên xen kẽ cùng các loại rau củ như cà chua, ớt ngọt, đậu bắp… thái miếng vừa ăn và cho lên bếp than hoặc bếp gas nướng cho đúng kiểu tiệc BBQ.

Cách nướng thịt ba chỉ bằng lò nướng

Sau khi đã ướp thịt ba chỉ, bạn có thể nướng bằng than hoặc bếp gas hay lò nướng. Nhiều người chọn nướng bằng lò nướng bởi sẽ đảm bảo thịt được nướng chín đều, đỡ bị cháy hay bụi than, an toàn cho sức khỏe hơn.

Cách nướng

Để nướng thịt bằng lò nướng, bạn cần bật lò nướng với nhiệt độ 200 độ C khoảng 10 phút trước khi cho thịt vào.

Xếp thịt vào khay nướng sao cho không quá dày, miếng thịt không bị đè lên nhau. Sau 20 phút nướng thịt trong nhiệt độ 200 độ C, bạn mở lò ra và lật mặt bì lên trên.

Thịt ba chỉ nướng ngon cần đảm bảo nguyên liệu thịt sạch, tươi.

Nướng tiếp 20-25 phút cho phần bì thịt thêm giòn rụm, bạn nên kiểm tra xem thịt có bị cháy hay không và tăng/giảm thời gian nướng tùy vào độ dày, mỏng của thịt và số lượng thịt.

Sau khi đã nướng chín đều 2 mặt thịt (tổng thời gian khoảng 30 – 40 phút), bạn lấy thịt ra khỏi lò, bỏ lên đĩa cho nguội bớt , để khoảng 5-10 phút là bắt đầu có thể cắt thịt ra và thưởng thức.

Dưa lê vàng đặc sản Hàn Quốc lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam GĐXH - Ngày 4/4/2025 tại Hà Nội, đã diễn ra sự kiện đánh dấu việc trái dưa lê vàng Hàn Quốc lần đầu tiên được xuất khẩu sang Việt Nam. Người tiêu dùng Việt Nam từ nay biết đến một đặc sản trái cây dưa lê vàng vừa ngon, vừa bổ dưỡng đặc trưng của Hàn Quốc.

Độc đáo sứa đỏ Hà Thành – món ngon ‘đúng mùa mới có’ khiến thực khách săn lùng GĐXH – Món ngon này là thức quà chiều đặc sản Hà Thành nổi tiếng mỗi độ giao mùa. Không chỉ thu hút bởi hương vị mới lạ mà món ngon độc đáo còn thu hút thực khách vì cách thưởng thức vô cùng thú vị.