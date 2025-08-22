Mới nhất
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng 'cô hồn' hanh thông, đem lại may mắn

Thứ sáu, 10:36 22/08/2025
GĐXH – Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, vẫn được gọi là ‘tháng cô hồn’. Theo chuyên gia phong thủy, người chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch nên làm những điều này để hóa giải những vận xui của tháng, đem lại may mắn, tài lộc.

Tiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, chuyên gia khuyên bạn nên làm những điều này để đón vận may ngập trànTiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, chuyên gia khuyên bạn nên làm những điều này để đón vận may ngập tràn

GĐXH – Theo lịch vạn niên, tiết Lập Thu năm 2025 bắt đầu từ ngày 7/8 và đến ngày 23/08 (dương lịch). Để tận dụng tối đa nguồn năng lượng tích cực và hóa giải điều không may trong thời điểm giao mùa này, các chuyên gia phong thủy đưa ra những lời khuyên dưới đây.

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên giaTháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được dân gian gọi là tháng “cô hồn”, nhiều người kiêng kỵ nhập trạch hay khởi công xây dựng vì lo sợ không may mắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, mọi người nên biết những điều dưới đây.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, mùng 1 tháng 7 âm lịch vào ngày thứ 7 (23/8/2025 dương lịch). Đây cũng là tháng theo quan niệm dân gian là 'tháng cô hồn'. Khi lựa chọn khung giờ đẹp thắp hương ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, mọi người nên tiến hành vào:

+ Giờ Mão (5 - 7giờ)

+ Giờ Tỵ (9 - 11giờ)

Ngoài việc lựa chọn giờ cát lành để lên hương để khởi đầu tháng ‘cô hồn’ hanh thông. Theo chuyên gia chuẩn bị lễ chỉn chu để khi kết nối giúp khí tụ, vận sẽ bắt đầu khởi.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng 'cô hồn' hanh thông, đem lại may mắn- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Theo chuyên gia phong thủy, nếu có những công việc quan trọng cần làm, mọi người cũng có thể tiến hành trong ngày mùng 1/7. Ngày này là ngày tiểu cát, có nhiều cát thần hội tụ. Khi làm đúng việc, đúng thời điểm thì mọi thứ rất là nhiều may mắn.

Trong tháng 7 âm lịch, trường khí không được ổn định, âm – dương giao thoa rất mạnh. Nếu nhà cửa bừa bộn, thiếu ánh sáng… rất dễ bị tích tụ uế khí. Ngay từ những ngày 14 âm lịch của tháng 6 nhuận, mọi người hãy dọn nhà cửa sạch sẽ, mở cửa đón ánh nắng, vứt bỏ đi những thứ đã hỏng.

Mọi người cũng có thể xông trầm để gia tăng dương khí cho căn nhà của mình. Không gian sáng, sạch, bản thân sẽ thấy dễ chịu, đầu óc minh mẫn hơn. Khởi đầu tháng 7 âm lịch bằng những việc lành, tâm thế an hòa và không gian sạch là cách để mọi người ‘gieo hạt’ cho một tháng bình an, may mắn.

Vào ngày mùng 1/7 âm lịch, khi xuất hành cần lưu ý đến các khung giờ đẹp để thuận lợi. Theo đó, các khung giờ đẹp là: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h

và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát). Hướng xuất hành tốt trong ngày là Đông Bắc để đón may mắn, tài lộc.

3 điều kiêng kỵ nên tránh làm trong ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch

Tránh suy nghĩ độc ác hoặc buông lời gở vào đầu tháng

‘Đồng thanh tương ý – Đồng khí tương cầu’. Bạn phát ra điều gì thì điều ấy sẽ tìm đường quay trở lại. Một ý nghĩ xấu, một câu nói oan nghiệt không chỉ làm tổn hại đến phước báu mà còn mở ra những cánh cửa mời năng lượng tiêu cực. Dù hôm nay được xem là Tiểu cát, nhưng tháng 7 âm vẫn là giai đoạn trường khí bất ổn.

Lưu ý khung giờ xuất hành và hướng xuất hành vào mùng 1 tháng 7 âm lịch

Đông Nam là phương Hạc Thần đáo tới, tượng trưng cho sự hao tổn và trở ngại nên chúng ta xuất hành theo hướng Đông Nam thì dễ gặp những việc không như ý, thậm chí là hao tiền tốn sức.

Hãy tiết chế tranh cãi và hơn thua trong ngày đầu tháng 7 âm lịch

Trường khí tháng 7 âm lịch, nhất là vào ngày mùng 1 dễ khuếch đại những năng lượng tiêu cực. Một lời nói nóng vội cũng có thể trở thành những mồi lửa cho mâu thuẫn kéo dài và bùng phát hơn.

Khởi đầu tháng cô hồn bằng tâm Thiện và hành động cẩn trọng chính là cách chúng ta tận dụng, tạo nên một tấm lá chắn vô hình, giúp cho chúng ta bước qua giai đoạn này một cách bình an, hanh thông và vững vàng hơn.

