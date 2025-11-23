Được khán giả ra sức 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'
GĐXH - Cặp đôi Đức Hiếu (Dũng "con bác Bơ") và Việt Hoa (Kim Ngân) liên tục gây “bão” trên các diễn đàn phim Việt bởi diễn xuất tự nhiên và đẹp đôi trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh".
Đang đến chặng cuối, sau hơn 3 tháng phát sóng, bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" liên tục nằm trong nhóm phim truyền hình có lượt xem trực tuyến cao nhất tuần, đồng thời dẫn đầu lượng thảo luận trên mạng xã hội...
Trong những tập gần đây, khán giả đặc biệt quan tâm và ấn tượng tới diễn xuất của các diễn viên. Trong đó, cặp đôi Dũng “con bác Bơ” (do Đức Hiếu thủ vai) và Ngân “con mẹ Nga” (do Việt Hoa thủ vai) đã trở thành tâm điểm nhờ lối diễn tự nhiên, dí dỏm và giàu cảm xúc.
Theo Thời báo VTV, tuy chỉ là lần đầu hợp tác, Đức Hiếu và Việt Hoa nhanh chóng chinh phục khán giả bởi sự ăn ý trong từng phân đoạn. Từ những phân cảnh hài hước đến những đoạn tâm lý nặng, cả hai tạo nên sự kết nối mạch lạc, giúp mạch phim hấp dẫn ở mỗi tập. Mỗi tập phim, khán giả đều chờ đợi cặp đôi xuất hiện, yêu nhau.
Không chỉ là câu chuyện tình yêu đơn thuần, hành trình của Dũng - Kim Ngân gợi mở nhiều vấn đề xã hội đó là vượt qua áp lực, quá khứ để chọn cho mình một hướng đi mới trong nghề nghiệp và tình yêu. Điều này khiến tuyến nhân vật càng được khán giả đồng cảm và dành nhiều tình cảm.
Chia sẻ trong chương trình "Chuyển động 24h" đã được phát sóng, hai diễn viên lần đầu chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường ít người biết. Một trong những phân cảnh khiến cả hai nhớ mãi là cảnh chạy xe máy giữa trời rét. Thời tiết lạnh buốt khiến họ nhiều lần run đến mức quên thoại. Việt Hoa chia sẻ: "Chỉ cần vít ga một cái là lạnh tê người. Quay đi quay lại mãi vì run quá".
Khi nhắc đến cú tát gây chú ý trong phim, Đức Hiếu xác nhận đó là cú tát thật nhằm đảm bảo cảm xúc chân thật nhất cho cảnh quay. Việt Hoa cũng dí dỏm cho biết cô “không ưng lắm vì hơi nhẹ”.
Đức Hiếu kể, anh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên và biểu cảm của bạn diễn, đến mức chỉ muốn nhìn thật lâu để giữ cảm xúc cho nhân vật. Chính sự nhập tâm ấy khiến anh vô thức tiến lại gần hơn. “Đúng lúc đó, Việt Hoa mở mắt khiến tôi bất ngờ và lúng túng, nên đành giả vờ bắt con muỗi cho đỡ ngại” - Đức Hiếu tiết lộ.
Cặp đôi Dũng - Kim Ngân ban đầu gặp nhau chỉ là sự sắp đặt của hai bên gia đình, đều có những ấn tượng xấu về nhau trong lần đầu gặp mặt. Nhưng về sau, khi tiếp tục bị ép vào mối quan hệ nghiêm túc, nhất là thời điểm Kim Ngân về tạm thời quản lý quán trà của Mỹ Anh, cả hai có nhiều tiếp xúc "va chạm", dần dần nhen nhóm tình cảm dành cho nhau.
Đức Hiếu chia sẻ, việc được khán giả yêu mến và gọi thân mật bằng tên nhân vật “con bác Bơ” khiến anh cảm thấy vừa hào hứng, vừa biết ơn. Theo 2 diễn viên tiết lộ, các tập tiếp theo của "Gió ngang khoảng trời xanh" sẽ đẩy mạch phim lên cao trào, đồng thời hé lộ hàng loạt nút thắt liên quan đến nhiều nhân vật.
Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996 ở Lào Cai, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô gây chú ý với khán giả và thành công với nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ như: Đào trong "Cô gái nhà người ta", Yến trong "Trở về giữa yêu thương", Lệ trong "Anh có phải đàn ông không?", Diễm trong "Độc đạo"...
