Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Được khán giả ra sức 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Chủ nhật, 20:00 23/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cặp đôi Đức Hiếu (Dũng "con bác Bơ") và Việt Hoa (Kim Ngân) liên tục gây “bão” trên các diễn đàn phim Việt bởi diễn xuất tự nhiên và đẹp đôi trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh".

Đang đến chặng cuối, sau hơn 3 tháng phát sóng, bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" liên tục nằm trong nhóm phim truyền hình có lượt xem trực tuyến cao nhất tuần, đồng thời dẫn đầu lượng thảo luận trên mạng xã hội... 

Trong những tập gần đây, khán giả đặc biệt quan tâm và ấn tượng tới diễn xuất của các diễn viên. Trong đó, cặp đôi Dũng “con bác Bơ” (do Đức Hiếu thủ vai) và Ngân “con mẹ Nga” (do Việt Hoa thủ vai) đã trở thành tâm điểm nhờ lối diễn tự nhiên, dí dỏm và giàu cảm xúc.

Theo Thời báo VTV, tuy chỉ là lần đầu hợp tác, Đức Hiếu và Việt Hoa nhanh chóng chinh phục khán giả bởi sự ăn ý trong từng phân đoạn. Từ những phân cảnh hài hước đến những đoạn tâm lý nặng, cả hai tạo nên sự kết nối mạch lạc, giúp mạch phim hấp dẫn ở mỗi tập. Mỗi tập phim, khán giả đều chờ đợi cặp đôi xuất hiện, yêu nhau.

Không chỉ là câu chuyện tình yêu đơn thuần, hành trình của Dũng - Kim Ngân gợi mở nhiều vấn đề xã hội đó là vượt qua áp lực, quá khứ để chọn cho mình một hướng đi mới trong nghề nghiệp và tình yêu. Điều này khiến tuyến nhân vật càng được khán giả đồng cảm và dành nhiều tình cảm.

Được khán giả 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 1.

Đức Hiếu - Việt Hoa trong talk "Chuyển động 24h". Ảnh VTV

Chia sẻ trong chương trình "Chuyển động 24h" đã được phát sóng, hai diễn viên lần đầu chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường ít người biết. Một trong những phân cảnh khiến cả hai nhớ mãi là cảnh chạy xe máy giữa trời rét. Thời tiết lạnh buốt khiến họ nhiều lần run đến mức quên thoại. Việt Hoa chia sẻ: "Chỉ cần vít ga một cái là lạnh tê người. Quay đi quay lại mãi vì run quá".

Khi nhắc đến cú tát gây chú ý trong phim, Đức Hiếu xác nhận đó là cú tát thật nhằm đảm bảo cảm xúc chân thật nhất cho cảnh quay. Việt Hoa cũng dí dỏm cho biết cô “không ưng lắm vì  hơi nhẹ”.

Đức Hiếu kể, anh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên và biểu cảm của bạn diễn, đến mức chỉ muốn nhìn thật lâu để giữ cảm xúc cho nhân vật. Chính sự nhập tâm ấy khiến anh vô thức tiến lại gần hơn. “Đúng lúc đó, Việt Hoa mở mắt khiến tôi bất ngờ và lúng túng, nên đành giả vờ bắt con muỗi cho đỡ ngại” - Đức Hiếu tiết lộ.

Được khán giả 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 2.

MC Thái Trang trò chuyện với hai diễn viên trong chương trình "Chuyển động 24h". Ảnh VTV

Cặp đôi Dũng - Kim Ngân ban đầu gặp nhau chỉ là sự sắp đặt của hai bên gia đình, đều có những ấn tượng xấu về nhau trong lần đầu gặp mặt. Nhưng về sau, khi tiếp tục bị ép vào mối quan hệ nghiêm túc, nhất là thời điểm Kim Ngân về tạm thời quản lý quán trà của Mỹ Anh, cả hai có nhiều tiếp xúc "va chạm", dần dần nhen nhóm tình cảm dành cho nhau. 

Đức Hiếu chia sẻ, việc được khán giả yêu mến và gọi thân mật bằng tên nhân vật “con bác Bơ” khiến anh cảm thấy vừa hào hứng, vừa biết ơn. Theo 2 diễn viên tiết lộ, các tập tiếp theo của "Gió ngang khoảng trời xanh" sẽ đẩy mạch phim lên cao trào, đồng thời hé lộ hàng loạt nút thắt liên quan đến nhiều nhân vật.

Được khán giả 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 3.

Diễn viên Việt Hoa là gương mặt quen thuộc với khán giả phim VTV.

Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996 ở Lào Cai, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô gây chú ý với khán giả và thành công với nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ như: Đào trong "Cô gái nhà người ta", Yến trong "Trở về giữa yêu thương", Lệ trong "Anh có phải đàn ông không?", Diễm trong "Độc đạo"...

Ngoài phim truyền hình, Việt Hoa công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam, cô từng giành huy chương vàng cuộc thi "Tài năng trẻ diễn viên kịch nói năm 2020", vai Phồn Y trong vở "Lôi Vũ". Ở tuổi 29, diễn viên Việt Hoa với nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào tiếp tục khẳng định là một trong những gương mặt nổi trội trong các bộ phim Việt trên sóng VTV. Ngoài đời thường, cô xây dựng phong cách nữ tính, dịu dàng nhưng vẫn vô cùng nổi bật.

Được khán giả 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 4.

