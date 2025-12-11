Cựu trưởng phòng, diễn viên múa cùng giấu nhau đi làm shipper

Mở đầu tập 6 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, sau khi tận mắt chứng kiến vợ phải làm tạp vụ quét dọn ở nhà hàng và chịu cảnh bẽ bàng, xấu hổ trước mặt mọi người, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) không khỏi xót xa.

Trong khi đó, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) ở nhà lo sợ chồng dỗi nên triệu tập hai con về gấp. Như mọi khi, hai con đều động viên và luôn ở bên mẹ. Sau đó, ba mẹ con cùng nấu ăn thật ngon để chờ bố về với hy vọng bố sẽ hết giận. Ông Phi về nhà thấy rất vui vì lâu lắm gia đình mới sum vầy, đầm ấm.

Đã lâu rồi gia đình ông Phi mới có bữa ăn đầm ấm. Ảnh VTV

Biết gia đình đang khó khăn, Dương (Quỳnh Trang) mang cơm từ nhà tới trường, nhưng lại nói với mẹ lý do mang cơm nhà cho đảm bảo vệ sinh. Dương không chỉ đi dạy thêm piano, mà còn xin phép mẹ cho đi làm thêm ở các nhà hàng trên phố - nơi thuê người chơi piano. Bà Ánh xúc động vì con gái sống có trách nhiệm nhưng bà nhắc nhở con nhớ rằng luôn có bố mẹ ở bên. Ông Phi nghe cuộc trò chuyện của vợ con mà xúc động và cảm thấy có lỗi khi không lo được cho vợ con.

Nam đi làm shipper, rẽ qua nhà bà Ánh chơi. Tiện đây, bà hỏi nhiều thông tin về nghề này và ngỏ ý muốn nhờ Nam đăng ký cho tham gia. Biết trở ngại tuổi tác, bà Ánh lấy căn cước công dân của Dương nhờ Nam đăng ký cho mình. Dù nhận được lời khuyên từ người cháu, nhưng bà Ánh vẫn tin rằng làm shipper, bịt kín mặt thì không ai nhận ra mình.

Bà Ánh quyết tâm đi làm shipper vì cho rằng đeo khẩu trang sẽ không ai nhận ra mình. Ảnh VTV

Trong khi đó, ông Phi cũng nhờ Nam cho mình thử làm shipper. Nhân ngày về quê, Nam giao xe và đồ nghề cùng tài khoản cho ông Phi đi làm shipper. Ông Phi dặn Nam nhất định không được tiết lộ chuyện ông đi làm shipper với ai, đặc biệt là bà Ánh.

Ngay sau đó, cả bà Ánh và ông Phi đều đi làm shipper nhưng không ai nói cho ai biết. Cũng ngay trong ngày đầu đi làm, ông Phi đã bị ngã xe, làm vỡ chậu cây cảnh của khách. Không chỉ phải đền chậu cây, ông còn phải sửa xe mất 1,7 triệu. Bà Ánh cũng không khá hơn - hết khách chê trà sữa tan hết đá lại đến khách trả lại hàng vì cơm rang nguội. Tiếp đó, ông Phi chưa hết đen đủi, ông cũng bị khách trả hàng vì ship trà sữa nhầm thành cà phê.

Bà Ánh đi giao hàng nhưng liên tiếp gặp điều không mong muốn. Ảnh VTV

Cuối ngày, ông Phi dừng lại bôi thuốc vào vết thương trước khi về nhà để tránh vợ con phát hiện. Cuộc gặp mặt cuối ngày của vợ chồng ông Phi - bà Ánh, cả hai đều giấu để người kia không phải lo lắng. Tối về gặp nhau, cả hai đều nhận ra nửa kia phờ phạc, mệt mỏi nhưng vợ nói dối đi chơi và chụp ảnh cùng chị họ, chồng nói dối sang nhà bạn chơi cờ. Vợ mang cơm rang bị khách trả lại về, nói dối mình tự nấu. Chồng mang cà phê khách trả lại về, nói dối thèm nên mua...

Cả ông Phi lẫn bà Anh đều mang về những đồ ăn uống bị khách trả lại. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau cuộc chạm trán lần đầu tiên không có ấn tượng tốt về nhau, Dương lại gặp Tuấn (Thái Vũ) bởi cô dạy đàn cho em gái Tuấn. Thích nghe tiếng đàn của Dương, Tuấn cố tình ngồi gần đó giả vờ nghịch điện thoại, nhưng sự có mặt của Tuấn khiến Dương khó chịu và khó tập trung nên cô đấu khẩu với Tuấn để "đuổi" ra chỗ khác.