Ngoài phim truyền hình, Việt Hoa công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam, cô từng giành huy chương vàng cuộc thi "Tài năng trẻ diễn viên kịch nói năm 2020", vai Phồn Y trong vở "Lôi Vũ". Ở tuổi 29, diễn viên Việt Hoa với nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào tiếp tục khẳng định là một trong những gương mặt nổi trội trong các bộ phim Việt trên sóng VTV. Ngoài đời thường, cô xây dựng phong cách nữ tính, dịu dàng nhưng vẫn vô cùng nổi bật.
Diễn viên Phùng Đức Hiếu từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, tham gia phim truyền hình từ năm 2016, và được chính thức bén duyên cùng các bộ phim của VFC, lên sóng VTV với các phim: “Hồ sơ cá sấu” năm 2020 (vai Hiếu); phim “Phố trong làng”, phim “Làng trong phố” năm 2021, 2022 (vai công an Đông); phim “Chúng ta của 8 năm sau” năm 2023 (vai bác sĩ Tuấn); phim “Không thời gian” năm 2024 (vai Trạm trưởng Nậm thời trẻ).
Hiện tại, Đức Hiếu đang góp mặt trong hai bộ phim cùng phát sóng trên VTV là “Gió ngang khoảng trời xanh (vai Dũng) và phim “Lằn ranh” (vai điều tra viên Trần Văn Thành). Nhiều khán giả nhận xét chỉ thay đổi kiểu tóc, nam diễn viên đã trở thành hai nhân vật hoàn toàn khác nhau trong 2 phim.
Nam nghệ sĩ sân khấu kịch Kim Cương phải giã từ nghệ thuật vì bạo bệnh, hiện tại làm shipper phụ vợGiải trí - 10 phút trước
GĐXH - Nghệ sĩ Mai Trần ở tuổi U80 đã phải giã từ nghệ thuật vì bạo bệnh. Cuộc sống hiện tại của ông là shipper với những khó khăn chồng chất.
Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc SởXem - nghe - đọc - 51 phút trước
GĐXH - Trong tập 17 phim "Lằn ranh", Khắc không chỉ làm mất lòng tin của ông Sách mà còn gây rắc rối cho Triển khi liên quan tới Vinh trong đường dây đánh bạc.
NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phimXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - NSND Hồng Vân từng là MC mai mối trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", mới đây trong phim điện ảnh đang chiếu rạp, chị tiếp tục thành "bà mối bất đắc dĩ".
Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim NgânXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 46 "Gió ngang khoảng trời xanh", Dũng quyết định thổ lộ với Kim Ngân, trong khi Toàn ghen tuông khi chạm mặt nam đồng nghiệp của vợ.
Về Yên Châu - Sơn La vui mùa Lễ hội cơm mớiCâu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
GĐXH - Ngày 23/11, Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Thái xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ hội mừng cơm mới lần thứ 2, năm 2025. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh quan trọng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tình yêu thương trong cộng đồng người Thái.
Nhạc sĩ Bắc Bling cùng ca sĩ nhí Kim Cương làm mới ký ức tuổi thơ qua MV 'Oẳn tù tì'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - MV "Oẳn tù tì" của ca sĩ nhí Kim Cương và nhạc sĩ Tuấn Cry là sự kết hợp giữa hiện đại và trò chơi dân gian Việt Nam, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ.
Ấm áp tấm lòng vì đồng bào vùng lũ của Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hoa hậu Hương GiangGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hương Giang cùng rất nhiều sao Việt đã quyên góp và kêu gọi mọi người hướng về đồng bào vùng lũ.
Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ LinhGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Đỗ Mỹ Anh - em gái Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 24 có nhan sắc cùng vóc dáng không hề thua kém người chị hoa hậu.
3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhấtThế giới showbiz - 9 giờ trước
Hoàng Linh - Phí Linh - Thuỳ Linh là 3 MC cùng tên nhưng mang ba màu sắc trái ngược, đóng góp cho sự đa dạng trên các chương trình của VTV và cả những sự kiện giải trí bên ngoài.
Một Á hậu nhà Sen Vàng rời đi sau 5 năm gắn bóGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Á hậu Phương Anh thông báo rời Sen Vàng sau 5 năm gắn bó. Phía công ty cho biết vẫn đồng hành cùng Á hậu trong một số hoạt động thời gian tới.
65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng HổCâu chuyện văn hóa
GĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.