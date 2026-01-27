Mới nhất
Từ 9/2 tới, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giao dịch vàng miếng trái phép có thể bị "ăn phạt" lên đến 400 triệu đồng

Thứ ba, 14:49 27/01/2026 | Đời sống
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, từ 9/2/2026, kinh doanh vàng miếng không phép có thể bị phạt mức cao nhất từ 300 - 400 triệu đồng và bị tịch thu vàng với hành vi vi phạm.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 340/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9/2/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trong đó quy định cụ thể về hoạt động kinh doanh vàng.

Từ 9/2 tới, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giao dịch vàng miếng trái phép có thể bị “ăn phạt” lên đến 400 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TL

Tại Điều 28 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng sẽ bị xử lý như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;

b) Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

b) Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

c) Không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật;

b) Vi phạm trách nhiệm của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật;

c) Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuần áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật;

d) Sản xuất vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của sản phẩm, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh mua, bán vàng miếng không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 8 Điều này;

b) Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

5. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm;

b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trạng thái vàng;

c) Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ; vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm mà không đúng theo nội dung ngành nghề đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ mà không đáp ứng đủ điều kiện được phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện gia công vàng trang sức, mỹ nghệ mà không có đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu;

b) Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm.

7. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật.

8. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vì vi phạm sau đây:

a) Sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng;

b) Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

c) Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu số vàng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điễm a khoản 5 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 6 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bản vàng miếng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều này.

Theo quy định nêu trên, từ ngày 9/2/2026, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép có thể bị phạt lên đến 300-400 triệu đồng. Đồng thời bị tịch thu số vàng với hành vi vi phạm.

Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây?Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây?

GĐXH - Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, dự báo giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối do giá vàng phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu và công cụ kiểm soát giá vàng từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Phát hiện hàng loạt vi phạm, cơ quan chức năng ‘siết chặt’ hoạt động kinh doanh vàngPhát hiện hàng loạt vi phạm, cơ quan chức năng ‘siết chặt’ hoạt động kinh doanh vàng

GĐXH – Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, xử lý nghiêm những vi phạm.

