Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắn

1.Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành hai ngày 25/8/2025

Âm lịch: 03/07/2025 tức ngày Bính Dần, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên có thể tham khảo các giờ hoàng đạo:

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Dần; tức Chi sinh Can (Mộc, Hỏa), là ngày tốt. Mặc dù là ngày tốt, nhưng chuyên gia cho rằng, trong ngày này lại có sao Hung mà thường lại không có thuận lợi. Bởi vậy, nếu chọn động thổ, khai trương thì mọi người nên chọn ngày khác trong tuần này.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Trong ngày mùng 3 âm lịch của ‘tháng cô hồn’, mọi người nên chú ý chọn hướng xuất hành tốt là hướng Tây Nam và hướng Đông để có nhiều may mắn, tài lộc; cần tránh xuất hành hướng xấu là hướng Nam có thể khiến chúng ta gặp những điều không như ý.

Ngoài ra, mọi người đi lại, nhất là xuất hành xa thì nên chú ý đến các giờ xuất hành đẹp là: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Ảnh minh họa

2.Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 26/8/2025

Âm lịch: 04/07/2025 tức ngày Đinh Mão, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Quý Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Mão; tức Chi sinh Can (Mộc, Hỏa), là ngày tốt.

Để tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, mọi người nên xuất hành hướng tốt trong ngày là hướng Nam và hướng Đông. Cùng với đó, chọn những giờ xuất hành đẹp gồm: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc Hỷ).

Vào ngày mùng 4 âm lịch, tiến hành mọi việc đều tốt, trong đó tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất.

3.Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 27/8/2025

Âm lịch: 05/07/2025 tức ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày có:

+ Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Thìn; tức Can Chi tương đồng (Thổ), là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, hướng xuất hành trong ngày này là hướng Đông Nam và hướng Bắc sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Cùng với đó, để thuận lợi hơn trong các công việc nên chọn giờ xuất hành tốt là: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Ngày này khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi.

4.Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 28/8/2025

Âm lịch: 06/07/2025 tức ngày Kỷ Tỵ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày Kỷ Tỵ; tức Chi sinh Can (Hỏa, Thổ), là ngày tốt. Ngày này tiến hành mọi việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh.

Theo chuyên gia, trong ngày 28/8 nên chọn hướng xuất hành tốt là hướng Đông Bắc và hướng Nam để có nhiều may mắn, tài lộc. Những giờ xuất hành đẹp để thuận lợi trong việc đi lại, tiến hành các công việc là: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

5.Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 29/8/2025

Âm lịch: 07/07/2025 tức ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Ngọ; tức Chi khắc Can (Hỏa, Kim), là xấu. Để hóa giải, thực hiện các việc tốt hơn, mọi người nên xuất hành hướng Tây Bắc và Tây Nam để có nhiều may mắn, tài lộc; tránh xuất hành hướng Nam. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành tốt: 11h-13h 23h- 1h (Đại an); 1h-3h 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h 19h-21h (Tiểu cát).

6.Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 30/8/2025

Âm lịch: 08/07/2025 tức ngày Tân Mùi, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo có

+ Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày Tân Mùi; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim), là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Theo chuyên gia, trong ngày 30/8 nên chọn hướng xuất hành mang đến may mắn là Tây Nam. Ngoài ra, chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h 21h-23h (Đại an).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 31/8/2025

Âm lịch: 09/07/2025 tức ngày Nhâm Thân, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo có:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Thân; tức Chi sinh Can (Kim, Thủy), là ngày tốt. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, trong ngày lại có sao Hư – tức hư hại, nên nếu tiến hành các việc trọng đại, mọi người có thể chọn sang ngày khác tốt hơn.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Chuyên gia cho biết, hướng xuất hành tốt trong ngày cuối cùng của tháng 8 này là hướng Nam và hướng Tây sẽ có nhiều may mắn, gia tăng tài lộc. Bên cạnh đó, để thuận lợi trong việc đi lại, nên chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h 19h-21h (Đại an); 9h-11h 21h-23h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

