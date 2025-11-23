Được khán giả ra sức 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Đang đến chặng cuối, sau hơn 3 tháng phát sóng, bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" liên tục nằm trong nhóm phim truyền hình có lượt xem trực tuyến cao nhất tuần, đồng thời dẫn đầu lượng thảo luận trên mạng xã hội...

Trong những tập gần đây, khán giả đặc biệt quan tâm và ấn tượng tới diễn xuất của các diễn viên. Trong đó, cặp đôi Dũng “con bác Bơ” (do Đức Hiếu thủ vai) và Ngân “con mẹ Nga” (do Việt Hoa thủ vai) đã trở thành tâm điểm nhờ lối diễn tự nhiên, dí dỏm và giàu cảm xúc.

Theo Thời báo VTV, tuy chỉ là lần đầu hợp tác, Đức Hiếu và Việt Hoa nhanh chóng chinh phục khán giả bởi sự ăn ý trong từng phân đoạn. Từ những phân cảnh hài hước đến những đoạn tâm lý nặng, cả hai tạo nên sự kết nối mạch lạc, giúp mạch phim hấp dẫn ở mỗi tập. Mỗi tập phim, khán giả đều chờ đợi cặp đôi xuất hiện, yêu nhau.

Không chỉ là câu chuyện tình yêu đơn thuần, hành trình của Dũng - Kim Ngân gợi mở nhiều vấn đề xã hội đó là vượt qua áp lực, quá khứ để chọn cho mình một hướng đi mới trong nghề nghiệp và tình yêu. Điều này khiến tuyến nhân vật càng được khán giả đồng cảm và dành nhiều tình cảm.

Đức Hiếu - Việt Hoa trong talk "Chuyển động 24h". Ảnh VTV

Chia sẻ trong chương trình "Chuyển động 24h" đã được phát sóng, hai diễn viên lần đầu chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường ít người biết. Một trong những phân cảnh khiến cả hai nhớ mãi là cảnh chạy xe máy giữa trời rét. Thời tiết lạnh buốt khiến họ nhiều lần run đến mức quên thoại. Việt Hoa chia sẻ: "Chỉ cần vít ga một cái là lạnh tê người. Quay đi quay lại mãi vì run quá".

Khi nhắc đến cú tát gây chú ý trong phim, Đức Hiếu xác nhận đó là cú tát thật nhằm đảm bảo cảm xúc chân thật nhất cho cảnh quay. Việt Hoa cũng dí dỏm cho biết cô “không ưng lắm vì hơi nhẹ”.

Đức Hiếu kể, anh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên và biểu cảm của bạn diễn, đến mức chỉ muốn nhìn thật lâu để giữ cảm xúc cho nhân vật. Chính sự nhập tâm ấy khiến anh vô thức tiến lại gần hơn. “Đúng lúc đó, Việt Hoa mở mắt khiến tôi bất ngờ và lúng túng, nên đành giả vờ bắt con muỗi cho đỡ ngại” - Đức Hiếu tiết lộ.

MC Thái Trang trò chuyện với hai diễn viên trong chương trình "Chuyển động 24h". Ảnh VTV



Cặp đôi Dũng - Kim Ngân ban đầu gặp nhau chỉ là sự sắp đặt của hai bên gia đình, đều có những ấn tượng xấu về nhau trong lần đầu gặp mặt. Nhưng về sau, khi tiếp tục bị ép vào mối quan hệ nghiêm túc, nhất là thời điểm Kim Ngân về tạm thời quản lý quán trà của Mỹ Anh, cả hai có nhiều tiếp xúc "va chạm", dần dần nhen nhóm tình cảm dành cho nhau.

Đức Hiếu chia sẻ, việc được khán giả yêu mến và gọi thân mật bằng tên nhân vật “con bác Bơ” khiến anh cảm thấy vừa hào hứng, vừa biết ơn. Theo 2 diễn viên tiết lộ, các tập tiếp theo của "Gió ngang khoảng trời xanh" sẽ đẩy mạch phim lên cao trào, đồng thời hé lộ hàng loạt nút thắt liên quan đến nhiều nhân vật.

Diễn viên Việt Hoa là gương mặt quen thuộc với khán giả phim VTV.

Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996 ở Lào Cai, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô gây chú ý với khán giả và thành công với nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ như: Đào trong "Cô gái nhà người ta", Yến trong "Trở về giữa yêu thương", Lệ trong "Anh có phải đàn ông không?", Diễm trong "Độc đạo"...

Ngoài phim truyền hình, Việt Hoa công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam, cô từng giành huy chương vàng cuộc thi "Tài năng trẻ diễn viên kịch nói năm 2020", vai Phồn Y trong vở "Lôi Vũ". Ở tuổi 29, diễn viên Việt Hoa với nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào tiếp tục khẳng định là một trong những gương mặt nổi trội trong các bộ phim Việt trên sóng VTV. Ngoài đời thường, cô xây dựng phong cách nữ tính, dịu dàng nhưng vẫn vô cùng nổi bật.

Lần đầu diễn chung, Việt Hoa - Đức Hiếu đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Diễn viên Phùng Đức Hiếu từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, tham gia phim truyền hình từ năm 2016, và được chính thức bén duyên cùng các bộ phim của VFC, lên sóng VTV với các phim: “Hồ sơ cá sấu” năm 2020 (vai Hiếu); phim “Phố trong làng”, phim “Làng trong phố” năm 2021, 2022 (vai công an Đông); phim “Chúng ta của 8 năm sau” năm 2023 (vai bác sĩ Tuấn); phim “Không thời gian” năm 2024 (vai Trạm trưởng Nậm thời trẻ).

Hiện tại, Đức Hiếu đang góp mặt trong hai bộ phim cùng phát sóng trên VTV là “Gió ngang khoảng trời xanh (vai Dũng) và phim “Lằn ranh” (vai điều tra viên Trần Văn Thành). Nhiều khán giả nhận xét chỉ thay đổi kiểu tóc, nam diễn viên đã trở thành hai nhân vật hoàn toàn khác nhau trong 2 phim.

