Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng 'cô hồn' hanh thông, đem lại may mắn
GĐXH – Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, vẫn được gọi là ‘tháng cô hồn’. Theo chuyên gia phong thủy, người chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch nên làm những điều này để hóa giải những vận xui của tháng, đem lại may mắn, tài lộc.
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, mùng 1 tháng 7 âm lịch vào ngày thứ 7 (23/8/2025 dương lịch). Đây cũng là tháng theo quan niệm dân gian là 'tháng cô hồn'. Khi lựa chọn khung giờ đẹp thắp hương ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, mọi người nên tiến hành vào:
+ Giờ Mão (5 - 7giờ)
+ Giờ Tỵ (9 - 11giờ)
Ngoài việc lựa chọn giờ cát lành để lên hương để khởi đầu tháng ‘cô hồn’ hanh thông. Theo chuyên gia chuẩn bị lễ chỉn chu để khi kết nối giúp khí tụ, vận sẽ bắt đầu khởi.
Theo chuyên gia phong thủy, nếu có những công việc quan trọng cần làm, mọi người cũng có thể tiến hành trong ngày mùng 1/7. Ngày này là ngày tiểu cát, có nhiều cát thần hội tụ. Khi làm đúng việc, đúng thời điểm thì mọi thứ rất là nhiều may mắn.
Trong tháng 7 âm lịch, trường khí không được ổn định, âm – dương giao thoa rất mạnh. Nếu nhà cửa bừa bộn, thiếu ánh sáng… rất dễ bị tích tụ uế khí. Ngay từ những ngày 14 âm lịch của tháng 6 nhuận, mọi người hãy dọn nhà cửa sạch sẽ, mở cửa đón ánh nắng, vứt bỏ đi những thứ đã hỏng.
Mọi người cũng có thể xông trầm để gia tăng dương khí cho căn nhà của mình. Không gian sáng, sạch, bản thân sẽ thấy dễ chịu, đầu óc minh mẫn hơn. Khởi đầu tháng 7 âm lịch bằng những việc lành, tâm thế an hòa và không gian sạch là cách để mọi người ‘gieo hạt’ cho một tháng bình an, may mắn.
Vào ngày mùng 1/7 âm lịch, khi xuất hành cần lưu ý đến các khung giờ đẹp để thuận lợi. Theo đó, các khung giờ đẹp là: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h
và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát). Hướng xuất hành tốt trong ngày là Đông Bắc để đón may mắn, tài lộc.
3 điều kiêng kỵ nên tránh làm trong ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch
Tránh suy nghĩ độc ác hoặc buông lời gở vào đầu tháng
‘Đồng thanh tương ý – Đồng khí tương cầu’. Bạn phát ra điều gì thì điều ấy sẽ tìm đường quay trở lại. Một ý nghĩ xấu, một câu nói oan nghiệt không chỉ làm tổn hại đến phước báu mà còn mở ra những cánh cửa mời năng lượng tiêu cực. Dù hôm nay được xem là Tiểu cát, nhưng tháng 7 âm vẫn là giai đoạn trường khí bất ổn.
Lưu ý khung giờ xuất hành và hướng xuất hành vào mùng 1 tháng 7 âm lịch
Đông Nam là phương Hạc Thần đáo tới, tượng trưng cho sự hao tổn và trở ngại nên chúng ta xuất hành theo hướng Đông Nam thì dễ gặp những việc không như ý, thậm chí là hao tiền tốn sức.
Hãy tiết chế tranh cãi và hơn thua trong ngày đầu tháng 7 âm lịch
Trường khí tháng 7 âm lịch, nhất là vào ngày mùng 1 dễ khuếch đại những năng lượng tiêu cực. Một lời nói nóng vội cũng có thể trở thành những mồi lửa cho mâu thuẫn kéo dài và bùng phát hơn.
Khởi đầu tháng cô hồn bằng tâm Thiện và hành động cẩn trọng chính là cách chúng ta tận dụng, tạo nên một tấm lá chắn vô hình, giúp cho chúng ta bước qua giai đoạn này một cách bình an, hanh thông và vững vàng hơn.
Văn khấn ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch
Nam mô A Di Đà Phật 3 lần, 3 lạy
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con Kính lạy Ngài hành khiển Ất Tỵ niên ngài Đại Vương Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ.
- Thúc bá đệ huynh cô dì tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.
Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....
Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.
Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.
Chúng con thành tâm kính mời:
- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.
- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ
Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật
Phù trì tín chủ chúng con:
Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông
Người người được chữ bình an,
Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,
Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang
Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Cẩn cáo!
Nam mô a di Đà Phật 3 lần 3 lạy !
Cẩn cáo!
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