Lần đầu diễn chung, Việt Hoa - Đức Hiếu đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Diễn viên Phùng Đức Hiếu từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, tham gia phim truyền hình từ năm 2016, và được chính thức bén duyên cùng các bộ phim của VFC, lên sóng VTV với các phim: “Hồ sơ cá sấu” năm 2020 (vai Hiếu); phim “Phố trong làng”, phim “Làng trong phố” năm 2021, 2022 (vai công an Đông); phim “Chúng ta của 8 năm sau” năm 2023 (vai bác sĩ Tuấn); phim “Không thời gian” năm 2024 (vai Trạm trưởng Nậm thời trẻ). 

Hiện tại, Đức Hiếu đang góp mặt trong hai bộ phim cùng phát sóng trên VTV là “Gió ngang khoảng trời xanh (vai Dũng) và phim “Lằn ranh” (vai điều tra viên Trần Văn Thành). Nhiều khán giả nhận xét chỉ thay đổi kiểu tóc, nam diễn viên đã trở thành hai nhân vật hoàn toàn khác nhau trong 2 phim.

Được khán giả 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 5.'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

GĐXH - NSƯT Minh Vượng thành công với nghề diễn hàng chục năm qua nhưng lại có cuộc sống riêng nhiều trắc trở, hiện sống độc thân trong căn nhà tập thể giản dị.

Được khán giả 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 6.Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh

GĐXH - Diễn viên Quốc Tuấn từ khi về hưu đã tái xuất ở một số bộ phim điện ảnh, cuộc sống hiện tại kín tiếng và dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con trai mắc bệnh hiếm gặp.

Được khán giả 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 7.Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

GĐXH - NSND Khải Hưng đã về hưu từ rất lâu nhưng hiện tại, ông sống giản dị và tiếp tục cống hiến cho phim ảnh, được khán giả bao thế hệ yêu mến.

Thanh Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi

NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi

SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

Phim 'Người thừa kế không danh phận' phát sóng trên VTV9 từ ngày 2/12

Phim 'Người thừa kế không danh phận' phát sóng trên VTV9 từ ngày 2/12

Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh

Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh

'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

Cùng chuyên mục

Nam nghệ sĩ sân khấu kịch Kim Cương phải giã từ nghệ thuật vì bạo bệnh, hiện tại làm shipper phụ vợ

Nam nghệ sĩ sân khấu kịch Kim Cương phải giã từ nghệ thuật vì bạo bệnh, hiện tại làm shipper phụ vợ

Giải trí - 10 phút trước

GĐXH - Nghệ sĩ Mai Trần ở tuổi U80 đã phải giã từ nghệ thuật vì bạo bệnh. Cuộc sống hiện tại của ông là shipper với những khó khăn chồng chất.

Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc Sở

Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc Sở

Xem - nghe - đọc - 51 phút trước

GĐXH - Trong tập 17 phim "Lằn ranh", Khắc không chỉ làm mất lòng tin của ông Sách mà còn gây rắc rối cho Triển khi liên quan tới Vinh trong đường dây đánh bạc.

NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phim

NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phim

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - NSND Hồng Vân từng là MC mai mối trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", mới đây trong phim điện ảnh đang chiếu rạp, chị tiếp tục thành "bà mối bất đắc dĩ".

Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim Ngân

Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim Ngân

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 46 "Gió ngang khoảng trời xanh", Dũng quyết định thổ lộ với Kim Ngân, trong khi Toàn ghen tuông khi chạm mặt nam đồng nghiệp của vợ.

Về Yên Châu - Sơn La vui mùa Lễ hội cơm mới

Về Yên Châu - Sơn La vui mùa Lễ hội cơm mới

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/11, Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Thái xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ hội mừng cơm mới lần thứ 2, năm 2025. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh quan trọng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tình yêu thương trong cộng đồng người Thái.

Nhạc sĩ Bắc Bling cùng ca sĩ nhí Kim Cương làm mới ký ức tuổi thơ qua MV 'Oẳn tù tì'

Nhạc sĩ Bắc Bling cùng ca sĩ nhí Kim Cương làm mới ký ức tuổi thơ qua MV 'Oẳn tù tì'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - MV "Oẳn tù tì" của ca sĩ nhí Kim Cương và nhạc sĩ Tuấn Cry là sự kết hợp giữa hiện đại và trò chơi dân gian Việt Nam, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ.

Ấm áp tấm lòng vì đồng bào vùng lũ của Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hoa hậu Hương Giang

Ấm áp tấm lòng vì đồng bào vùng lũ của Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hoa hậu Hương Giang

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hương Giang cùng rất nhiều sao Việt đã quyên góp và kêu gọi mọi người hướng về đồng bào vùng lũ.

Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Đỗ Mỹ Anh - em gái Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 24 có nhan sắc cùng vóc dáng không hề thua kém người chị hoa hậu.

3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhất

3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhất

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Hoàng Linh - Phí Linh - Thuỳ Linh là 3 MC cùng tên nhưng mang ba màu sắc trái ngược, đóng góp cho sự đa dạng trên các chương trình của VTV và cả những sự kiện giải trí bên ngoài.

Một Á hậu nhà Sen Vàng rời đi sau 5 năm gắn bó

Một Á hậu nhà Sen Vàng rời đi sau 5 năm gắn bó

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Á hậu Phương Anh thông báo rời Sen Vàng sau 5 năm gắn bó. Phía công ty cho biết vẫn đồng hành cùng Á hậu trong một số hoạt động thời gian tới.

Xem nhiều

65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.

Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con

Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con

Giải trí
Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Giải trí
SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

Xem - nghe - đọc
Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹ

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹ

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top