Văn khấn ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch

Nam mô A Di Đà Phật 3 lần, 3 lạy

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con Kính lạy Ngài hành khiển Ất Tỵ niên ngài Đại Vương Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ.

- Thúc bá đệ huynh cô dì tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....

Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Cẩn cáo!

Nam mô a di Đà Phật 3 lần 3 lạy !

Cẩn cáo!

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yênĐúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên

GĐXH – Ngày 8/8 tới là Rằm tháng 6 nhuận 2025 - ngày Rằm đặc biệt với chu kỳ 11 năm mới xuất hiện một lần. Đúng ngày Rằm, nếu gia chủ thành tâm đặt những vật phẩm cát lành này lên bàn thờ sẽ giúp rước tài lộc, gia đạo an yên.

Hà My
Dùng những loại nước này tưới cây, cây 'lớn nhanh như thổi'

Dùng những loại nước này tưới cây, cây 'lớn nhanh như thổi'

- 16 giờ trước

GĐXH - Nước là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự sống của cây trồng. Tưới cây đúng cách không chỉ giúp cây phát triển khỏe mạnh mà còn hạn chế sâu bệnh, cải thiện năng suất và chất lượng của cây.

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê

- 21 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê cho biết khu vườn rộng 2.500 m2 ở Đắk Lắk là nơi mang lại năng lượng tích cực cho cô mỗi khi trở về sau những bộn bề cuộc sống.

Công dụng và lợi ích của chiếc gương trong thang máy

Công dụng và lợi ích của chiếc gương trong thang máy

- 23 giờ trước

GĐXH - Trong thiết kế thang máy hiện đại, gương dường như đã trở thành một chi tiết quen thuộc và không thể thiếu. Tuy nhiên, ít ai thực sự hiểu rõ hết những công dụng và lợi ích đa chiều mà việc lắp gương trong thang máy mang lại.

Lý giải vì sao tháng 'cô hồn' lại là thời điểm tốt để mua nhà

Lý giải vì sao tháng 'cô hồn' lại là thời điểm tốt để mua nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong những năm trở lại đây thì quan niệm không nên mua nhà trong tháng cô hồn đã không còn nặng nề như trước. Rất nhiều khách hàng đã lựa chọn tháng cô hồn là thời điểm giao dịch tốt nhất trong năm.

Xua đuổi ‘vận đen’ tháng 'cô hồn' và cả quanh năm bằng các loại cây cảnh trừ tà nhưng tuyệt đẹp sau

Xua đuổi ‘vận đen’ tháng 'cô hồn' và cả quanh năm bằng các loại cây cảnh trừ tà nhưng tuyệt đẹp sau

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc trồng cây xanh trước nhà không chỉ giúp làm đẹp nhà mà còn có thể mang lại nhiều điều tốt lành. Vậy theo quan niệm dân gian, loại cây nào được cho là có khả năng xua đuổi vận đen trong tháng cô hồn? Cùng khám phá bài viết sau.

Nếu muốn xuất hành, đại kỵ không nên đi ngày nào để tránh rủi ro

Nếu muốn xuất hành, đại kỵ không nên đi ngày nào để tránh rủi ro

- 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày kiêng kỵ được xem là những ngày xấu, có thể đem lại đen đủi, thiệt hại hoặc mất mát. Trong những ngày này, người ta không chỉ kiêng kỵ xuất hành đi xa, mà còn tránh thực hiện những điều đại sự nhằm hạn chế tối đa rủi ro.

4 kiêng kỵ trong ăn uống cần biết để tránh bị mất đi vận may và tài vận

4 kiêng kỵ trong ăn uống cần biết để tránh bị mất đi vận may và tài vận

- 1 ngày trước

GĐXH - Nghi thức trong bữa ăn rất quan trọng. Quan niệm dân gian cho rằng nếu không cẩn thận thì sẽ mang điềm báo xui rủi. Do đó để tránh rủi ro cho gia đình thì người xưa dặn những cấm kỵ sau không được phạm khi ngồi vào mâm cơm, bàn ăn.

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

- 1 ngày trước

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được dân gian gọi là tháng “cô hồn”, nhiều người kiêng kỵ nhập trạch hay khởi công xây dựng vì lo sợ không may mắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, mọi người nên biết những điều dưới đây.

Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ

Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ

- 1 ngày trước

GĐXH - Khu vực thờ cúng là nơi linh thiêng, tôn nghiêm. Vì vậy, khu vực này được các gia đình rất chú trọng và lựa chọn vị trí đặt bàn thờ sao cho hợp phong thủy, tránh phạm phải những điểm hung hiểm.

Câu chuyện củ tỏi trừ tà trong tháng 7 cô hồn và cách dùng tỏi chuẩn phong thủy

Câu chuyện củ tỏi trừ tà trong tháng 7 cô hồn và cách dùng tỏi chuẩn phong thủy

- 2 ngày trước

GĐXH - Củ tỏi trong dân gian lưu truyền là giúp xua đuổi âm khí, trừ tà trong tháng 7 âm lịch (còn gọi là tháng cô hồn). Thật hư ra sao và cách dùng tỏi như thế nào để hợp lý cả về phong thủy lẫn tốt cho sức khỏe?

